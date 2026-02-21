 Skip navigation
SuperMotocross Round 7, Arlington: Race Coverage, Live Updates

  • By
  • Dan Beaver,
  • By
  • Dan Beaver
  
Published February 21, 2026 12:38 PM

Round 7 of the SuperMotocross World Championship in one of the specialty races in the Monster Energy Supercross Series, which makes it a race that everyone wants to win.

Bookmark this page for live updates from the track as your one-stop portal for all of the action.

Jorge Prado to skip Arlington

Jo Shimoda returns

Arlington Preview

2026_SX_R7_Arlington_Sector_Map_3D.jpg

Feld Entertainment

Feld Entertainment

Race Day Schedule

ARLINGTON EVENT SCHEDULE (all times ET):

Here are the start times and schedule for Saturday’s Supercross race

Qualification

12:30 p.m.: 250 Group C Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)

12:47 p.m.: 250 Group B Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)

1:04 p.m.: 250 Group A Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)

1:21 p.m.: 450 Group A Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)

1:38 p.m.: 450 Group B Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)

1:55 p.m.: 450 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free)

3:10 p.m.: 250 Group C Qualifying 2

3:27 p.m.: 250 Group B Qualifying 2

3:44 p.m.: 250 Group A Qualifying 2

4:01 p.m.: 450 Group A Qualifying 2

4:18 p.m.: 450 Group B Qualifying 2

4:35 p.m.: 450 Group C Qualifying 2

Evening Program

6:30 p.m.: Opening Ceremonies

7:06 p.m.: 250 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)

7:20 p.m.: 250 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)

7:34 p.m.: 450 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)

7:48 p.m.: 450 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)

8:21 p.m.: 250 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)

8:33 p.m.: 450 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)

8:56 p.m.: 250 Main Event – 15 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders

9:29 p.m.: 450 Main Event – 20 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders