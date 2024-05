Below are my top 60 dynasty rookies for fantasy leagues that are Superflex and tight end premium. You can find individual position rankings with breakdowns of the biggest risers and fallers via the draft here.

Rank Name NFL Team Draft Pick Position Tier 1. Caleb Williams Chicago Bears 1 QB1 1 2. Marvin Harrison Jr. Arizona Cardinals 4 WR1 1 3. Drake Maye New England Patriots 3 QB2 2 4. Malik Nabers New York Giants 6 WR2 2 5. Jayden Daniels Washington Commanders 2 QB3 2 6. Rome Odunze Chicago Bears 9 WR3 3 7. Brock Bowers Las Vegas Raiders 13 TE1 3 8. J.J. McCarthy Minnesota Vikings 10 QB4 3 9. Brian Thomas Jr. Jacksonville Jaguars 23 WR4 4 10. Xavier Worthy Kansas City Chiefs 28 WR5 4 11. Ladd McConkey Los Angeles Chargers 34 WR6 4 12. Jonathon Brooks Carolina Panthers 46 RB1 4 13. Bo Nix Denver Broncos 12 QB5 4 14. Ricky Pearsall San Francisco 49ers 31 WR7 5 15. Keon Coleman Buffalo Bills 33 WR8 5 16. Ja’Lynn Polk New England Patriots 37 WR9 5 17. Trey Benson Arizona Cardinals 66 RB2 5 18. Xavier Legette Carolina Panthers 32 WR10 5 19. Adonai Mitchell Indianapolis Colts 52 WR11 5 20. Michael Penix Atlanta Falcons 8 QB6 5 21. Ben Sinnott Washington Commanders 53 TE2 6 22. Troy Franklin Denver Broncos 102 WR12 6 23. Roman Wilson Pittsburgh Steelers 84 WR13 6 24. Marshawn Lloyd Green Bay Packers 88 RB3 6 25. Malachi Corley New York Jets 65 WR14 6 26. Jermaine Burton Cincinnati Bengals 80 WR15 6 27. Blake Corum Los Angeles Rams 83 RB4 6 28. Luke McCaffrey Washington Commanders 100 WR16 6 29. Kimani Vidal Los Angeles Chargers 181 RB5 6 30. Jalen McMillan Tamp Bay Buccaneers 92 WR17 7 31. Jaylen Wright Miami Dolphins 120 RB6 7 32. J’Tavion Sanders Carolina Panthers 101 TE3 7 33. Devontez Walker Baltimore Ravens 113 WR18 7 34. Bucky Irving Tamp Bay Buccaneers 125 RB7 7 35. Javon Baker New England Patriots 110 WR19 7 36. Spencer Rattler New Orleans Saints 150 QB7 7 37. Tyrone Tracy Jr. New York Giants 166 RB8 7 38. Theo Johnson New York Giants 107 TE4 7 39. Jacob Cowing San Francisco 49ers 135 WR20 8 40. Malik Washington Miami Dolphins 184 WR21 8 41. Dylan Laube Las Vegas Raiders 208 RB9 8 42. Erick All Cincinnati Bengals 115 TE5 8 43. Ray Davis Buffalo Bills 128 RB10 8 44. Ryan Flournoy Dallas Cowboys 216 WR22 8 45. Isaac Guerendo San Francisco 49ers 129 RB11 8 46. Brenden Rice Los Angeles Chargers 225 WR23 8 47. Tahj Washington Miami Dolphins 124 WR24 8 48. Tip Reimann Arizona Cardinals 82 TE6 9 49. Will Shipley Philadelphia Eagles 127 RB12 9 50. Johnny Wilson Philadelphia Eagles 185 WR25 9 51. Audric Estime Denver Broncos 147 RB13 9 52. AJ Barner Seattle Seahawks 121 TE7 9 53. Rasheen Ali Baltimore Ravens 165 RB14 9 54. Tanner McLachlan Cincinnati Bengals 194 TE8 9 55. Ainias Smith Philadelphia Eagles 152 WR26 9 56. Braelon Allen New York Jets 134 RB15 9 57. Jaheim Bell New England Patriots 231 TE9 9 58. Bub Means New Orleans Saints 170 WR27 9 59. Keilian Robinson Jacksonville Jaguars 167 RB16 9 60. Isaiah Williams Detroit Lions UDFA WR28 9