Bank of Utah Championship 2025: Final-round tee times, TV times, how to watch
The PGA Tour’s fourth FedExCup Fall event, the Bank of Utah Championship, concludes Sunday.
Final-round coverage begins Sunday at 4:30 p.m. ET on Golf Channel. Here’s a look at tee times and groupings at Black Desert Resort in Ivins, Utah.
|Time
|Tee
|Players
|11:48 AM
EDT
|1
Kaito Onishi
Sahith Theegala
Owen Stamper
|11:48 AM
EDT
|10
Jeremy Paul
Tim Widing
Tom Hoge
|12:00 PM
EDT
|1
Patrick Rodgers
Max McGreevy
Ben Kohles
|12:00 PM
EDT
|10
Adam Schenk
David Lipsky
Michael Thorbjornsen
|12:12 PM
EDT
|1
Christiaan Bezuidenhout
Greyson Sigg
Chad Ramey
|12:12 PM
EDT
|10
Victor Perez
Harrison Endycott
Brandt Snedeker
|12:24 PM
EDT
|1
Cameron Champ
Braden Thornberry
Ryan Gerard
|12:24 PM
EDT
|10
Trey Mullinax
Francesco Molinari
Kurt Kitayama
|12:36 PM
EDT
|1
Zac Blair
Doc Redman
Mac Meissner
|12:36 PM
EDT
|10
Isaiah Salinda
Trevor Cone
Jason Day
|12:48 PM
EDT
|1
Billy Horschel
Hayden Buckley
Stephan Jaeger
|12:48 PM
EDT
|10
Paul Peterson
Luke Clanton
Vince Whaley
|1:00 PM
EDT
|1
Kris Ventura
Kevin Velo
Jackson Suber
|1:00 PM
EDT
|10
Connor Howe
Adam Svensson
Seamus Power
|1:12 PM
EDT
|1
Max Homa
Sam Ryder
Takumi Kanaya
|1:12 PM
EDT
|10
Karl Vilips
Jesper Svensson
Doug Ghim
|1:24 PM
EDT
|1
David Ford
Austin Cook
Sebastian Moss
|1:24 PM
EDT
|10
Patton Kizzire
Danny Walker
Taylor Moore
|1:36 PM
EDT
|1
Thorbjørn Olesen
Ben Silverman
Justin Lower
|1:36 PM
EDT
|10
Kevin Roy
Frankie Capan III
|1:48 PM
EDT
|1
Kevin Yu
Pierceson Coody
Hayden Springer
|1:48 PM
EDT
|10
Quade Cummins
Harry Higgs
|2:00 PM
EDT
|1
Michael Brennan
Matt McCarty
Rico Hoey