Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 1 of 2025 season
Published September 4, 2025 10:52 AM
LeBron, Berry compare Week 1 TD scorer parlays
Matthew Berry explains how he and NBA superstar LeBron James collaborated to create Week 1 touchdown scorer parlays with DraftKings Sportsbook, where Jahmyr Gibbs, and other stars loom large.
Below are my Week 1, 2025 positional ranks for PPR leagues.
As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often.
And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.
Let’s get to it.
QB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Jalen Hurts
|QB
|Eagles
|Cowboys
|9
|2
|Lamar Jackson
|QB
|Ravens
|Bills
|7
|3
|Josh Allen
|QB
|Bills
|Ravens
|7
|4
|Jayden Daniels
|QB
|Commanders
|Giants
|12
|5
|Joe Burrow
|QB
|Bengals
|Browns
|10
|6
|Baker Mayfield
|QB
|Buccaneers
|Falcons
|9
|7
|Patrick Mahomes
|QB
|Chiefs
|Chargers
|10
|8
|Bo Nix
|QB
|Broncos
|Titans
|12
|9
|Trevor Lawrence
|QB
|Jaguars
|Panthers
|8
|10
|Kyler Murray
|QB
|Cardinals
|Saints
|8
|11
|Drake Maye
|QB
|Patriots
|Raiders
|14
|12
|Dak Prescott
|QB
|Cowboys
|Eagles
|10
|13
|Brock Purdy
|QB
|49ers
|Seahawks
|14
|14
|Daniel Jones
|QB
|Colts
|Dolphins
|11
|15
|Jared Goff
|QB
|Lions
|Packers
|8
|16
|Justin Herbert
|QB
|Chargers
|Chiefs
|12
|17
|C.J. Stroud
|QB
|Texans
|Rams
|6
|18
|Jordan Love
|QB
|Packers
|Lions
|5
|19
|Bryce Young
|QB
|Panthers
|Jaguars
|14
|20
|Justin Fields
|QB
|Jets
|Steelers
|9
|21
|Caleb Williams
|QB
|Bears
|Vikings
|5
|22
|Joe Flacco
|QB
|Browns
|Bengals
|9
|23
|J.J. McCarthy
|QB
|Vikings
|Bears
|6
|24
|Tua Tagovailoa
|QB
|Dolphins
|Colts
|12
|25
|Geno Smith
|QB
|Raiders
|Patriots
|8
RB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Saquon Barkley
|RB
|Eagles
|Cowboys
|9
|2
|Bijan Robinson
|RB
|Falcons
|Buccaneers
|5
|3
|Jahmyr Gibbs
|RB
|Lions
|Packers
|8
|4
|Christian McCaffrey
|RB
|49ers
|Seahawks
|14
|5
|Jonathan Taylor
|RB
|Colts
|Dolphins
|11
|6
|De’Von Achane
|RB
|Dolphins
|Colts
|12
|7
|Chase Brown
|RB
|Bengals
|Browns
|10
|8
|Bucky Irving
|RB
|Buccaneers
|Falcons
|9
|9
|Ashton Jeanty
|RB
|Raiders
|Patriots
|8
|10
|Derrick Henry
|RB
|Ravens
|Bills
|7
|11
|Josh Jacobs
|RB
|Packers
|Lions
|5
|12
|Alvin Kamara
|RB
|Saints
|Cardinals
|11
|13
|James Conner
|RB
|Cardinals
|Saints
|8
|14
|Kyren Williams
|RB
|Rams
|Texans
|8
|15
|Chuba Hubbard
|RB
|Panthers
|Jaguars
|14
|16
|Omarion Hampton
|RB
|Chargers
|Chiefs
|12
|17
