SuperMotocross Round 7, Arlington: Race Coverage, Live Updates
Round 7 of the SuperMotocross World Championship in one of the specialty races in the Monster Energy Supercross Series, which makes it a race that everyone wants to win.
Bookmark this page for live updates from the track as your one-stop portal for all of the action.
Jorge Prado to skip Arlington
Jo Shimoda returns
Arlington Preview
Race Day Schedule
ARLINGTON EVENT SCHEDULE (all times ET):
Here are the start times and schedule for Saturday’s Supercross race
Qualification
12:30 p.m.: 250 Group C Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
12:47 p.m.: 250 Group B Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
1:04 p.m.: 250 Group A Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
1:21 p.m.: 450 Group A Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
1:38 p.m.: 450 Group B Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
1:55 p.m.: 450 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free)
3:10 p.m.: 250 Group C Qualifying 2
3:27 p.m.: 250 Group B Qualifying 2
3:44 p.m.: 250 Group A Qualifying 2
4:01 p.m.: 450 Group A Qualifying 2
4:18 p.m.: 450 Group B Qualifying 2
4:35 p.m.: 450 Group C Qualifying 2
Evening Program
6:30 p.m.: Opening Ceremonies
7:06 p.m.: 250 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:20 p.m.: 250 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:34 p.m.: 450 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:48 p.m.: 450 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
8:21 p.m.: 250 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)
8:33 p.m.: 450 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)
8:56 p.m.: 250 Main Event – 15 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders
9:29 p.m.: 450 Main Event – 20 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders