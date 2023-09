Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 2 of 2023 season

Below are my Week 2, 2023 positional ranks for PPR leagues.

Let’s get to it.

QB Rankings

Rank Player Position Team 1 Jalen Hurts QB Eagles 2 Josh Allen QB Bills 3 Patrick Mahomes QB Chiefs 4 Justin Herbert QB Chargers 5 Lamar Jackson QB Ravens 6 Trevor Lawrence QB Jaguars 7 Joe Burrow QB Bengals 8 Justin Fields QB Bears 9 Anthony Richardson QB Colts 10 Tua Tagovailoa QB Dolphins 11 Geno Smith QB Seahawks 12 Daniel Jones QB Giants 13 Brock Purdy QB 49ers 14 Jared Goff QB Lions 15 Deshaun Watson QB Browns 16 Kirk Cousins QB Vikings 17 Russell Wilson QB Broncos 18 Dak Prescott QB Cowboys 19 Jordan Love QB Packers 20 Derek Carr QB Saints 21 Baker Mayfield QB Buccaneers 22 Sam Howell QB Commanders 23 Kenny Pickett QB Steelers 24 Jimmy Garoppolo QB Raiders 25 Matthew Stafford QB Rams 26 Mac Jones QB Patriots 27 Ryan Tannehill QB Titans 28 C.J. Stroud QB Texans 29 Bryce Young QB Panthers 30 Zach Wilson QB Jets

RB Rankings

Rank Player Position Team 1 Christian McCaffrey RB 49ers 2 Saquon Barkley RB Giants 3 Austin Ekeler RB Chargers 4 Tony Pollard RB Cowboys 5 Nick Chubb RB Browns 6 Bijan Robinson RB Falcons 7 Derrick Henry RB Titans 8 Travis Etienne RB Jaguars 9 Joe Mixon RB Bengals 10 Josh Jacobs RB Raiders 11 Rhamondre Stevenson RB Patriots 12 Aaron Jones RB Packers 13 James Cook RB Bills 14 Kenneth Walker RB Seahawks 15 Rachaad White RB Buccaneers 16 Javonte Williams RB Broncos 17 Jahmyr Gibbs RB Lions 18 Alexander Mattison RB Vikings 19 Miles Sanders RB Panthers 20 James Conner RB Cardinals 21 Dameon Pierce RB Texans 22 David Montgomery RB Lions 23 Najee Harris RB Steelers 24 Raheem Mostert RB Dolphins 25 Breece Hall RB Jets 26 AJ Dillon RB Packers 27 Isiah Pacheco RB Chiefs 28 Kenneth Gainwell RB Eagles 29 Jamaal Williams RB Saints 30 Brian Robinson RB Commanders 31 Tyler Allgeier RB Falcons 32 Kyren Williams RB Rams 33 Dalvin Cook RB Jets 34 Samaje Perine RB Broncos 35 Khalil Herbert RB Bears 36 Joshua Kelley RB Chargers 37 D’Andre Swift RB Eagles 38 Justice Hill RB Ravens 39 Cam Akers RB Rams 40 Zack Moss RB Colts 41 Jaylen Warren RB Steelers 42 Chuba Hubbard RB Panthers 43 Antonio Gibson RB Commanders 44 Ezekiel Elliott RB Patriots 45 Deon Jackson RB Colts 46 Zach Charbonnet RB Seahawks 47 Gus Edwards RB Ravens 48 Tank Bigsby RB Jaguars 49 Jerick McKinnon RB Chiefs 50 Tyjae Spears RB Titans 51 Ty Chandler RB Vikings 52 Elijah Mitchell RB 49ers 53 Jerome Ford RB Browns 54 Devin Singletary RB Texans 55 Clyde Edwards-Helaire RB Chiefs 56 Roschon Johnson RB Bears 57 Damien Harris RB Bills 58 Sean Tucker RB Buccaneers 59 Rico Dowdle RB Cowboys 60 Salvon Ahmed RB Dolphins

WR Rankings

Rank Player Position Team 1 Justin Jefferson WR Vikings 2 Tyreek Hill WR Dolphins 3 Ja’Marr Chase WR Bengals 4 Stefon Diggs WR Bills 5 Amon-Ra St. Brown WR Lions 6 Davante Adams WR Raiders 7 Calvin Ridley WR Jaguars 8 A.J. Brown WR Eagles 9 CeeDee Lamb WR Cowboys 10 DeVonta Smith WR Eagles 11 DK Metcalf WR Seahawks 12 Chris Olave WR Saints 13 Jaylen Waddle WR Dolphins 14 Keenan Allen WR Chargers 15 Tee Higgins WR Bengals 16 DeAndre Hopkins WR Titans 17 Brandon Aiyuk WR 49ers 18 Deebo Samuel WR 49ers 19 Amari Cooper WR Browns 20 Mike Evans WR Buccaneers 21 Chris Godwin WR Buccaneers 22 Garrett Wilson WR Jets 23 Mike Williams WR Chargers 24 Michael Pittman WR Colts 25 Tyler Lockett WR Seahawks 26 Jerry Jeudy WR Broncos 27 Terry McLaurin WR Commanders 28 Zay Flowers WR Ravens 29 DJ Moore WR Bears 30 Puka Nacua WR Rams 31 George Pickens WR Steelers 32 Marquise Brown WR Cardinals 33 Zay Jones WR Jaguars 34 Jordan Addison WR Vikings 35 Michael Thomas WR Saints 36 Romeo Doubs WR Packers 37 Courtland Sutton WR Broncos 38 Christian Kirk WR Jaguars 39 Gabe Davis WR Bills 40 Jahan Dotson WR Commanders 41 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks 42 Drake London WR Falcons 43 Kendrick Bourne WR Patriots 44 Tutu Atwell WR Rams 45 Nico Collins WR Texans 46 Brandin Cooks WR Cowboys 47 Jayden Reed WR Packers 48 Allen Robinson WR Steelers 49 Rashid Shaheed WR Saints 50 Treylon Burks WR Titans 51 Van Jefferson WR Rams 52 Allen Lazard WR Jets 53 Robert Woods WR Texans 54 Elijah Moore WR Browns 55 Curtis Samuel WR Commanders 56 Rashod Bateman WR Ravens 57 Marquez Valdes-Scantling WR Chiefs 58 JuJu Smith-Schuster WR Patriots 59 K.J. Osborn WR Vikings 60 Josh Downs WR Colts

TE Rankings