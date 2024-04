Zurich Classic of New Orleans tee times for Rounds 1 and 2

The Zurich Classic of New Orleans gets underway Thursday at TPC Louisiana.

Here’s a look at first- and second-round tee times for the PGA Tour’s lone, official team event. Click here for the format and click here for how to watch.

Round 1

TIME

TEE PLAYERS 8:00 AM

EDT 1 Whaley/ Long Kraft/ Tway

8:00 AM

EDT 10 Chappell/ Dufner Thompson/ Novak

8:13 AM

EDT 1 Vegas/ Burgoon Stevens/ Barjon

8:13 AM

EDT 10 Higgo/ Fox Yu/ Pan

8:26 AM

EDT 1 Yuan/ Dou Ghim/ Kim

8:26 AM

EDT 10 Montgomery/ Griffin Detry/ MacIntyre

8:39 AM

EDT 1 Ramey/ Trainer Brehm/ Hubbard

8:39 AM

EDT 10 Theegala/ Zalatoris Cantlay/ Schauffele

8:52 AM

EDT 1 Spaun/ Buckley Moore/ NeSmith

8:52 AM

EDT 10 Hardy/ Riley Garnett/ Straka

9:05 AM

EDT 1 Echavarria/ Greyserman Champ/ Daffue

9:05 AM

EDT 10 Kisner/ Brown Hoge/ McNealy

9:18 AM

EDT 1 List/ Norlander Hoffman/ Watney

9:18 AM

EDT 10 Kuchar/ Stricker Conners/ Pendrith

9:31 AM

EDT 1 Kohles/ Kizzire Blair/ Fishburn

9:31 AM

EDT 10 Berger/ Perez Putnam/ Highsmith

9:44 AM

EDT 1 Wu/ Nicholas Suh/ Hoey

9:44 AM

EDT 10 Phillips/ Bridgeman Barnes/ Endycott

9:57 AM

EDT 1 Meissner/ Smotherman Hale, Jr./ Haley II

9:57 AM

EDT 10 Stanger/ Dumont de Chassart Lawrence/ Potgieter

1:05 PM

EDT 1 Kim/ Bae Smalley/ Schmid

1:05 PM

EDT 10 Merritt/ Streb Sloan/ Teater

1:18 PM

EDT 1 Hall/ Piercy Hossler/ Ryder

1:18 PM

EDT 10 Tarren/ Skinns Rai/ Lipsky

1:31 PM

EDT 1 Eckroat/ Gotterup Mitchell/ Dahmen

1:31 PM

EDT 10 Pereda/ Cook Tosti/ Potter, Jr.

1:44 PM

EDT 1 Morikawa/ Kitayama McIlroy/ Lowry

1:44 PM

EDT 10 Molinari/ Donald Wallace/ Olesen

1:57 PM

EDT 1 Horschel/ Alexander Taylor/ Hadwin

1:57 PM

EDT 10 Johnson/ Palmer Cole/ Cochran

2:10 PM

EDT 1 Fitzpatrick/ Fitzpatrick Højgaard/ Højgaard

2:10 PM

EDT 10 Malnati/ Knox Lee/ Kim

2:23 PM

EDT 1 Woodland/ Hodges Reavie/ Snedeker

2:23 PM

EDT 10 Lashley/ Campos Young/ Martin

2:36 PM

EDT 1 Streelman/ Laird Taylor/ O’Hair

2:36 PM

EDT 10 Gutschewski/ Byrd Wu/ Lower

2:49 PM

EDT 1 Norrman/ Campillo Sigg/ Hadley

2:49 PM

EDT 10 Shelton/ Furr Crowe/ Higgs

3:02 PM

EDT 1 Coody/ Coody Silverman/ Dougherty

3:02 PM

EDT 10 Xiong/ McCormick Springer/ Whitney



