Week 7 Fantasy Football Rankings: RB

D’Andre Swift searches for touchdowns vs. the Dolphins, Saquon Barkley prepares for another 20-touch outing against the Commanders, and Jahmyr Gibbs angles to return to bigger workloads.

Other positions: Quarterback | Receiver | Tight End/Kickers/Defense

Week 7 Running Backs



RK Player Opp Time 1 Christian McCaffrey @MIN Mon, 08:15 pm EDT 2 Austin Ekeler @KC Sun, 04:25 pm EDT 3 Josh Jacobs @CHI Sun, 01:00 pm EDT 4 Kenneth Walker ARI Sun, 04:05 pm EDT 5 Travis Etienne @NO Thu, 08:15 pm EDT 6 Raheem Mostert @PHI Sun, 08:20 pm EDT 7 D’Andre Swift MIA Sun, 08:20 pm EDT 8 Isiah Pacheco LAC Sun, 04:25 pm EDT 9 Saquon Barkley WAS Sun, 01:00 pm EDT 10 Bijan Robinson @TB Sun, 01:00 pm EDT 11 Alvin Kamara JAC Thu, 08:15 pm EDT 12 Aaron Jones @DEN Sun, 04:25 pm EDT 13 James Cook @NE Sun, 01:00 pm EDT 14 Brian Robinson @NYG Sun, 01:00 pm EDT 15 Jerome Ford @IND Sun, 01:00 pm EDT 16 Alexander Mattison SF Mon, 08:15 pm EDT 17 Rhamondre Stevenson BUF Sun, 01:00 pm EDT 18 Jahmyr Gibbs @BAL Sun, 01:00 pm EDT 19 Jonathan Taylor CLE Sun, 01:00 pm EDT 20 Rachaad White ATL Sun, 01:00 pm EDT 21 D’Onta Foreman LV Sun, 01:00 pm EDT 22 Najee Harris @LA Sun, 04:05 pm EDT 23 Zack Moss CLE Sun, 01:00 pm EDT 24 Gus Edwards DET Sun, 01:00 pm EDT 25 Zach Evans PIT Sun, 04:05 pm EDT 26 Kareem Hunt @IND Sun, 01:00 pm EDT 27 Javonte Williams GB Sun, 04:25 pm EDT 28 Jaylen Warren @LA Sun, 04:05 pm EDT 29 Tyler Allgeier @TB Sun, 01:00 pm EDT 30 Jamaal Williams JAC Thu, 08:15 pm EDT 31 Jaleel McLaughlin GB Sun, 04:25 pm EDT 32 AJ Dillon @DEN Sun, 04:25 pm EDT 33 Keaontay Ingram @SEA Sun, 04:05 pm EDT 34 Latavius Murray @NE Sun, 01:00 pm EDT 35 Ezekiel Elliott BUF Sun, 01:00 pm EDT 36 Justice Hill DET Sun, 01:00 pm EDT 37 Zach Charbonnet ARI Sun, 04:05 pm EDT 38 Jordan Mason @MIN Mon, 08:15 pm EDT 39 Jeff Wilson @PHI Sun, 08:20 pm EDT 40 Cam Akers SF Mon, 08:15 pm EDT 41 Kenneth Gainwell MIA Sun, 08:20 pm EDT 42 Antonio Gibson @NYG Sun, 01:00 pm EDT 43 Royce Freeman PIT Sun, 04:05 pm EDT 44 Samaje Perine GB Sun, 04:25 pm EDT 45 Darrynton Evans LV Sun, 01:00 pm EDT 46 Jerick McKinnon LAC Sun, 04:25 pm EDT 47 Travis Homer LV Sun, 01:00 pm EDT 48 Joshua Kelley @KC Sun, 04:25 pm EDT 49 Damien Williams @SEA Sun, 04:05 pm EDT 50 Ke’Shawn Vaughn ATL Sun, 01:00 pm EDT 51 Salvon Ahmed @PHI Sun, 08:20 pm EDT 52 Emari Demercado @SEA Sun, 04:05 pm EDT

RB Notes: ...Are not here yet. I have been on the road this week and unable to write. A scaled-down “notes” section will arrive on Friday. The column will return in its normal form for Week 8. I sincerely apologize for this week’s lack of analysis, though I must say I enjoyed my time in Québec City.