Tee times, groupings for Rounds 1 and 2 of the Mexico Open at Vidanta

The PGA Tour is South of the Border for the Mexico Open at Vidanta.

Golf Channel and Peacock will showcase opening-round coverage beginning at 4 p.m. ET on Thursday. Here’s a look at the early-round tee times and groupings in Vallarta.

Round 1

TIME

TEE PLAYERS 8:30 AM

EST 1 Taylor Pendrith Robby Shelton Justin Lower

8:30 AM

EST 10 Kevin Chappell Doug Ghim Andrew Novak

8:41 AM

EST 1 Michael Kim Brandon Wu Sam Stevens

8:41 AM

EST 10 Maverick McNealy Ben Taylor Ryan Fox

8:52 AM

EST 1 Josh Teater Justin Suh David Lipsky

8:52 AM

EST 10 Keith Mitchell Charley Hoffman S.H. Kim

9:03 AM

EST 1 Davis Riley J.B. Holmes Scott Stallings

9:03 AM

EST 10 Tony Finau Mackenzie Hughes Nicolai Højgaard

9:14 AM

EST 1 Martin Trainer Mark Hubbard Harry Hall

9:14 AM

EST 10 Chez Reavie Cameron Champ Brandt Snedeker

9:25 AM

EST 1 Scott Piercy Henrik Norlander Greyson Sigg

9:25 AM

EST 10 Francesco Molinari Peter Malnati Padraig Harrington

9:36 AM

EST 1 Jacob Bridgeman Mac Meissner Preston Stanley

9:36 AM

EST 10 Tyler Duncan Troy Merritt Thorbjørn Olesen

9:47 AM

EST 1 Harrison Endycott David Skinns Matt Atkins

9:47 AM

EST 10 Pierceson Coody Raul Pereda Fred Biondi

9:58 AM

EST 1 Victor Perez Alexander Björk Ben Sigel

9:58 AM

EST 10 Jake Knapp Wilson Furr Cristobal Del Solar

10:09 AM

EST 1 Paul Barjon Norman Xiong Stuart Macdonald

10:09 AM

EST 10 Chris Gotterup Ryan McCormick Austin Wylie

10:20 AM

EST 1 Robert MacIntyre Ryo Hisatsune Omar Morales

(a)

10:20 AM

EST 10 Jorge Campillo Blaine Hale, Jr. Jose Antonio Safa

(a)

1:15 PM

EST 1 Nate Lashley Aaron Baddeley Alex Smalley

1:15 PM

EST 10 Jhonattan Vegas Patrick Rodgers Stephan Jaeger

1:26 PM

EST 1 Garrick Higgo C.T. Pan Scott Gutschewski

1:26 PM

EST 10 Matt NeSmith Vince Whaley Carson Young

1:37 PM

EST 1 Lanto Griffin Austin Eckroat Dylan Wu

1:37 PM

EST 10 Ryan Moore Callum Tarren Tyson Alexander

1:48 PM

EST 1 Erik van Rooyen Emiliano Grillo K.H. Lee

1:48 PM

EST 10 J.J. Spaun Chad Ramey Ryan Brehm

1:59 PM

EST 1 Vincent Norrman Matt Wallace Nico Echavarria

1:59 PM

EST 10 Patton Kizzire Davis Thompson Matti Schmid

2:10 PM

EST 1 James Hahn Chesson Hadley Aaron Rai

2:10 PM

EST 10 Ryan Palmer Thomas Detry Roger Sloan

2:21 PM

EST 1 Joseph Bramlett Carl Yuan Ben Kohles

2:21 PM

EST 10 Bronson Burgoon MJ Daffue Sebastián Vázquez

2:32 PM

EST 1 Alejandro Tosti Tom Whitney Rodolfo Cazaubòn

2:32 PM

EST 10 Sami Valimaki Philip Knowles Max Greyserman

2:43 PM

EST 1 Rafael Campos Erik Barnes Jimmy Stanger

2:43 PM

EST 10 Parker Coody Joe Highsmith Roberto Díaz

2:54 PM

EST 1 Trace Crowe Chandler Phillips Alvaro Ortiz

2:54 PM

EST 10 Ben Silverman Rico Hoey Adrien Dumont de Chassart

3:05 PM

EST 1 Chan Kim Hayden Springer Renato Naula

(a)

3:05 PM

EST 10 Kevin Dougherty Patrick Fishburn Santiago De la Fuente

(a)



