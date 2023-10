Week 7 Fantasy Football Rankings: WR

Amon-Ra St. Browns looks to stay sizzling in Baltimore, Brandon Aiyuk hopes to shake off his quiet Week 6 in Cleveland, and DJ Moore adjusts to life without Justin Fields.

Week 7 Receivers



RK Player Opp Time 1 Tyreek Hill @PHI Sun, 08:20 pm EDT 2 A.J. Brown MIA Sun, 08:20 pm EDT 3 Stefon Diggs @NE Sun, 01:00 pm EDT 4 Cooper Kupp PIT Sun, 04:05 pm EDT 5 Keenan Allen @KC Sun, 04:25 pm EDT 6 Amon-Ra St. Brown @BAL Sun, 01:00 pm EDT 7 Davante Adams @CHI Sun, 01:00 pm EDT 8 Jaylen Waddle @PHI Sun, 08:20 pm EDT 9 Chris Olave JAC Thu, 08:15 pm EDT 10 Brandon Aiyuk @MIN Mon, 08:15 pm EDT 11 Puka Nacua PIT Sun, 04:05 pm EDT 12 DK Metcalf ARI Sun, 04:05 pm EDT 13 DeVonta Smith MIA Sun, 08:20 pm EDT 14 DJ Moore LV Sun, 01:00 pm EDT 15 Amari Cooper @IND Sun, 01:00 pm EDT 16 Tyler Lockett ARI Sun, 04:05 pm EDT 17 Calvin Ridley @NO Thu, 08:15 pm EDT 18 Jakobi Meyers @CHI Sun, 01:00 pm EDT 19 Terry McLaurin @NYG Sun, 01:00 pm EDT 20 Mike Evans ATL Sun, 01:00 pm EDT 21 Deebo Samuel @MIN Mon, 08:15 pm EDT 22 Christian Kirk @NO Thu, 08:15 pm EDT 23 Chris Godwin ATL Sun, 01:00 pm EDT 24 Drake London @TB Sun, 01:00 pm EDT 25 Marquise Brown @SEA Sun, 04:05 pm EDT 26 Michael Pittman CLE Sun, 01:00 pm EDT 27 Diontae Johnson @LA Sun, 04:05 pm EDT 28 Christian Watson @DEN Sun, 04:25 pm EDT 29 Zay Flowers DET Sun, 01:00 pm EDT 30 Gabe Davis @NE Sun, 01:00 pm EDT 31 George Pickens @LA Sun, 04:05 pm EDT 32 Jordan Addison SF Mon, 08:15 pm EDT 33 Joshua Palmer @KC Sun, 04:25 pm EDT 34 Courtland Sutton GB Sun, 04:25 pm EDT 35 Michael Thomas JAC Thu, 08:15 pm EDT 36 K.J. Osborn SF Mon, 08:15 pm EDT 37 Curtis Samuel @NYG Sun, 01:00 pm EDT 38 Rashee Rice LAC Sun, 04:25 pm EDT 39 Kendrick Bourne BUF Sun, 01:00 pm EDT 40 Wan’Dale Robinson WAS Sun, 01:00 pm EDT 41 Josh Downs CLE Sun, 01:00 pm EDT 42 Josh Reynolds @BAL Sun, 01:00 pm EDT 43 Jerry Jeudy GB Sun, 04:25 pm EDT 44 Elijah Moore @IND Sun, 01:00 pm EDT 45 Jaxon Smith-Njigba ARI Sun, 04:05 pm EDT 46 Tutu Atwell PIT Sun, 04:05 pm EDT 47 Rashid Shaheed JAC Thu, 08:15 pm EDT 48 Kadarius Toney LAC Sun, 04:25 pm EDT 49 Romeo Doubs @DEN Sun, 04:25 pm EDT 50 Jahan Dotson @NYG Sun, 01:00 pm EDT 51 JuJu Smith-Schuster BUF Sun, 01:00 pm EDT 52 Michael Wilson @SEA Sun, 04:05 pm EDT 53 Jameson Williams @BAL Sun, 01:00 pm EDT 54 Rondale Moore @SEA Sun, 04:05 pm EDT 55 Jayden Reed @DEN Sun, 04:25 pm EDT 56 Jalin Hyatt WAS Sun, 01:00 pm EDT 57 Darnell Mooney LV Sun, 01:00 pm EDT 58 DeVante Parker BUF Sun, 01:00 pm EDT 59 Nelson Agholor DET Sun, 01:00 pm EDT 60 Darius Slayton WAS Sun, 01:00 pm EDT 61 Odell Beckham DET Sun, 01:00 pm EDT 62 Marvin Mims GB Sun, 04:25 pm EDT 63 Quentin Johnston @KC Sun, 04:25 pm EDT 64 Mecole Hardman LAC Sun, 04:25 pm EDT

WR Notes: ...Are not here yet. I have been on the road this week and unable to write. A scaled-down “notes” section will arrive on Friday. The column will return in its normal form for Week 8. I sincerely apologize for this week’s lack of analysis, though I must say I enjoyed my time in Québec City.