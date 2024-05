2024 Copa America squads: Who will be taking the pitch in the United States?

The biggest national teams of North, Central, and South America are readying for this summer’s Copa America in the United States, and preliminary squads have been announced by Argentina, Brazil, Mexico, and others.

Both Brazil and Colombia will face Gregg Berhalter’s United States men’s national team in friendlies before the tournament, and the Yanks coach has called in 27 players to duke it out for a place on the Copa America roster.

Mexico’s called in West Ham’s Edson Alvarez and Feyenoord’s Santiago Gimenez, Brazil’s named Alisson, Vinicius Junior, and Bruno Guimaraes on Dorival Junior’s team, while Argentina has named — gasp! — Lionel Messi to the squad.

There will be a wait for some squads — after all, Canada has just announced Jesse Marsch as boss — but here are the players we know are in contention to play in the tournament, which will go from June 20 to July 14.

Copa America 2024 squads for all 16 teams

Argentina’s Lionel Messi (C), Angel Di Maria (R), Rodrigo De Paul (top, L) and Leandro Paredes (L) pose with teammates with the recently won Copa America trophy at the end of their South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 against Bolivia at the Monumental Stadium in Buenos Aires on September 9, 2021. (Photo by Natacha Pisarenko / POOL / AFP) (Photo by NATACHA PISARENKO/POOL/AFP via Getty Images) POOL/AFP via Getty Images

Group A

Argentina (preliminary)

Goalkeepers: Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Ajax), Emiliano Martinez (Aston Villa)

Defenders: Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Leonardo Balerdi (Marseille), Cristian Romero (Tottenham), German Pezzella (Real Betis), Lucas Martinez (Fiorentina), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Marcos Acuna (Sevilla), Nicolas Tagliafico (Lyon), Valentin Barco (Brighton)

Midfielders: Guido Rodriguez (Real Betis), Leandro Paredes (Roma), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Giovani Lo Celso (Tottenham)

Forwards: Angel Di Maria (Benfica), Valentin Carboni (Monza), Lionel Messi (Inter Miami), Angel Correa (Atletico Madrid), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter Milan), Julian Alvarez (Manchester City)

Peru (preliminary)

Goalkeepers: Diego Romero (Universitario de Deportes)

Defenders: Matias Lazo (Melgar), Renzo Garces (Alianza Lima), Gu-Rum Choi (ADT), Paolo Reyna (Melgar), Nelson Cabanillas (Universitario de Deportes)

Midfielders: Jorge Murrugarra (Universitario de Deportes), Catriel Cabellos (Racing Club), Kenji Cabrera (Melgar), Piero Quispe (UNAM), Jairo Concha (Universitario de Deportes), Joao Grimaldo (Sporting Cristal), Martin Tavara (Sporting Cristal)

Forwards: Kevin Quevedo (Universidad Catolica), Andy Polo (Universitario de Deportes), Luis Iberico (Riga), Raul Ruidiaz (Seattle Sounders), Jhamir D’Arrigo (Alianza Riga), Alex Valera (Universitario de Deportes), Jose Rivera (Universitario de Deportes), Franco Zanelatto (Alianza Lima), Fabrizio Roca (Sport Boys)

Chile (preliminary)

Goalkeepers: Claudio Bravo (Real Betis), Brayan Cortes (Colo-Colo), Gabriel Arias (Racing), Vicente Reyes (Norwich City), Lawrence Vigouroux (Burnley)

Defenders: Gary Medel (Vasco de Gama), Mauricio Isla (Independiente), Eugenio Mena (Universidad Catolica), Guillermo Maripan (Monaco), Paulo Diaz (River Plate), Enzo Roco (Al-Tai), Gabriel Suazo (Toulouse), Sebastian Vegas (Monterrey), Francisco Sierralta (Watford), Oscar Opazo (Colo-Colo), Igor Lichnovsky (Club America), Benjamin Kuscevic (Fortaleza), Matías Catalan (Talleres), Nicolas Diaz (Tijuana), Felipe Loyola (Huachipato), Nicolas Fernandez (Audax Italiano), Erick Wiemberg (Colo-Colo), Thomas Galdames (Godoy Cruz)

Midfielders: Arturo Vidal (Colo-Colo), Marcelo Diaz (Universidad de Chile), Erick Pulgar (Flamengo), Diego Valdes (Club America), Marcelino Nunez (Norwich City), Claudio Baeza (Toluca), Esteban Pavez (Colo-Colo), Pablo Galdames (Vasco de Gama), Felipe Mendez (CSKA Moscow), Rodrigo Echeverria (Huracan), Dario Osorio (Midtjylland), Williams Alarcon (Huracan), Cesar Perez (Union La Calera), Lucas Assadi (Universidad de Chile), Vicente Pizarro (Colo-Colo), Luciano Cabral (Coquimbo Unido), Ulises Ortegoza (Talleres)

