MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men's College Basketball
Horse Racing

Top News

MLB: New York Yankees at Chicago Cubs
Anthony Rizzo, 36, to retire as Chicago Cub, become team ambassador
Basketball: Unrivaled Final
Unrivaled women's basketball league expands with new clubs, development pool
Marcus Jennings.png
Marcus Jennings Accepts Navy All-American Bowl Invitation

Top Clips

storm_new_thumb.jpg
Highlights: Storm snag playoff spot with tight win
nbc_pft_dan_quinn_250910v2.jpg
Quinn has leg up given experience with Parsons
nbc_pft_aj_brown_250910.jpg
Eagles must get Brown more in the mix

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 2 of 2025 season

  
Published September 10, 2025 11:44 AM

Below are my Week 2, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Lamar Jackson QB Ravens Browns 7
2 Josh Allen QB Bills Jets 7
3 Jalen Hurts QB Eagles Chiefs 9
4 Jayden Daniels QB Commanders Packers 12
5 Joe Burrow QB Bengals Jaguars 10
6 Justin Fields QB Jets Bills 9
7 Patrick Mahomes QB Chiefs Eagles 10
8 Justin Herbert QB Chargers Raiders 12
9 Kyler Murray QB Cardinals Panthers 8
10 Drake Maye QB Patriots Dolphins 14
11 Dak Prescott QB Cowboys Giants 10
12 Brock Purdy QB 49ers Saints 14
13 Trevor Lawrence QB Jaguars Bengals 8
14 Baker Mayfield QB Buccaneers Texans 9
15 Caleb Williams QB Bears Lions 5
16 Jordan Love QB Packers Commanders 5
17 Jared Goff QB Lions Bears 8
18 J.J. McCarthy QB Vikings Falcons 6
19 C.J. Stroud QB Texans Buccaneers 6
20 Bo Nix QB Broncos Colts 12
21 Geno Smith QB Raiders Chargers 8
22 Daniel Jones QB Colts Broncos 11
23 Tua Tagovailoa QB Dolphins Patriots 12
24 Michael Penix QB Falcons Vikings 5
25 Matthew Stafford QB Rams Titans 8
26 Aaron Rodgers QB Steelers Seahawks 5
27 Bryce Young QB Panthers Cardinals 14
28 Cam Ward QB Titans Rams 10
29 Joe Flacco QB Browns Ravens 9
30 Russell Wilson QB Giants Cowboys 14

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Christian McCaffrey RB 49ers Saints 14
2 Saquon Barkley RB Eagles Chiefs 9
3 De’Von Achane RB Dolphins Patriots 12
4 Bijan Robinson RB Falcons Vikings 5
5 Derrick Henry RB Ravens Browns 7
6 Josh Jacobs RB Packers Commanders 5
7 Jahmyr Gibbs RB Lions Bears 8
8 Chase Brown RB Bengals Jaguars 10
9 Kyren Williams RB Rams Titans 8
10 Ashton Jeanty RB Raiders Chargers 8
11 Jonathan Taylor RB Colts Broncos 11
12 Bucky Irving RB Buccaneers Texans 9
13 James Conner RB Cardinals Panthers 8
14 Omarion Hampton RB Chargers Raiders 12
15 Chuba Hubbard RB Panthers Cardinals 14
16 Breece Hall RB Jets Bills 9
17 James Cook RB Bills Jets 7
18 Alvin Kamara RB Saints 49ers 11
19 Tony Pollard RB Titans Rams 10
20 Travis Etienne RB Jaguars Bengals 8
21 Tyrone Tracy RB Giants Cowboys 14
22 Javonte Williams RB Cowboys Giants 10
23 Jaylen Warren RB Steelers Seahawks 5
24 TreVeyon Henderson RB Patriots Dolphins 14
25 D’Andre Swift RB Bears Lions 5
26 David Montgomery RB Lions Bears 8
27 Jordan Mason RB Vikings Falcons 6
28 Aaron Jones RB Vikings Falcons 6
29 Dylan Sampson RB Browns Ravens 9
30 J.K. Dobbins RB Broncos Colts 12
31 Zach Charbonnet RB Seahawks Steelers 8
32 Isiah Pacheco RB Chiefs Eagles 10
33 Nick Chubb RB Texans Buccaneers 6
34 Kenneth Walker RB Seahawks Steelers 8
35 Rhamondre Stevenson RB Patriots Dolphins 14
36 Austin Ekeler RB Commanders Packers 12
37 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Packers 12
38 Trey Benson RB Cardinals Panthers 8
39 RJ Harvey RB Broncos Colts 12
40 Kareem Hunt RB Chiefs Eagles 10
41 Kenneth Gainwell RB Steelers Seahawks 5
42 Brian Robinson RB 49ers Saints 14
43 Rachaad White RB Buccaneers Texans 9
44 Braelon Allen RB Jets Bills 9
45 Jerome Ford RB Browns Ravens 9
46 Ollie Gordon RB Dolphins Patriots 12
47 Najee Harris RB Chargers Raiders 12
48 Rico Dowdle RB Panthers Cardinals 14
49 Tyler Allgeier RB Falcons Vikings 5
50 Cam Skattebo RB Giants Cowboys 14
51 Kendre Miller RB Saints 49ers 11
52 Bhayshul Tuten RB Jaguars Bengals 8
53 Miles Sanders RB Cowboys Giants 10
54 Justice Hill RB Ravens Browns 7
55 Dare Ogunbowale RB Texans Buccaneers 6
56 Blake Corum RB Rams Titans 8
57 Ty Johnson RB Bills Jets 7
58 LeQuint Allen RB Jaguars Bengals 8
59 Kyle Monangai RB Bears Lions 5
60 Kaleb Johnson RB Steelers Seahawks 5

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Ja’Marr Chase WR Bengals Jaguars 10
2 Puka Nacua WR Rams Titans 8
3 CeeDee Lamb WR Cowboys Giants 10
4 Malik Nabers WR Giants Cowboys 14
5 Justin Jefferson WR Vikings Falcons 6
6 Amon-Ra St. Brown WR Lions Bears 8
7 Nico Collins WR Texans Buccaneers 6
8 Brian Thomas WR Jaguars Bengals 8
9 Drake London WR Falcons Vikings 5
10 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Steelers 8
11 A.J. Brown WR Eagles Chiefs 9
12 Garrett Wilson WR Jets Bills 9
13 Ladd McConkey WR Chargers Raiders 12
14 Tee Higgins WR Bengals Jaguars 10
15 Davante Adams WR Rams Titans 8
16 Mike Evans WR Buccaneers Texans 9
17 Zay Flowers WR Ravens Browns 7
18 Jakobi Meyers WR Raiders Chargers 8
19 Marvin Harrison WR Cardinals Panthers 8
20 DK Metcalf WR Steelers Seahawks 5
21 Courtland Sutton WR Broncos Colts 12
22 Emeka Egbuka WR Buccaneers Texans 9
23 Jerry Jeudy WR Browns Ravens 9
24 Terry McLaurin WR Commanders Packers 12
25 Ricky Pearsall WR 49ers Saints 14
26 Travis Hunter WR Jaguars Bengals 8
27 Tetairoa McMillan WR Panthers Cardinals 14
28 Tyreek Hill WR Dolphins Patriots 12
29 Hollywood Brown WR Chiefs Eagles 10
30 Rome Odunze WR Bears Lions 5
31 DeVonta Smith WR Eagles Chiefs 9
32 Keenan Allen WR Chargers Raiders 12
33 DJ Moore WR Bears Lions 5
34 Jaylen Waddle WR Dolphins Patriots 12
35 Calvin Ridley WR Titans Rams 10
36 Deebo Samuel WR Commanders Packers 12
37 Jameson Williams WR Lions Bears 8
38 Chris Olave WR Saints 49ers 11
39 George Pickens WR Cowboys Giants 10
40 Keon Coleman WR Bills Jets 7
41 Cedric Tillman WR Browns Ravens 9
42 Jauan Jennings WR 49ers Saints 14
43 Michael Pittman WR Colts Broncos 11
44 Khalil Shakir WR Bills Jets 7
45 Rashid Shaheed WR Saints 49ers 11
46 Quentin Johnston WR Chargers Raiders 12
47 Jayden Reed WR Packers Commanders 5
48 Stefon Diggs WR Patriots Dolphins 14
49 Matthew Golden WR Packers Commanders 5
50 Darnell Mooney WR Falcons Vikings 5
51 Romeo Doubs WR Packers Commanders 5
52 Wan’Dale Robinson WR Giants Cowboys 14
53 Kayshon Boutte WR Patriots Dolphins 14
54 Cooper Kupp WR Seahawks Steelers 8
55 JuJu Smith-Schuster WR Chiefs Eagles 10
56 Josh Downs WR Colts Broncos 11
57 Elic Ayomanor WR Titans Rams 10
58 Joshua Palmer WR Bills Jets 7
59 Calvin Austin WR Steelers Seahawks 5
60 Xavier Legette WR Panthers Cardinals 14

TE Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Brock Bowers TE Raiders Chargers 8
2 Trey McBride TE Cardinals Panthers 8
3 Tyler Warren TE Colts Broncos 11
4 Sam LaPorta TE Lions Bears 8
5 Travis Kelce TE Chiefs Eagles 10
6 T.J. Hockenson TE Vikings Falcons 6
7 Tucker Kraft TE Packers Commanders 5
8 David Njoku TE Browns Ravens 9
9 Hunter Henry TE Patriots Dolphins 14
10 Jake Ferguson TE Cowboys Giants 10
11 Dallas Goedert TE Eagles Chiefs 9
12 Zach Ertz TE Commanders Packers 12
13 Brenton Strange TE Jaguars Bengals 8
14 Juwan Johnson TE Saints 49ers 11
15 Jonnu Smith TE Steelers Seahawks 5
16 Kyle Pitts TE Falcons Vikings 5
17 Harold Fannin TE Browns Ravens 9
18 Dalton Kincaid TE Bills Jets 7
19 Evan Engram TE Broncos Colts 12
20 Mark Andrews TE Ravens Browns 7
21 Chig Okonkwo TE Titans Rams 10
22 Dalton Schultz TE Texans Buccaneers 6
23 Cade Otton TE Buccaneers Texans 9
24 Noah Fant TE Bengals Jaguars 10
25 Colston Loveland TE Bears Lions 5
26 Theo Johnson TE Giants Cowboys 14
27 Mason Taylor TE Jets Bills 9
28 Pat Freiermuth TE Steelers Seahawks 5
29 Ja’Tavion Sanders TE Panthers Cardinals 14
30 Jake Tonges TE 49ers Saints 14

Mentions
