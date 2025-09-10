Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 2 of 2025 season

Below are my Week 2, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye 1 Lamar Jackson QB Ravens Browns 7 2 Josh Allen QB Bills Jets 7 3 Jalen Hurts QB Eagles Chiefs 9 4 Jayden Daniels QB Commanders Packers 12 5 Joe Burrow QB Bengals Jaguars 10 6 Justin Fields QB Jets Bills 9 7 Patrick Mahomes QB Chiefs Eagles 10 8 Justin Herbert QB Chargers Raiders 12 9 Kyler Murray QB Cardinals Panthers 8 10 Drake Maye QB Patriots Dolphins 14 11 Dak Prescott QB Cowboys Giants 10 12 Brock Purdy QB 49ers Saints 14 13 Trevor Lawrence QB Jaguars Bengals 8 14 Baker Mayfield QB Buccaneers Texans 9 15 Caleb Williams QB Bears Lions 5 16 Jordan Love QB Packers Commanders 5 17 Jared Goff QB Lions Bears 8 18 J.J. McCarthy QB Vikings Falcons 6 19 C.J. Stroud QB Texans Buccaneers 6 20 Bo Nix QB Broncos Colts 12 21 Geno Smith QB Raiders Chargers 8 22 Daniel Jones QB Colts Broncos 11 23 Tua Tagovailoa QB Dolphins Patriots 12 24 Michael Penix QB Falcons Vikings 5 25 Matthew Stafford QB Rams Titans 8 26 Aaron Rodgers QB Steelers Seahawks 5 27 Bryce Young QB Panthers Cardinals 14 28 Cam Ward QB Titans Rams 10 29 Joe Flacco QB Browns Ravens 9 30 Russell Wilson QB Giants Cowboys 14

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye 1 Christian McCaffrey RB 49ers Saints 14 2 Saquon Barkley RB Eagles Chiefs 9 3 De’Von Achane RB Dolphins Patriots 12 4 Bijan Robinson RB Falcons Vikings 5 5 Derrick Henry RB Ravens Browns 7 6 Josh Jacobs RB Packers Commanders 5 7 Jahmyr Gibbs RB Lions Bears 8 8 Chase Brown RB Bengals Jaguars 10 9 Kyren Williams RB Rams Titans 8 10 Ashton Jeanty RB Raiders Chargers 8 11 Jonathan Taylor RB Colts Broncos 11 12 Bucky Irving RB Buccaneers Texans 9 13 James Conner RB Cardinals Panthers 8 14 Omarion Hampton RB Chargers Raiders 12 15 Chuba Hubbard RB Panthers Cardinals 14 16 Breece Hall RB Jets Bills 9 17 James Cook RB Bills Jets 7 18 Alvin Kamara RB Saints 49ers 11 19 Tony Pollard RB Titans Rams 10 20 Travis Etienne RB Jaguars Bengals 8 21 Tyrone Tracy RB Giants Cowboys 14 22 Javonte Williams RB Cowboys Giants 10 23 Jaylen Warren RB Steelers Seahawks 5 24 TreVeyon Henderson RB Patriots Dolphins 14 25 D’Andre Swift RB Bears Lions 5 26 David Montgomery RB Lions Bears 8 27 Jordan Mason RB Vikings Falcons 6 28 Aaron Jones RB Vikings Falcons 6 29 Dylan Sampson RB Browns Ravens 9 30 J.K. Dobbins RB Broncos Colts 12 31 Zach Charbonnet RB Seahawks Steelers 8 32 Isiah Pacheco RB Chiefs Eagles 10 33 Nick Chubb RB Texans Buccaneers 6 34 Kenneth Walker RB Seahawks Steelers 8 35 Rhamondre Stevenson RB Patriots Dolphins 14 36 Austin Ekeler RB Commanders Packers 12 37 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Packers 12 38 Trey Benson RB Cardinals Panthers 8 39 RJ Harvey RB Broncos Colts 12 40 Kareem Hunt RB Chiefs Eagles 10 41 Kenneth Gainwell RB Steelers Seahawks 5 42 Brian Robinson RB 49ers Saints 14 43 Rachaad White RB Buccaneers Texans 9 44 Braelon Allen RB Jets Bills 9 45 Jerome Ford RB Browns Ravens 9 46 Ollie Gordon RB Dolphins Patriots 12 47 Najee Harris RB Chargers Raiders 12 48 Rico Dowdle RB Panthers Cardinals 14 49 Tyler Allgeier RB Falcons Vikings 5 50 Cam Skattebo RB Giants Cowboys 14 51 Kendre Miller RB Saints 49ers 11 52 Bhayshul Tuten RB Jaguars Bengals 8 53 Miles Sanders RB Cowboys Giants 10 54 Justice Hill RB Ravens Browns 7 55 Dare Ogunbowale RB Texans Buccaneers 6 56 Blake Corum RB Rams Titans 8 57 Ty Johnson RB Bills Jets 7 58 LeQuint Allen RB Jaguars Bengals 8 59 Kyle Monangai RB Bears Lions 5 60 Kaleb Johnson RB Steelers Seahawks 5

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye 1 Ja’Marr Chase WR Bengals Jaguars 10 2 Puka Nacua WR Rams Titans 8 3 CeeDee Lamb WR Cowboys Giants 10 4 Malik Nabers WR Giants Cowboys 14 5 Justin Jefferson WR Vikings Falcons 6 6 Amon-Ra St. Brown WR Lions Bears 8 7 Nico Collins WR Texans Buccaneers 6 8 Brian Thomas WR Jaguars Bengals 8 9 Drake London WR Falcons Vikings 5 10 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Steelers 8 11 A.J. Brown WR Eagles Chiefs 9 12 Garrett Wilson WR Jets Bills 9 13 Ladd McConkey WR Chargers Raiders 12 14 Tee Higgins WR Bengals Jaguars 10 15 Davante Adams WR Rams Titans 8 16 Mike Evans WR Buccaneers Texans 9 17 Zay Flowers WR Ravens Browns 7 18 Jakobi Meyers WR Raiders Chargers 8 19 Marvin Harrison WR Cardinals Panthers 8 20 DK Metcalf WR Steelers Seahawks 5 21 Courtland Sutton WR Broncos Colts 12 22 Emeka Egbuka WR Buccaneers Texans 9 23 Jerry Jeudy WR Browns Ravens 9 24 Terry McLaurin WR Commanders Packers 12 25 Ricky Pearsall WR 49ers Saints 14 26 Travis Hunter WR Jaguars Bengals 8 27 Tetairoa McMillan WR Panthers Cardinals 14 28 Tyreek Hill WR Dolphins Patriots 12 29 Hollywood Brown WR Chiefs Eagles 10 30 Rome Odunze WR Bears Lions 5 31 DeVonta Smith WR Eagles Chiefs 9 32 Keenan Allen WR Chargers Raiders 12 33 DJ Moore WR Bears Lions 5 34 Jaylen Waddle WR Dolphins Patriots 12 35 Calvin Ridley WR Titans Rams 10 36 Deebo Samuel WR Commanders Packers 12 37 Jameson Williams WR Lions Bears 8 38 Chris Olave WR Saints 49ers 11 39 George Pickens WR Cowboys Giants 10 40 Keon Coleman WR Bills Jets 7 41 Cedric Tillman WR Browns Ravens 9 42 Jauan Jennings WR 49ers Saints 14 43 Michael Pittman WR Colts Broncos 11 44 Khalil Shakir WR Bills Jets 7 45 Rashid Shaheed WR Saints 49ers 11 46 Quentin Johnston WR Chargers Raiders 12 47 Jayden Reed WR Packers Commanders 5 48 Stefon Diggs WR Patriots Dolphins 14 49 Matthew Golden WR Packers Commanders 5 50 Darnell Mooney WR Falcons Vikings 5 51 Romeo Doubs WR Packers Commanders 5 52 Wan’Dale Robinson WR Giants Cowboys 14 53 Kayshon Boutte WR Patriots Dolphins 14 54 Cooper Kupp WR Seahawks Steelers 8 55 JuJu Smith-Schuster WR Chiefs Eagles 10 56 Josh Downs WR Colts Broncos 11 57 Elic Ayomanor WR Titans Rams 10 58 Joshua Palmer WR Bills Jets 7 59 Calvin Austin WR Steelers Seahawks 5 60 Xavier Legette WR Panthers Cardinals 14

TE Rankings