2024 Vuelta a Espana standings

Final standings of the 2024 Vuelta a Espana, where Primoz Roglic tied the record of four titles at the year’s final Grand Tour ...

1. Primoz Roglic (SLO) — 81:49:18

2. Ben O’Connor (AUS) -- +2:36

3. Enric Mas (ESP) -- +3:13

4. Richard Carapaz (ECU) -- +4:02

5. Mattias Skjelmose (DEN) -- +5:49

6. David Gaudu (FRA) -- +6:32

7. Florian Lipowitz (GER) -- +7:05

8. Mikel Landa (ESP) -- +8:48

9. Pavel Sivakov (FRA) -- +10:04

10. Carlos Rodriguez (ESP) -- +11:19

14. Sepp Kuss (USA) -- +20:25

31. Nairo Quintana (COL) -- +1:49:11

54. Brandon McNulty (USA) -- +2:37:44

DNF. Wout van Aert (BEL) — Stage 16