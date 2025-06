KPMG Women’s PGA 2025: First-round tee times, groupings at Fields Ranch East

The LPGA’s third major of the season gets underway Thursday at Fields Ranch East at PGA Frisco, in Frisco, Texas.

The KPMG Women’s PGA Championship will have live coverage on Golf Channel and the NBC Sports app with morning and afternoon featured groups exclusively on Peacock.

Here’s a look at tee times and groupings for the opening round (all times EDT; click here for Round 2).

Tee No. 1

8 a.m. – Katelyn Sepmoree, Jodi Ewart Shadoff, Yuna Nishimura

8:11 a.m. – Jeongeun Lee5, Arpichaya Yubol, Brooke Matthews

8:22 a.m. – Celine Boutier, Sophia Popov, Ashleigh Buhai

8:33 a.m. – Chiara Tamburlini, Ingrid Lindblad, Jasmine Suwannapura

8:44 a.m. – Moriya Jutanugarn, Bailey Tardy, Madelene Sagstrom

8:55 a.m. – Esther Henseleit, Aditi Ashok, Mimi Rhodes

9:06 a.m. – Ariya Jutanugarn, Lucy Li, Rose Zhang

9:17 a.m. – Joanna Coe, Patty Tavatanakit, Leona Maguire

9:28 a.m. – Nelly Korda, Jeeno Thitikul, Lydia Ko

9:39 a.m. – Brooke M. Henderson, Maja Stark, Mao Saigo

9:50 a.m. – Chisato Iwai, Minjee Lee, Lauren Coughlin

10:01 a.m. – Rio Takeda, Jennifer Kupcho, Linn Grant

10:12 a.m. – Gurleen Kaur, Nicole Felce, Olivia Cowan

1:32 p.m. – Sandra Changkija, Kumkang Park, Brianna Do

1:43 p.m. – Jeongeun Lee6, Ryann O’Toole, Paula Reto

1:54 p.m. – Miranda Wang, Cassie Porter, Kristen Gillman

2:05 p.m. – Jenny Shin, Weiwei Zhang, Haeji Kang

2:16 p.m. – Yan Liu, Auston Kim, Ana Belac

2:27 p.m. – Mi Hyang Lee, Stephanie Kyriacou, Hye-Jin Choi

2:38 p.m. – Nanna Koerstz Madsen, Allie White, Youmin Hwang

2:49 p.m. – Gabriela Ruffels, Shiho Kuwaki, Carlota Ciganda

3:00 p.m. – Sung Hyun Park, Anna Nordqvist, Cristie Kerr

3:11 p.m. – Jenny Bae, Ilhee Lee, Minami Katsu

3:22 p.m. – Saki Baba, Wei-Ling Hsu, Manon De Roey

3:33 p.m. – Caroline Masson, Muni He, Karis Davidson

3:44 p.m. – Jing Yan, Frida Kinhult, Pauline Roussin-Bouchard



