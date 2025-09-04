 Skip navigation
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 1 of 2025 season

  
Published September 4, 2025 10:52 AM
LeBron, Berry compare Week 1 TD scorer parlays
September 3, 2025 03:05 PM
Matthew Berry explains how he and NBA superstar LeBron James collaborated to create Week 1 touchdown scorer parlays with DraftKings Sportsbook, where Jahmyr Gibbs, and other stars loom large.

Below are my Week 1, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Jalen Hurts QB Eagles Cowboys 9
2 Lamar Jackson QB Ravens Bills 7
3 Josh Allen QB Bills Ravens 7
4 Jayden Daniels QB Commanders Giants 12
5 Joe Burrow QB Bengals Browns 10
6 Baker Mayfield QB Buccaneers Falcons 9
7 Patrick Mahomes QB Chiefs Chargers 10
8 Bo Nix QB Broncos Titans 12
9 Trevor Lawrence QB Jaguars Panthers 8
10 Kyler Murray QB Cardinals Saints 8
11 Drake Maye QB Patriots Raiders 14
12 Dak Prescott QB Cowboys Eagles 10
13 Brock Purdy QB 49ers Seahawks 14
14 Daniel Jones QB Colts Dolphins 11
15 Jared Goff QB Lions Packers 8
16 Justin Herbert QB Chargers Chiefs 12
17 C.J. Stroud QB Texans Rams 6
18 Jordan Love QB Packers Lions 5
19 Bryce Young QB Panthers Jaguars 14
20 Justin Fields QB Jets Steelers 9
21 Caleb Williams QB Bears Vikings 5
22 Joe Flacco QB Browns Bengals 9
23 J.J. McCarthy QB Vikings Bears 6
24 Tua Tagovailoa QB Dolphins Colts 12
25 Geno Smith QB Raiders Patriots 8

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Saquon Barkley RB Eagles Cowboys 9
2 Bijan Robinson RB Falcons Buccaneers 5
3 Jahmyr Gibbs RB Lions Packers 8
4 Christian McCaffrey RB 49ers Seahawks 14
5 Jonathan Taylor RB Colts Dolphins 11
6 De’Von Achane RB Dolphins Colts 12
7 Chase Brown RB Bengals Browns 10
8 Bucky Irving RB Buccaneers Falcons 9
9 Ashton Jeanty RB Raiders Patriots 8
10 Derrick Henry RB Ravens Bills 7
11 Josh Jacobs RB Packers Lions 5
12 Alvin Kamara RB Saints Cardinals 11
13 James Conner RB Cardinals Saints 8
14 Kyren Williams RB Rams Texans 8
15 Chuba Hubbard RB Panthers Jaguars 14
16 Omarion Hampton RB Chargers Chiefs 12
17 Kenneth Walker RB Seahawks 49ers 8
18 TreVeyon Henderson RB Patriots Raiders 14
19 James Cook RB Bills Ravens 7
20 Tony Pollard RB Titans Broncos 10
21 Jerome Ford RB Browns Bengals 9
22 Isiah Pacheco RB Chiefs Chargers 10
23 Breece Hall RB Jets Steelers 9
24 Tyrone Tracy RB Giants Commanders 14
25 Jaylen Warren RB Steelers Jets 5
26 D’Andre Swift RB Bears Vikings 5
27 Aaron Jones RB Vikings Bears 6
28 David Montgomery RB Lions Packers 8
29 J.K. Dobbins RB Broncos Titans 12
30 RJ Harvey RB Broncos Titans 12
31 Travis Etienne RB Jaguars Panthers 8
32 Austin Ekeler RB Commanders Giants 12
33 Rhamondre Stevenson RB Patriots Raiders 14
34 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Giants 12
35 Javonte Williams RB Cowboys Eagles 10
36 Jordan Mason RB Vikings Bears 6
37 Nick Chubb RB Texans Rams 6
38 Zach Charbonnet RB Seahawks 49ers 8
39 Dylan Sampson RB Browns Bengals 9
40 Tank Bigsby RB Jaguars Panthers 8
41 Cam Skattebo RB Giants Commanders 14
42 Trey Benson RB Cardinals Saints 8
43 Rachaad White RB Buccaneers Falcons 9
44 Ollie Gordon RB Dolphins Colts 12
45 Justice Hill RB Ravens Bills 7
46 Jaydon Blue RB Cowboys Eagles 10
47 Braelon Allen RB Jets Steelers 9
48 Kaleb Johnson RB Steelers Jets 5
49 Ray Davis RB Bills Ravens 7
50 Woody Marks RB Texans Rams 6

