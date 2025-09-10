Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 2 of 2025 season
Published September 10, 2025 11:44 AM
Below are my Week 2, 2025 positional ranks for PPR leagues.
Let’s get to it.
QB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Lamar Jackson
|QB
|Ravens
|Browns
|7
|2
|Josh Allen
|QB
|Bills
|Jets
|7
|3
|Jalen Hurts
|QB
|Eagles
|Chiefs
|9
|4
|Jayden Daniels
|QB
|Commanders
|Packers
|12
|5
|Joe Burrow
|QB
|Bengals
|Jaguars
|10
|6
|Justin Fields
|QB
|Jets
|Bills
|9
|7
|Patrick Mahomes
|QB
|Chiefs
|Eagles
|10
|8
|Justin Herbert
|QB
|Chargers
|Raiders
|12
|9
|Kyler Murray
|QB
|Cardinals
|Panthers
|8
|10
|Drake Maye
|QB
|Patriots
|Dolphins
|14
|11
|Dak Prescott
|QB
|Cowboys
|Giants
|10
|12
|Brock Purdy
|QB
|49ers
|Saints
|14
|13
|Trevor Lawrence
|QB
|Jaguars
|Bengals
|8
|14
|Baker Mayfield
|QB
|Buccaneers
|Texans
|9
|15
|Caleb Williams
|QB
|Bears
|Lions
|5
|16
|Jordan Love
|QB
|Packers
|Commanders
|5
|17
|Jared Goff
|QB
|Lions
|Bears
|8
|18
|J.J. McCarthy
|QB
|Vikings
|Falcons
|6
|19
|C.J. Stroud
|QB
|Texans
|Buccaneers
|6
|20
|Bo Nix
|QB
|Broncos
|Colts
|12
|21
|Geno Smith
|QB
|Raiders
|Chargers
|8
|22
|Daniel Jones
|QB
|Colts
|Broncos
|11
|23
|Tua Tagovailoa
|QB
|Dolphins
|Patriots
|12
|24
|Michael Penix
|QB
|Falcons
|Vikings
|5
|25
|Matthew Stafford
|QB
|Rams
|Titans
|8
|26
|Aaron Rodgers
|QB
|Steelers
|Seahawks
|5
|27
|Bryce Young
|QB
|Panthers
|Cardinals
|14
|28
|Cam Ward
|QB
|Titans
|Rams
|10
|29
|Joe Flacco
|QB
|Browns
|Ravens
|9
|30
|Russell Wilson
|QB
|Giants
|Cowboys
|14
RB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Christian McCaffrey
|RB
|49ers
|Saints
|14
|2
|Saquon Barkley
|RB
|Eagles
|Chiefs
|9
|3
|De’Von Achane
|RB
|Dolphins
|Patriots
|12
|4
|Bijan Robinson
|RB
|Falcons
|Vikings
|5
|5
|Derrick Henry
|RB
|Ravens
|Browns
|7
|6
|Josh Jacobs
|RB
|Packers
|Commanders
|5
|7
|Jahmyr Gibbs
|RB
|Lions
|Bears
|8
|8
|Chase Brown
|RB
|Bengals
|Jaguars
|10
|9
|Kyren Williams
|RB
|Rams
|Titans
|8
|10
|Ashton Jeanty
|RB
|Raiders
|Chargers
|8
|11
|Jonathan Taylor
|RB
|Colts
|Broncos
|11
|12
|Bucky Irving
|RB
|Buccaneers
|Texans
|9
|13
|James Conner
|RB
|Cardinals
|Panthers
|8
|14
|Omarion Hampton
|RB
|Chargers
|Raiders
|12
|15
|Chuba Hubbard
|RB
|Panthers
|Cardinals
|14
|16
|Breece Hall
|RB
|Jets
|Bills
|9
|17
|James Cook
|RB
|Bills
|Jets
|7
|18
|Alvin Kamara
|RB
|Saints
|49ers
|11
|19
|Tony Pollard
|RB
|Titans
|Rams
|10
|20
|Travis Etienne
|RB
|Jaguars
|Bengals
|8
|21
|Tyrone Tracy
|RB
|Giants
|Cowboys
|14
|22
|Javonte Williams
|RB
|Cowboys
|Giants
|10
|23
|Jaylen Warren
|RB
|Steelers
|Seahawks
|5
|24
|TreVeyon Henderson
|RB
|Patriots
|Dolphins
|14
|25
|D’Andre Swift
|RB
|Bears
|Lions
|5
|26
|David Montgomery
|RB
|Lions
|Bears
|8
|27
|Jordan Mason
|RB
|Vikings
|Falcons
|6
|28
|Aaron Jones
|RB
|Vikings
|Falcons
|6
|29
|Dylan Sampson
|RB
|Browns
|Ravens
|9
|30
|J.K. Dobbins
|RB
|Broncos
|Colts
|12
|31
|Zach Charbonnet
|RB
|Seahawks
|Steelers
|8
|32
|Isiah Pacheco
|RB
|Chiefs
|Eagles
|10
|33
|Nick Chubb
|RB
|Texans
|Buccaneers
|6
|34
|Kenneth Walker
|RB
|Seahawks
|Steelers
|8
|35
|Rhamondre Stevenson
|RB
|Patriots
|Dolphins
|14
|36
|Austin Ekeler
|RB
|Commanders
|Packers
|12
|37
|Jacory Croskey-Merritt
|RB
|Commanders
|Packers
|12
|38
|Trey Benson
|RB
|Cardinals
|Panthers
|8
|39
|RJ Harvey
|RB
|Broncos
|Colts
|12
|40
|Kareem Hunt
|RB
|Chiefs
|Eagles
|10
|41
|Kenneth Gainwell
|RB
|Steelers
|Seahawks
|5
|42
|Brian Robinson
|RB
|49ers
|Saints
|14
|43
|Rachaad White
|RB
|Buccaneers
|Texans
|9
|44
|Braelon Allen
|RB
|Jets
|Bills
|9
|45
|Jerome Ford
|RB
|Browns
|Ravens
|9
|46
|Ollie Gordon
|RB
|Dolphins
|Patriots
|12
|47
|Najee Harris
|RB
|Chargers
|Raiders
|12
|48
|Rico Dowdle
|RB
|Panthers
|Cardinals
|14
|49
|Tyler Allgeier
|RB
|Falcons
|Vikings
|5
|50
|Cam Skattebo
|RB
|Giants
|Cowboys
|14
|51
|Kendre Miller
|RB
|Saints
|49ers
|11
|52
|Bhayshul Tuten
|RB
|Jaguars
|Bengals
|8
|53
|Miles Sanders
|RB
|Cowboys
|Giants
|10
|54
|Justice Hill
|RB
|Ravens
|Browns
|7
|55
|Dare Ogunbowale
|RB
|Texans
|Buccaneers
|6
|56
|Blake Corum
|RB
|Rams
|Titans
|8
|57
|Ty Johnson
|RB
|Bills
|Jets
|7
|58
|LeQuint Allen
|RB
|Jaguars
|Bengals
|8
|59
|Kyle Monangai
|RB
|Bears
|Lions
|5
|60
|Kaleb Johnson
|RB
|Steelers
|Seahawks
|5
WR Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Ja’Marr Chase
|WR
|Bengals
|Jaguars
|10
|2
|Puka Nacua
|WR
|Rams
|Titans
|8
|3
|CeeDee Lamb
|WR
|Cowboys
|Giants
|10
|4
|Malik Nabers
|WR
|Giants
|Cowboys
|14
|5
|Justin Jefferson
|WR
|Vikings
|Falcons
|6
|6
|Amon-Ra St. Brown
|WR
|Lions
|Bears
|8
|7
|Nico Collins
|WR
|Texans
|Buccaneers
|6
|8
|Brian Thomas
|WR
|Jaguars
|Bengals
|8
|9
|Drake London
|WR
|Falcons
|Vikings
|5
|10
|Jaxon Smith-Njigba
|WR
|Seahawks
|Steelers
|8
|11
|A.J. Brown
|WR
|Eagles
|Chiefs
|9
|12
|Garrett Wilson
|WR
|Jets
|Bills
|9
|13
|Ladd McConkey
|WR
|Chargers
|Raiders
|12
|14
|Tee Higgins
|WR
|Bengals
|Jaguars
|10
|15
|Davante Adams
|WR
|Rams
|Titans
|8
|16
|Mike Evans
|WR
|Buccaneers
|Texans
|9
|17
|Zay Flowers
|WR
|Ravens
|Browns
|7
|18
|Jakobi Meyers
|WR
|Raiders
|Chargers
|8
|19
|Marvin Harrison
|WR
|Cardinals
|Panthers
|8
|20
|DK Metcalf
|WR
|Steelers
|Seahawks
|5
|21
|Courtland Sutton
|WR
|Broncos
|Colts
|12
|22
|Emeka Egbuka
|WR
|Buccaneers
|Texans
|9
|23
|Jerry Jeudy
|WR
|Browns
|Ravens
|9
|24
|Terry McLaurin
|WR
|Commanders
|Packers
|12
|25
|Ricky Pearsall
|WR
|49ers
|Saints
|14
|26
|Travis Hunter
|WR
|Jaguars
|Bengals
|8
|27
|Tetairoa McMillan
|WR
|Panthers
|Cardinals
|14
|28
|Tyreek Hill
|WR
|Dolphins
|Patriots
|12
|29
|Hollywood Brown
|WR
|Chiefs
|Eagles
|10
|30
|Rome Odunze
|WR
|Bears
|Lions
|5
|31
|DeVonta Smith
|WR
|Eagles
|Chiefs
|9
|32
|Keenan Allen
|WR
|Chargers
|Raiders
|12
|33
|DJ Moore
|WR
|Bears
|Lions
|5
|34
|Jaylen Waddle
|WR
|Dolphins
|Patriots
|12
|35
|Calvin Ridley
|WR
|Titans
|Rams
|10
|36
|Deebo Samuel
|WR
|Commanders
|Packers
|12
|37
|Jameson Williams
|WR
|Lions
|Bears
|8
|38
|Chris Olave
|WR
|Saints
|49ers
|11
|39
|George Pickens
|WR
|Cowboys
|Giants
|10
|40
|Keon Coleman
|WR
|Bills
|Jets
|7
|41
|Cedric Tillman
|WR
|Browns
|Ravens
|9
|42
|Jauan Jennings
|WR
|49ers
|Saints
|14
|43
|Michael Pittman
|WR
|Colts
|Broncos
|11
|44
|Khalil Shakir
|WR
|Bills
|Jets
|7
|45
|Rashid Shaheed
|WR
|Saints
|49ers
|11
|46
|Quentin Johnston
|WR
|Chargers
|Raiders
|12
|47
|Jayden Reed
|WR
|Packers
|Commanders
|5
|48
|Stefon Diggs
|WR
|Patriots
|Dolphins
|14
|49
|Matthew Golden
|WR
|Packers
|Commanders
|5
|50
|Darnell Mooney
|WR
|Falcons
|Vikings
|5
|51
|Romeo Doubs
|WR
|Packers
|Commanders
|5
|52
|Wan’Dale Robinson
|WR
|Giants
|Cowboys
|14
|53
|Kayshon Boutte
|WR
|Patriots
|Dolphins
|14
|54
|Cooper Kupp
|WR
|Seahawks
|Steelers
|8
|55
|JuJu Smith-Schuster
|WR
|Chiefs
|Eagles
|10
|56
|Josh Downs
|WR
|Colts
|Broncos
|11
|57
|Elic Ayomanor
|WR
|Titans
|Rams
|10
|58
|Joshua Palmer
|WR
|Bills
|Jets
|7
|59
|Calvin Austin
|WR
|Steelers
|Seahawks
|5
|60
|Xavier Legette
|WR
|Panthers
|Cardinals
|14
TE Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Brock Bowers
|TE
|Raiders
|Chargers
|8
|2
|Trey McBride
|TE
|Cardinals
|Panthers
|8
|3
|Tyler Warren
|TE
|Colts
|Broncos
|11
|4
|Sam LaPorta
|TE
|Lions
|Bears
|8
|5
|Travis Kelce
|TE
|Chiefs
|Eagles
|10
|6
|T.J. Hockenson
|TE
|Vikings
|Falcons
|6
|7
|Tucker Kraft
|TE
|Packers
|Commanders
|5
|8
|David Njoku
|TE
|Browns
|Ravens
|9
|9
|Hunter Henry
|TE
|Patriots
|Dolphins
|14
|10
|Jake Ferguson
|TE
|Cowboys
|Giants
|10
|11
|Dallas Goedert
|TE
|Eagles
|Chiefs
|9
|12
|Zach Ertz
|TE
|Commanders
|Packers
|12
|13
|Brenton Strange
|TE
|Jaguars
|Bengals
|8
|14
|Juwan Johnson
|TE
|Saints
|49ers
|11
|15
|Jonnu Smith
|TE
|Steelers
|Seahawks
|5
|16
|Kyle Pitts
|TE
|Falcons
|Vikings
|5
|17
|Harold Fannin
|TE
|Browns
|Ravens
|9
|18
|Dalton Kincaid
|TE
|Bills
|Jets
|7
|19
|Evan Engram
|TE
|Broncos
|Colts
|12
|20
|Mark Andrews
|TE
|Ravens
|Browns
|7
|21
|Chig Okonkwo
|TE
|Titans
|Rams
|10
|22
|Dalton Schultz
|TE
|Texans
|Buccaneers
|6
|23
|Cade Otton
|TE
|Buccaneers
|Texans
|9
|24
|Noah Fant
|TE
|Bengals
|Jaguars
|10
|25
|Colston Loveland
|TE
|Bears
|Lions
|5
|26
|Theo Johnson
|TE
|Giants
|Cowboys
|14
|27
|Mason Taylor
|TE
|Jets
|Bills
|9
|28
|Pat Freiermuth
|TE
|Steelers
|Seahawks
|5
|29
|Ja’Tavion Sanders
|TE
|Panthers
|Cardinals
|14
|30
|Jake Tonges
|TE
|49ers
|Saints
|14