Forwards: Alexis Sanchez (Inter Milan), Eduardo Vargas (Atletico Mineiro), Ben Brereton Diaz (Sheffield United), Jean Meneses (Toluca), Diego Rubio (Toluca), Victor Davila (CSKA Moscow), Felipe Mora (Portland Timbers), Alexander Aravena (Universidad Catolica), Diego Valencia (Atromitos), Marcos Bolados (Colo-Colo), Cristian Zavala (Colo-Colo), Maximiliano Guerrero (Universidad de Chile), Steffan Pino (Deportes Iquique), Gonzalo Tapia (Universidad Catolica)

Canada

TBD

Group B

Mexico (preliminary)

Goalkeepers: Luis Malagon (Club America), Julio Gonzalez (UNAM), Raul Rangel (Guadalajara)

Defenders: Cesar Montes (Almeria), Jorge Sanchez (Porto), Gerardo Arteaga (Monterrey), Johan Vasquez (Genoa), Israel Reyes (Club America), Victor Guzman (Monterrey), Jesus Orozco (Guadalajara), Brian Garcia (Toluca), Bryan Gonzalez (Pachuca), Alexis Pena (Necaxa)

Midfielders: Edson Alvarez (West Ham United), Orbelin Pineda (AEK Athens), Uriel Antuna (Cruz Azul), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Luis Romo (Monterrey), Roberto Alvarado (Guadalajara), Luis Chavez (Dynamo Moscow), Erick Sanchez (Pachuca), Diego Lainez (UANL), Fernando Beltran (Guadalajara), Marcelo Flores (UANL), Jordan Carillo (Santos Laguna), Andreas Mantano (Mazatlan)

Forwards: Alexis Vega (Toluca), Santiago Gimenez (Feyenoord), Cesar Huerta (UNAM), Julian Quinones (Club America), Guillermo Martínez (UNAM)

Ecuador

TBD

Venezuela

Goalkeepers: Wuilker Farinez (Caracas), Rafael Romo (Universidad Catolica), Alain Baroja (Always Ready), Joel Graterol (America de Cali), Jose Contreras (Aguilas Doradas)

Defenders: Roberto Rosales (Sport Recife), Alexander Gonzalez (Emelec), Jhon Chancellor (Metropolitanos), Wilker Angel (Criciuma), Yordan Osorio (Parma), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo), Miguel Navarro (Talleres), Christian Makoun (Anorthosis Famagusta), Jon Aramburu (Real Sociedad), Delvin Alfonzo (Millonarios), Diego Luna (Baltika Kaliningrad), Teo Quintero (Deinze), Renne Rivas (Caracas), Carlos Vivas (Deportivo Tachira)

Midfielders: Thomas Rincon (Santos), Romulo Otero (Santos), Darwin Machis (Cadiz), Jhon Murillo (Atlas), Junior Moreno (Al-Hazem), Yeferson Soteldo (Gremio), Jefferson Savarino (Botafogo), Yangel Herrera (Girona), Cristian Casseres (Toulouse), Jose Andres Martinez (Philadelphia Union), Eduard Bello (Mazatlan), Edson Castillo (Kaizer Chiefs), Samuel Sosa (Queretaro), Daniel Pereira (Austin FC), Telasco Segovia (Casa Pia), Kervin Andrade (Fortaleza), Jovanny Bolivar (Huesca), Jesus Bueno (Philadelphia Union), Matias Lacava (Vizela), Bryant Ortega (Caracas), Enrique Pena Zauner (Roda JC Kerkrade)

Forwards: Salomon Rondon (Pachuca), Josef Martinez (CF Montreal), Sergio Cordova (Sochi), Eric Ramirez (Atletico Nacional), Jhonder Cadiz (Famalicao), Alejandro Marques (Estoril), Freddy Vargas (Maccabi Bnei Reineh)

Jamaica

TBD

Group C

USMNT (pre-tournament friendlies)

Goalkeepers: Ethan Horvath (Cardiff City), Sean Johnson (Toronto FC), Matt Turner (Nottingham Forest)

Defenders: Cameron Carter-Vickers (Celtic), Kristoffer Lund (Palermo), Mark McKenzie (Genk), Shaq Moore (Nashville SC), Tim Ream (Fulham), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

Midfielders: Tyler Adams (Bournemouth), Johnny Cardoso (Real Betis), Luca de la Torre (Celta Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (AC Milan), Gio Reyna (Nottingham Forest), Malik Tillman (PSV Eindhoven), Timmy Tillman (LAFC)

Forwards: Brenden Aaronson (Union Berlin), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Josh Sargent (Norwich City), Tim Weah (Juventus), Haji Wright (Coventry City)

Uruguay

TBD

Panama

TBD

Bolivia

TBD

Group D

Brazil

Goalkeepers: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Bento (Athletico Paranaense)

Defenders: Marquinhos (PSG), Danilo (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Guilherme Arana (Athletico Mineiro), Yan Couto (Girona), Lucas Beraldo (PSG), Wendell (Porto)

Midfielders: Lucas Paqueta (West Ham United), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Douglas Luiz (Aston Villa), Andreas Pereira (Fulham), Joao Gomes (Wolverhampton Wanderers)

Forwards: Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Palmeiras), Savio (Girona), Evanilson (Porto)

Colombia

TBD

Paraguay

TBD

Costa Rica

TBD