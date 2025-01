Liga MX 2024-25 season schedule, table — Who will win Clausura 2025?

Can Club America follow-up its Apertura 2024 title by delivering a fourth-straight crown to its fans by winning Clausura 2025?

America were the 2023-24 points leader and won Apertura and Clausura over UANL Tigres and Cruz Azul. They took down Monterrey in Apertura.

But America only finished eighth in the regular phase, joining giants Chivas Guadalajara in needing the play-in round to reach the Liguilla bracket.

Now they all start from zero as Apertura table leaders Cruz Azul lead a hopeful group of trophy-lifters for Clausura 2025, which begins Friday and runs deep into the Spring.

Liga MX standings — Clausura 2025 table

Liga MX schedule — Clausura 2025 fixtures, results

Matchday 1 fixtures

January 10

Queretaro v America

Mazatlan v Juarez

Tijuana v Toluca

January 11

San Luis v Tigres

Guadalajara v Santos Laguna

Cruz Azul v Atlas

January 12

Pumas v Necaxa

Monterrey v Puebla

February 5

Pachuca v Leon

Matchday 2 fixtures

January 16

America v Tijuana

January 17

Puebla v San Luis

Tigres v Mazatlan

Necaxa v Guadalajar

January 18

Toluca v Monterrey

Juarez v Cruz Azul

Atlas v Leon

January 19

Queretaro v Pumas

January 20

Pachuca v Santos Laguna

Matchday 3 fixtures

January 24

San Luis v Necaxa

Mazatlan v Toluca

Tijuana v Queretaro

January 25

Leon v Juarez

Cruz Azul v Puebla

Guadalajara v Tigres

Monterrey v Pachuca

Santos Laguna v America

January 26

Puma v Atlas

Matchday 4 fixtures

January 28

Pubela v Mazatlan

America v San Luis

Tigres v Tijuana

Leon v Guadalajara

Necaxa v Cruz Azul

January 29

Atlas v Monterrey

Queretaro v Pachuca

Juarez v Santos Laguna

Pumas v Toluca

Matchday 5 fixtures

January 31

Mazatlan v Leon

Tijuana v Cruz Azul

February 1

America v Juarez

Guadalajara v Queretaro

Pachuca v Atlas

Monterrey v Necaxa

Toluca v Tigres

February 2

Santos Laguna v Puebla

San Luis v UNAM

Matchday 6 fixtures

February 7

Queretaro v San Luis

Puebla v America

Necaxa v Santos Laguna

February 8

Tigres v Atlas

Leon v Toluca

Juarez v Monterrey

Cruz Azul v Pachuca

February 9

Pumas v Mazatlan

Guadalajara v Tijuana

Matchday 7 fixtures

February 14

Mazatlan v Santos Laguna

Tijuana v Juarez

February 15

Atlas v Puebla

Tigres v Cruz Azul

America v Necaxa

Toluca v Guadalajara

February 16

Queretaro v Monterrey

Pachuca v Pumas

San Luis v Leon

Matchday 8 fixtures

February 21

Necaxa v Mazatlan

Puebla v Tijuana

February 22

Monterrey v San Luis

Leon v Tigres

Guadalajara v Pachuca

Juarez v Toluca

Pumas v America

February 23

Santos Laguna v Atlas

Cruz Azul v Queretaro

Matchday 9 fixtures

February 18

Santos Laguna v Cruz Azul

Atlas v Necaxa

February 19

America v Leon

February 25

Tigres v Juarez

Mazatlan v Monterrey

Tijuana v Pumas

February 26

Pachuca v Puebla

Toluca v Queretaro

San Luis v Guadalajara

Matchday 10 fixtures

February 28

Mazatlan v Cruz Azul

March 1

Necaxa v Tigres

Leon v Tijuana

America v Toluca

Juarez v Pachuca

Pumas v Guadalajara

March 2

Queretaro v Puebla

Atlas v San Luis

Monterrey v Santos Laguna

Matchday 11 fixtures

March 7

San Luis v Juarez

Tigres v Queretaro

Puebla v Pumas

March 8

Toluca v Necaxa

Pachuca v Mazatlan

Cruz Azul v Monterrey

Guadalajara v America

March 9

Santos Laguna v Leon

Tijuana v Atlas

Matchday 12 fixtures

March 14

Necaxa v Leon

Queretaro v Mazatlan

Puebla v Toluca

March 15

Tigres v Santos Laguna

Cruz Azul v San Luis

Juarez v Guadalajara

Atlas v America

March 16

Pumas v Monterrey

Pachuca v Tijuana

Matchday 13 fixtures

March 28

Juarez v Puebla

Necaxa v Queretaro

Mazatlan v Atlas

March 29

Toluca v Pachuca

America v Tigres

Guadalajara v Cruz Azul

Monterrey v Tijuana

March 30

Santos Laguna v San Luis

Leon v Pumas

Matchday 14 fixtures

April 4

Queretaro v Leon

Tijuana v Necaxa

Puebla v Tigres

April 5

Pachuca v America

Atlas v Juarez

Monterrey v Guadalajara

Cruz Azul v Pumas

April 6

Toluca v Santos Laguna

San Luis v Mazatlan

Matchday 15 fixtures

April 11

Necaxa v Pachuca

Mazatlan v Guadalajara

April 12

Pumas v Juarez

Leon v Puebla

Tigres v Monterrey

Atlas v Toluca

America v Cruz Azul

April 13

Santos Laguna v Queretaro

Tijuana v San Luis

Matchday 16 fixtures

April 15

Pachuca v Tigres

Guadalajara v Puebla

Juarez v Necaxa

Cruz Azul v Leon

April 16

Monterrey v America

San Luis v Toluca

Queretaro v Atlas

Mazatlan v Tijuana

Pumas v Santos Laguna

Matchday 17 fixtures

April 18

Puebla v Necaxa

April 19

America v Mazatlan

Juarez v Queretaro

Toluca v Cruz Azul

Tigres v Pumas

Atlas v Guadalajara

April 20

Santos Laguna v Tijuana

San Luis v Pachuca

Leon v Monterrey