|Kenneth Walker
|RB
|Seahawks
|49ers
|8
|18
|TreVeyon Henderson
|RB
|Patriots
|Raiders
|14
|19
|James Cook
|RB
|Bills
|Ravens
|7
|20
|Tony Pollard
|RB
|Titans
|Broncos
|10
|21
|Jerome Ford
|RB
|Browns
|Bengals
|9
|22
|Isiah Pacheco
|RB
|Chiefs
|Chargers
|10
|23
|Breece Hall
|RB
|Jets
|Steelers
|9
|24
|Tyrone Tracy
|RB
|Giants
|Commanders
|14
|25
|Jaylen Warren
|RB
|Steelers
|Jets
|5
|26
|D’Andre Swift
|RB
|Bears
|Vikings
|5
|27
|Aaron Jones
|RB
|Vikings
|Bears
|6
|28
|David Montgomery
|RB
|Lions
|Packers
|8
|29
|J.K. Dobbins
|RB
|Broncos
|Titans
|12
|30
|RJ Harvey
|RB
|Broncos
|Titans
|12
|31
|Travis Etienne
|RB
|Jaguars
|Panthers
|8
|32
|Austin Ekeler
|RB
|Commanders
|Giants
|12
|33
|Rhamondre Stevenson
|RB
|Patriots
|Raiders
|14
|34
|Jacory Croskey-Merritt
|RB
|Commanders
|Giants
|12
|35
|Javonte Williams
|RB
|Cowboys
|Eagles
|10
|36
|Jordan Mason
|RB
|Vikings
|Bears
|6
|37
|Nick Chubb
|RB
|Texans
|Rams
|6
|38
|Zach Charbonnet
|RB
|Seahawks
|49ers
|8
|39
|Dylan Sampson
|RB
|Browns
|Bengals
|9
|40
|Tank Bigsby
|RB
|Jaguars
|Panthers
|8
|41
|Cam Skattebo
|RB
|Giants
|Commanders
|14
|42
|Trey Benson
|RB
|Cardinals
|Saints
|8
|43
|Rachaad White
|RB
|Buccaneers
|Falcons
|9
|44
|Ollie Gordon
|RB
|Dolphins
|Colts
|12
|45
|Justice Hill
|RB
|Ravens
|Bills
|7
|46
|Jaydon Blue
|RB
|Cowboys
|Eagles
|10
|47
|Braelon Allen
|RB
|Jets
|Steelers
|9
|48
|Kaleb Johnson
|RB
|Steelers
|Jets
|5
|49
|Ray Davis
|RB
|Bills
|Ravens
|7
|50
|Woody Marks
|RB
|Texans
|Rams
|6
WR Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Ja’Marr Chase
|WR
|Bengals
|Browns
|10
|2
|Malik Nabers
|WR
|Giants
|Commanders
|14
|3
|CeeDee Lamb
|WR
|Cowboys
|Eagles
|10
|4
|Justin Jefferson
|WR
|Vikings
|Bears
|6
|5
|Nico Collins
|WR
|Texans
|Rams
|6
|6
|Puka Nacua
|WR
|Rams
|Texans
|8
|7
|Amon-Ra St. Brown
|WR
|Lions
|Packers
|8
|8
|Brian Thomas
|WR
|Jaguars
|Panthers
|8
|9
|Drake London
|WR
|Falcons
|Buccaneers
|5
|10
|A.J. Brown
|WR
|Eagles
|Cowboys
|9
|11
|Mike Evans
|WR
|Buccaneers
|Falcons
|9
|12
|Xavier Worthy
|WR
|Chiefs
|Chargers
|10
|13
|Ladd McConkey
|WR
|Chargers
|Chiefs
|12
|14
|Tee Higgins
|WR
|Bengals
|Browns
|10
|15
|Tyreek Hill
|WR
|Dolphins
|Colts
|12
|16
|Jaxon Smith-Njigba
|WR
|Seahawks
|49ers
|8
|17
|Davante Adams
|WR
|Rams
|Texans
|8
|18
|Tetairoa McMillan
|WR
|Panthers
|Jaguars
|14
|19
|Marvin Harrison
|WR
|Cardinals
|Saints
|8
|20
|Courtland Sutton
|WR
|Broncos
|Titans
|12
|21
|Jerry Jeudy
