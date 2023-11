Here’s a look at the equipment Collin Morikawa used to win the Zozo Championship in Japan:

DRIVER: TaylorMade SIM (8 degrees)

FAIRWAY WOODS: TaylorMade SIM (14 degrees); TaylorMade Stealth 2 (18 degrees)

IRONS: TaylorMade P770 (4); TaylorMade P7MC (5-6); TaylorMade P7MC prototype (7-PW)

WEDGES: TaylorMade MG4 (50, 56, 60 degrees)

PUTTER: TaylorMade TP Soto

BALL: TaylorMade TP5x