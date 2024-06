U.S. Open tee times: Round 1 and Round 2 at Pinehurst No. 2

The 124th U.S. Open begins Thursday at Pinehurst No. 2 in Pinehurst, North Carolina. Here’s a look at tee times and groupings for the first two rounds.

Thursday, No. 1 tee/Friday, No. 10 tee

6:45 a.m./12:30 p.m.: Michael McGowan, Carter Jenkins, Logan McAllister

6:56 a.m./12:41 p.m.: Frederik Kjettrup, Chris Petefish, Parker Bell (a)

7:07 a.m./12:52 p.m.: Omar Morales (a), Max Greyserman, Casey Jarvis

7:18 a.m./1:03 p.m.: Corey Conners, Stephan Jaeger, Emiliano Grillo

7:29 a.m./1:14 p.m.: Ryo Ishikawa, Francesco Molinari, Sergio Garcia

7:40 a.m./1:25 p.m.: Justin Thomas, Collin Morikawa, Brooks Koepka

7:51 a.m./1:36 p.m.: Rickie Fowler, Adam Hadwin, Phil Mickelson

8:02 a.m./1:47 p.m.: Min Woo Lee, Sahith Theegala, Nicolai Hojgaard

8:13 a.m./1:58 p.m.: Si Woo Kim, Matthieu Pavon, Sungjae Im

8:24 a.m./2:09 p.m.: Nicolas Echavarria, Robert Rock, Neal Shipley (a)

8:35 a.m./2:20 p.m.: Takumi Kanaya, Stewart Hagestad (a), Mcclure Meissner

8:46 a.m./2:31 p.m.: Isaiah Salinda, Bryan Kim (a), Jim Herman

8:57 a.m./2:42 p.m.: Carson Schaake, Charles Reiter, Colin Prater (a)

12:30 p.m./6:45 a.m.: Jason Scrivener, Brandon Robinson Thompson, Brendan Valdes (a)

12:41 p.m./6:56 a.m.: Santiago De La Fuente (a), Sam Bairstow, Eugenio Lopez Chacarra

12:52 p.m./7:07 a.m.: Kurt Kitayama, Taylor Moore, Christiaan Bezuidenhout

1:03 p.m./7:18 a.m.: Jason Day, Harris English, Tom Kim

1:14 p.m./7:29 a.m.: Rory McIlroy, Xander Schauffele, Scottie Scheffler

1:25 p.m./7:40 a.m.: Brian Harman, Nick Dunlap, Wyndham Clark

1:36 p.m./7:51 a.m.: Hideki Matsuyama, Jon Rahm, Jordan Spieth

1:47 p.m./8:02 a.m.: Shane Lowry, Keegan Bradley, Martin Kaymer

1:58 p.m./8:13 a.m.: Akshay Bhatia, Eric Cole, Erik Van Rooyen

2:09 p.m./8:24 a.m.: Brendon Todd, Taylor Pendrith, Alexander Noren

2:20 p.m./8:35 a.m.: Thomas Detry, Brian Campbell, Jackson Buchanan (a)

2:31 p.m./8:46 a.m.: Taisei Shimizu, Gunnar Broin (a), Maxwell Moldovan

2:42 p.m./8:57 a.m.: Sung Kang, Riki Kawamoto, John Chin

Thursday, No. 10 tee/Friday, No. 1 tee

6:45 a.m./12:30 p.m.: Rico Hoey, Tom Mckibbin, Matteo Manassero

6:56 a.m./12:41 p.m.: Dean Burmester, Rikuya Hoshino, Seamus Power

7:07 a.m./12:52 p.m.: S.H. Kim, Justin Lower, Tim Widing

7:18 a.m./1:03 p.m.: Lucas Glover, Sam Burns, Cameron Smith

7:29 a.m./1:14 p.m.: Will Zalatoris, Matt Fitzpatrick, Tiger Woods

7:40 a.m./1:25 p.m.: Patrick Cantlay, Matt Kuchar, Russell Henley

7:51 a.m./1:36 p.m.: Tony Finau, Ludvig Åberg, Dustin Johnson

8:02 a.m./1:47 p.m.: Justin Rose, Gary Woodland, Webb Simpson

8:13 a.m./1:58 p.m.: Daniel Berger, Ryan Fox, David Puig

8:24 a.m./2:09 p.m.: Byeong Hun An, Sam Bennett, Edoardo Molinari

8:35 a.m./2:20 p.m.: Austin Eckroat, Adrian Meronk, Cameron Davis

8:46 a.m./2:31 p.m.: Aaron Rai, Davis Thompson, Zac Blair

8:57 a.m./2:42 p.m.: Willie Mack III, Richard Mansell, Ashton McCulloch (a)

12:30 p.m./6:45 a.m.: Greyson Sigg, Grant Forrest, Wells Williams (a)

12:41 p.m./6:56 a.m.: Chesson Hadley, Mark Hubbard, Adam Svensson

12:52 p.m./7:07 a.m.: Beau Hossler, Victor Perez, Adam Schenk

1:03 p.m./7:18 a.m.: Robert MacIntyre, Nick Taylor, Mackenzie Hughes

1:14 p.m./7:29 a.m.: Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Tom Hoge

1:25 p.m./7:40 a.m.: Bryson DeChambeau, Viktor Hovland, Max Homa

1:36 p.m./7:51 a.m.: Sepp Straka, Peter Malnati, J.T. Poston

1:47 p.m./8:02 a.m.: Gordon Sargent (a), Jake Knapp, Cameron Young

1:58 p.m./8:13 a.m.: Chris Kirk, Billy Horschel, Adam Scott

2:09 p.m./8:24 a.m.: Ben Kohles, Denny McCarthy, Benjamin James (a)

2:20 p.m./8:35 a.m.: Frankie Capan III, Andrew Svoboda, Luke Clanton (a)

2:31 p.m./8:46 a.m.: Harry Higgs, Hiroshi Tai (a), Brandon Wu

2:42 p.m./8:57 a.m.: Joey Vrzich, Chris Naegel, Otto Black