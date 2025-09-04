Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 1 of 2025 season

Below are my Week 1, 2025 positional ranks for PPR leagues.

these ranks are continually updated throughout the week

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye 1 Jalen Hurts QB Eagles Cowboys 9 2 Lamar Jackson QB Ravens Bills 7 3 Josh Allen QB Bills Ravens 7 4 Jayden Daniels QB Commanders Giants 12 5 Joe Burrow QB Bengals Browns 10 6 Baker Mayfield QB Buccaneers Falcons 9 7 Patrick Mahomes QB Chiefs Chargers 10 8 Bo Nix QB Broncos Titans 12 9 Trevor Lawrence QB Jaguars Panthers 8 10 Kyler Murray QB Cardinals Saints 8 11 Drake Maye QB Patriots Raiders 14 12 Dak Prescott QB Cowboys Eagles 10 13 Brock Purdy QB 49ers Seahawks 14 14 Daniel Jones QB Colts Dolphins 11 15 Jared Goff QB Lions Packers 8 16 Justin Herbert QB Chargers Chiefs 12 17 C.J. Stroud QB Texans Rams 6 18 Jordan Love QB Packers Lions 5 19 Bryce Young QB Panthers Jaguars 14 20 Justin Fields QB Jets Steelers 9 21 Caleb Williams QB Bears Vikings 5 22 Joe Flacco QB Browns Bengals 9 23 J.J. McCarthy QB Vikings Bears 6 24 Tua Tagovailoa QB Dolphins Colts 12 25 Geno Smith QB Raiders Patriots 8

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye 1 Saquon Barkley RB Eagles Cowboys 9 2 Bijan Robinson RB Falcons Buccaneers 5 3 Jahmyr Gibbs RB Lions Packers 8 4 Christian McCaffrey RB 49ers Seahawks 14 5 Jonathan Taylor RB Colts Dolphins 11 6 De’Von Achane RB Dolphins Colts 12 7 Chase Brown RB Bengals Browns 10 8 Bucky Irving RB Buccaneers Falcons 9 9 Ashton Jeanty RB Raiders Patriots 8 10 Derrick Henry RB Ravens Bills 7 11 Josh Jacobs RB Packers Lions 5 12 Alvin Kamara RB Saints Cardinals 11 13 James Conner RB Cardinals Saints 8 14 Kyren Williams RB Rams Texans 8 15 Chuba Hubbard RB Panthers Jaguars 14 16 Omarion Hampton RB Chargers Chiefs 12 17 Kenneth Walker RB Seahawks 49ers 8 18 TreVeyon Henderson RB Patriots Raiders 14 19 James Cook RB Bills Ravens 7 20 Tony Pollard RB Titans Broncos 10 21 Jerome Ford RB Browns Bengals 9 22 Isiah Pacheco RB Chiefs Chargers 10 23 Breece Hall RB Jets Steelers 9 24 Tyrone Tracy RB Giants Commanders 14 25 Jaylen Warren RB Steelers Jets 5 26 D’Andre Swift RB Bears Vikings 5 27 Aaron Jones RB Vikings Bears 6 28 David Montgomery RB Lions Packers 8 29 J.K. Dobbins RB Broncos Titans 12 30 RJ Harvey RB Broncos Titans 12 31 Travis Etienne RB Jaguars Panthers 8 32 Austin Ekeler RB Commanders Giants 12 33 Rhamondre Stevenson RB Patriots Raiders 14 34 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Giants 12 35 Javonte Williams RB Cowboys Eagles 10 36 Jordan Mason RB Vikings Bears 6 37 Nick Chubb RB Texans Rams 6 38 Zach Charbonnet RB Seahawks 49ers 8 39 Dylan Sampson RB Browns Bengals 9 40 Tank Bigsby RB Jaguars Panthers 8 41 Cam Skattebo RB Giants Commanders 14 42 Trey Benson RB Cardinals Saints 8 43 Rachaad White RB Buccaneers Falcons 9 44 Ollie Gordon RB Dolphins Colts 12 45 Justice Hill RB Ravens Bills 7 46 Jaydon Blue RB Cowboys Eagles 10 47 Braelon Allen RB Jets Steelers 9 48 Kaleb Johnson RB Steelers Jets 5 49 Ray Davis RB Bills Ravens 7 50 Woody Marks RB Texans Rams 6

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye 1 Ja’Marr Chase WR Bengals Browns 10 2 Malik Nabers WR Giants Commanders 14 3 CeeDee Lamb WR Cowboys Eagles 10 4 Justin Jefferson WR Vikings Bears 6 5 Nico Collins WR Texans Rams 6 6 Puka Nacua WR Rams Texans 8 7 Amon-Ra St. Brown WR Lions Packers 8 8 Brian Thomas WR Jaguars Panthers 8 9 Drake London WR Falcons Buccaneers 5 10 A.J. Brown WR Eagles Cowboys 9 11 Mike Evans WR Buccaneers Falcons 9 12 Xavier Worthy WR Chiefs Chargers 10 13 Ladd McConkey WR Chargers Chiefs 12 14 Tee Higgins WR Bengals Browns 10 15 Tyreek Hill WR Dolphins Colts 12 16 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks 49ers 8 17 Davante Adams WR Rams Texans 8 18 Tetairoa McMillan WR Panthers Jaguars 14 19 Marvin Harrison WR Cardinals Saints 8 20 Courtland Sutton WR Broncos Titans 12 21 Jerry Jeudy WR Browns Bengals 9 22 Zay Flowers WR Ravens Bills 7 23 DK Metcalf WR Steelers Jets 5 24 DeVonta Smith WR Eagles Cowboys 9 25 Emeka Egbuka WR Buccaneers Falcons 9 26 DJ Moore WR Bears Vikings 5 27 Terry McLaurin WR Commanders Giants 12 28 George Pickens WR Cowboys Eagles 10 29 Garrett Wilson WR Jets Steelers 9 30 Jaylen Waddle WR Dolphins Colts 12 31 Calvin Ridley WR Titans Broncos 10 32 Jameson Williams WR Lions Packers 8 33 Ricky Pearsall WR 49ers Seahawks 14 34 Travis Hunter WR Jaguars Panthers 8 35 Matthew Golden WR Packers Lions 5 36 Jakobi Meyers WR Raiders Patriots 8 37 Chris Olave WR Saints Cardinals 11 38 Deebo Samuel WR Commanders Giants 12 39 Jauan Jennings WR 49ers Seahawks 14 40 Rome Odunze WR Bears Vikings 5 41 Stefon Diggs WR Patriots Raiders 14 42 Michael Pittman WR Colts Dolphins 11 43 Cooper Kupp WR Seahawks 49ers 8 44 Keenan Allen WR Chargers Chiefs 12 45 Khalil Shakir WR Bills Ravens 7 46 Rashid Shaheed WR Saints Cardinals 11 47 Josh Downs WR Colts Dolphins 11 48 Adam Thielen WR Vikings Bears 6 49 Cedric Tillman WR Browns Bengals 9 50 Keon Coleman WR Bills Ravens 7

TE Rankings