|WR
|Browns
|Bengals
|9
|22
|Zay Flowers
|WR
|Ravens
|Bills
|7
|23
|DK Metcalf
|WR
|Steelers
|Jets
|5
|24
|DeVonta Smith
|WR
|Eagles
|Cowboys
|9
|25
|Emeka Egbuka
|WR
|Buccaneers
|Falcons
|9
|26
|DJ Moore
|WR
|Bears
|Vikings
|5
|27
|Terry McLaurin
|WR
|Commanders
|Giants
|12
|28
|George Pickens
|WR
|Cowboys
|Eagles
|10
|29
|Garrett Wilson
|WR
|Jets
|Steelers
|9
|30
|Jaylen Waddle
|WR
|Dolphins
|Colts
|12
|31
|Calvin Ridley
|WR
|Titans
|Broncos
|10
|32
|Jameson Williams
|WR
|Lions
|Packers
|8
|33
|Ricky Pearsall
|WR
|49ers
|Seahawks
|14
|34
|Travis Hunter
|WR
|Jaguars
|Panthers
|8
|35
|Matthew Golden
|WR
|Packers
|Lions
|5
|36
|Jakobi Meyers
|WR
|Raiders
|Patriots
|8
|37
|Chris Olave
|WR
|Saints
|Cardinals
|11
|38
|Deebo Samuel
|WR
|Commanders
|Giants
|12
|39
|Jauan Jennings
|WR
|49ers
|Seahawks
|14
|40
|Rome Odunze
|WR
|Bears
|Vikings
|5
|41
|Stefon Diggs
|WR
|Patriots
|Raiders
|14
|42
|Michael Pittman
|WR
|Colts
|Dolphins
|11
|43
|Cooper Kupp
|WR
|Seahawks
|49ers
|8
|44
|Keenan Allen
|WR
|Chargers
|Chiefs
|12
|45
|Khalil Shakir
|WR
|Bills
|Ravens
|7
|46
|Rashid Shaheed
|WR
|Saints
|Cardinals
|11
|47
|Josh Downs
|WR
|Colts
|Dolphins
|11
|48
|Adam Thielen
|WR
|Vikings
|Bears
|6
|49
|Cedric Tillman
|WR
|Browns
|Bengals
|9
|50
|Keon Coleman
|WR
|Bills
|Ravens
|7
TE Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Brock Bowers
|TE
|Raiders
|Patriots
|8
|2
|Trey McBride
|TE
|Cardinals
|Saints
|8
|3
|George Kittle
|TE
|49ers
|Seahawks
|14
|4
|David Njoku
|TE
|Browns
|Bengals
|9
|5
|Mark Andrews
|TE
|Ravens
|Bills
|7
|6
|Sam LaPorta
|TE
|Lions
|Packers
|8
|7
|Travis Kelce
|TE
|Chiefs
|Chargers
|10
|8
|T.J. Hockenson
|TE
|Vikings
|Bears
|6
|9
|Tyler Warren
|TE
|Colts
|Dolphins
|11
|10
|Evan Engram
|TE
|Broncos
|Titans
|12
|11
|Tucker Kraft
|TE
|Packers
|Lions
|5
|12
|Jake Ferguson
|TE
|Cowboys
|Eagles
|10
|13
|Dallas Goedert
|TE
|Eagles
|Cowboys
|9
|14
|Hunter Henry
|TE
|Patriots
|Raiders
|14
|15
|Colston Loveland
|TE
|Bears
|Vikings
|5
|16
|Dalton Kincaid
|TE
|Bills
|Ravens
|7
|17
|Cade Otton
|TE
|Buccaneers
|Falcons
|9
|18
|Brenton Strange
|TE
|Jaguars
|Panthers
|8
|19
|Jonnu Smith
|TE
|Steelers
|Jets
|5
|20
|Chig Okonkwo
|TE
|Titans
|Broncos
|10
|21
|Kyle Pitts
|TE
|Falcons
|Buccaneers
|5
|22
|Zach Ertz
|TE
|Commanders
|Giants
|12
|23
|Theo Johnson
|TE
|Giants
|Commanders
|14
|24
|Dalton Schultz
|TE
|Texans
|Rams
|6
|25
|Juwan Johnson
|TE
|Saints
|Cardinals
|11
