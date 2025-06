KPMG Women’s PGA 2025: Second-round tee times, groupings at Fields Ranch East

The LPGA’s third major of the season continues Friday at Fields Ranch East at PGA Frisco, in Frisco, Texas.

The KPMG Women’s PGA Championship will have live coverage on Golf Channel and the NBC Sports app with morning and afternoon featured groups exclusively on Peacock.

Here’s a look at tee times and groupings for the second round (all times EDT; click here for Round 1).

Tee No. 1

8 a.m. – Pornanong Phatlum, Mariel Galdiano, Ruixin Liu

8:11 a.m. – Georgia Hall, Allie Knight, Cheyenne Knight

8:22 a.m. – Elizabeth Szokol, Nataliya Guseva, Aline Krauter

8:33 a.m. – Somi Lee, Lindy Duncan, Suji Kim

8:44 a.m. – Gaby Lopez, Shinsil Bang, Yui Kawamoto

8:55 a.m. – Danielle Kang, Sei Young Kim, Yani Tseng

9:06 a.m. – Andrea Lee, Emily Kristine Pedersen, Linnea Strom

9:17 a.m. – Stacy Lewis, Alison Curdt, Sarah Schmelzel

9:28 a.m. – Lexi Thompson, Yuka Saso, Yealimi Noh

9:39 a.m. – Amy Yang, Ruoning Yin, In-Gee Chun

9:50 a.m. – Ayaka Furue, Jin Young Ko, Charley Hull

10:01 a.m. – Hinako Shibuno, Hannah Green, Lilia Vu

10:12 a.m. – Gigi Stoll, Julia Lopez Ramirez, Mary Liu

1:32 p.m. – Bianca Pagdanganan, Natalie Vivaldi, Jiwon Jeon

1:43 p.m. – Peiyun Chien, Yuri Yoshida, Yahui Zhang

1:54 p.m. – Albane Valenzuela, Benedetta Moresco, Robyn Choi

2:05 p.m. – Grace Kim, Alexa Pano, Megan Khang

2:16 p.m. – Pajaree Anannarukarn, Akie Iwai, Nasa Hataoka

2:27 p.m. – Jin Hee Im, Caroline Inglis, Miyu Yamashita

2:38 p.m. – Lauren Hartlage, Ina Yoon, Angel Yin

2:49 p.m. – Hae Ran Ryu, Hyo Joo Kim, Chanettee Wannasaen

3:00 p.m. – Mirim Lee, Allisen Corpuz, A Lim Kim

3:11 p.m. – Gemma Dryburgh, Soo Bin Joo, Hira Naveed

3:22 p.m. – Dewi Weber, Azahara Munoz, Na Rin An

3:33 p.m. – Ashley Grier, Savannah Grewal, Morgane Metraux

3:44 p.m. – Yu Liu, Madison Young, Heather Angell

Tee No. 10