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Ja’Marr Chase WR Bengals Browns 10
2 Malik Nabers WR Giants Commanders 14
3 CeeDee Lamb WR Cowboys Eagles 10
4 Justin Jefferson WR Vikings Bears 6
5 Nico Collins WR Texans Rams 6
6 Puka Nacua WR Rams Texans 8
7 Amon-Ra St. Brown WR Lions Packers 8
8 Brian Thomas WR Jaguars Panthers 8
9 Drake London WR Falcons Buccaneers 5
10 A.J. Brown WR Eagles Cowboys 9
11 Mike Evans WR Buccaneers Falcons 9
12 Xavier Worthy WR Chiefs Chargers 10
13 Ladd McConkey WR Chargers Chiefs 12
14 Tee Higgins WR Bengals Browns 10
15 Tyreek Hill WR Dolphins Colts 12
16 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks 49ers 8
17 Davante Adams WR Rams Texans 8
18 Tetairoa McMillan WR Panthers Jaguars 14
19 Marvin Harrison WR Cardinals Saints 8
20 Courtland Sutton WR Broncos Titans 12
21 Jerry Jeudy WR Browns Bengals 9
22 Zay Flowers WR Ravens Bills 7
23 DK Metcalf WR Steelers Jets 5
24 DeVonta Smith WR Eagles Cowboys 9
25 Emeka Egbuka WR Buccaneers Falcons 9
26 DJ Moore WR Bears Vikings 5
27 Terry McLaurin WR Commanders Giants 12
28 George Pickens WR Cowboys Eagles 10
29 Garrett Wilson WR Jets Steelers 9
30 Jaylen Waddle WR Dolphins Colts 12
31 Calvin Ridley WR Titans Broncos 10
32 Jameson Williams WR Lions Packers 8
33 Ricky Pearsall WR 49ers Seahawks 14
34 Travis Hunter WR Jaguars Panthers 8
35 Matthew Golden WR Packers Lions 5
36 Jakobi Meyers WR Raiders Patriots 8
37 Chris Olave WR Saints Cardinals 11
38 Deebo Samuel WR Commanders Giants 12
39 Jauan Jennings WR 49ers Seahawks 14
40 Rome Odunze WR Bears Vikings 5
41 Stefon Diggs WR Patriots Raiders 14
42 Michael Pittman WR Colts Dolphins 11
43 Cooper Kupp WR Seahawks 49ers 8
44 Keenan Allen WR Chargers Chiefs 12
45 Khalil Shakir WR Bills Ravens 7
46 Rashid Shaheed WR Saints Cardinals 11
47 Josh Downs WR Colts Dolphins 11
48 Adam Thielen WR Vikings Bears 6
49 Cedric Tillman WR Browns Bengals 9
50 Keon Coleman WR Bills Ravens 7

TE Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Brock Bowers TE Raiders Patriots 8
2 Trey McBride TE Cardinals Saints 8
3 George Kittle TE 49ers Seahawks 14
4 David Njoku TE Browns Bengals 9
5 Mark Andrews TE Ravens Bills 7
6 Sam LaPorta TE Lions Packers 8
7 Travis Kelce TE Chiefs Chargers 10
8 T.J. Hockenson TE Vikings Bears 6
9 Tyler Warren TE Colts Dolphins 11
10 Evan Engram TE Broncos Titans 12
11 Tucker Kraft TE Packers Lions 5
12 Jake Ferguson TE Cowboys Eagles 10
13 Dallas Goedert TE Eagles Cowboys 9
14 Hunter Henry TE Patriots Raiders 14
15 Colston Loveland TE Bears Vikings 5
16 Dalton Kincaid TE Bills Ravens 7
17 Cade Otton TE Buccaneers Falcons 9
18 Brenton Strange TE Jaguars Panthers 8
19 Jonnu Smith TE Steelers Jets 5
20 Chig Okonkwo TE Titans Broncos 10
21 Kyle Pitts TE Falcons Buccaneers 5
22 Zach Ertz TE Commanders Giants 12
23 Theo Johnson TE Giants Commanders 14
24 Dalton Schultz TE Texans Rams 6
25 Juwan Johnson TE Saints Cardinals 11

Mentions
NFL Pittsburgh Steelers Primary Logo Pittsburgh Steelers New Orleans Saints Primary Logo New Orleans Saints Baltimore Ravens Primary Logo Baltimore Ravens Carolina Panthers Primary Logo Carolina Panthers Detroit Lions Primary Logo Detroit Lions Jacksonville Jaguars Primary Logo Jacksonville Jaguars Philadelphia Eagles Primary Logo Philadelphia Eagles Dallas Cowboys Primary Logo Dallas Cowboys Arizona Cardinals Primary Logo Arizona Cardinals browns-color-logo.svg Cleveland Browns Buffalo Bills Primary Logo Buffalo Bills San Francisco 49ers Primary Logo San Francisco 49ers Minnesota Vikings Primary Logo Minnesota Vikings Tennessee Titans Primary Logo Tennessee Titans Los Angeles Rams Primary Logo Los Angeles Rams New England Patriots Primary Logo New England Patriots Los Angeles Chargers Primary Logo Los Angeles Chargers Chicago Bears Primary Logo Chicago Bears Texans-Logo.svg Houston Texans Seattle Seahawks Primary Logo Seattle Seahawks Jets-Logo.svg New York Jets Washington Commanders Primary Logo Washington Commanders Kansas City Chiefs Primary Logo Kansas City Chiefs Tampa Bay Buccaneers Primary Logo Tampa Bay Buccaneers New York Giants Secondary Logo New York Giants Las Vegas Raiders Primary Logo Las Vegas Raiders Green Bay Packers Primary Logo Green Bay Packers Miami Dolphins Primary Logo Miami Dolphins Indianapolis Colts Primary Logo Indianapolis Colts Denver Broncos Primary Logo Denver Broncos Atlanta Falcons Primary Logo Atlanta Falcons Cincinnati Bengals Primary Logo Cincinnati Bengals Matthew Berry Matthew Berry