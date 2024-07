Genesis Scottish Open: Tee times, groupings for Rounds 1 and 2 at Renaissance

The Genesis Scottish Open begins Thursday at The Renaissance Club in North Berwick, Scotland.

Here are first- and second-round tee times and groupings (all times ET; click here for how to watch).

Round 1

TIME

TEE PLAYERS 2:00 AM

EDT 1 Kevin Yu Aaron Cockerill Hurly Long

2:00 AM

EDT 10 Andrew Novak Ryo Hisatsune Marcus Armitage

2:11 AM

EDT 1 Andrew Putnam Joost Luiten Callum Shinkwin

2:11 AM

EDT 10 Eric Cole Thriston Lawrence Connor Syme

2:22 AM

EDT 1 Nico Echavarria Aaron Rai Ugo Coussaud

2:22 AM

EDT 10 Davis Thompson Laurie Canter Jesper Svensson

2:33 AM

EDT 1 Emiliano Grillo Dale Whitnell Jordan Smith

2:33 AM

EDT 10 Denny McCarthy Christiaan Bezuidenhout Keita Nakajima

2:44 AM

EDT 1 Erik van Rooyen David Law Simon Forsström

2:44 AM

EDT 10 Will Zalatoris Rikuya Hoshino Rasmus Højgaard

2:55 AM

EDT 1 Kurt Kitayama Ashun Wu Yannik Paul

2:55 AM

EDT 10 Billy Horschel Lucas Glover Padraig Harrington

3:06 AM

EDT 1 Vincent Norrman Dylan Frittelli Daniel Brown

3:06 AM

EDT 10 Rickie Fowler Adam Scott Sebastian Soderberg

3:17 AM

EDT 1 K.H. Lee Oliver Wilson Nacho Elvira

3:17 AM

EDT 10 Matthieu Pavon Tom Kim Max Homa

3:28 AM

EDT 1 Davis Riley Seamus Power Jordan Gumberg

3:28 AM

EDT 10 Robert MacIntyre Rory McIlroy Viktor Hovland

3:39 AM

EDT 1 Austin Eckroat Maximilian Kieffer Haotong Li

3:39 AM

EDT 10 Xander Schauffele Wyndham Clark Tommy Fleetwood

3:50 AM

EDT 1 Chris Gotterup Jason Scrivener Matthew Baldwin

3:50 AM

EDT 10 Corey Conners Min Woo Lee Guido Migliozzi

4:01 AM

EDT 1 Matt Wallace Sanghyun Park Adrian Otaegui

4:01 AM

EDT 10 Alex Noren Kiradech Aphibarnrat Jeff Winther

4:12 AM

EDT 1 Matti Schmid Matthew Jordan Cole Rueck

(a)

4:12 AM

EDT 10 Max Greyserman Junghwan Lee Richard Mansell

7:15 AM

EDT 1 Adam Hadwin Darius Van Driel Yuto Katsuragawa

7:15 AM

EDT 10 Sam Stevens Nick Bachem Alex Fitzpatrick

7:26 AM

EDT 1 Si Woo Kim Pablo Larrazabal Romain Langasque

7:26 AM

EDT 10 Chandler Phillips Alexander Björk Julien Guerrier

7:37 AM

EDT 1 Tom Hoge Byeong Hun An Scott Jamieson

7:37 AM

EDT 10 Luke List Matthew Southgate Daniel Hillier

7:48 AM

EDT 1 Cam Davis Sungjae Im Marcel Siem

7:48 AM

EDT 10 Mackenzie Hughes Bernd Wiesberger Richie Ramsay

7:59 AM

EDT 1 Luke Donald Thomas Detry Tom McKibbin

7:59 AM

EDT 10 Thorbjørn Olesen Jorge Campillo Sean Crocker

8:10 AM

EDT 1 Sahith Theegala Francesco Molinari Victor Perez

8:10 AM

EDT 10 Lee Hodges Taylor Moore Adri Arnaus

8:21 AM

EDT 1 Brian Harman Sepp Straka Matteo Manassero

8:21 AM

EDT 10 Brice Garnett Gary Woodland Dan Bradbury

8:32 AM

EDT 1 Justin Thomas Nicolai Højgaard Ryan Fox

8:32 AM

EDT 10 Stewart Cink Brendon Todd Antoine Rozner

8:43 AM

EDT 1 Ludvig Åberg Hideki Matsuyama Collin Morikawa

8:43 AM

EDT 10 Keith Mitchell Sami Valimaki Grant Forrest

8:54 AM

EDT 1 Matt Fitzpatrick Jordan Spieth Ewen Ferguson

8:54 AM

EDT 10 Charley Hoffman Ben Griffin Niklas Norgaard

9:05 AM

EDT 1 Nick Taylor Justin Rose Calum Hill

9:05 AM

EDT 10 Ben Kohles Louis de Jager Jeong Woo Ham

9:16 AM

EDT 1 Harris English Ockie Strydom Todd Clements

9:16 AM

EDT 10 Mark Hubbard Doug Ghim Daniel Gavins

9:27 AM

EDT 1 Justin Lower Masahiro Kawamura Shubhankar Sharma

9:27 AM

EDT 10 Taylor Montgomery Jens Dantorp Santiago Tarrio



Round 2