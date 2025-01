La Liga winners — Who has won the most titles plus every club to win Spain’s top division

There are leagues with dynasties and then there are leagues with dynasties, and Spain’s top division has been the latter.

Repeat champions have been the norm since the third season of the league, when Athletic Bilbao became the first to claim back-to-back division titles (Athletic have done so twice).

Real Madrid have twice won five consecutive titles — back-to-back-to-back-to-back-to-back — while Barcelona once won four-straight and both Real Sociedad and Atletico Madrid have also been repeat winners.

Who else has won La Liga, and who have won the most titles overall? Read on.

Who has won the most La Liga titles?

Real Madrid have won the most titles with 36, nine more than historic rivals Barcelona.

Atletico Madrid rank third with 11 crowns, with Athletic Bilbao next with eight and Valencia following with six.

Real Sociedad have two, while Deportivo La Coruna, Sevilla, and Real Betis have each won once.

La Liga winners — Every Spanish champion since 1929

1929: Barcelona

1929-30: Athletic Bilbao

1930-31: Athletic Bilbao

1931-32: Madrid FC (present-day Real Madrid)

1932-33: Madrid FC

1933-34: Athletic Bilbao

1934-35: Real Betis

1935-36: Athleti Bilbao

1936-1939 — No competition due to Spanish Civil War

1939-40: Atletico Aviacion (would later merge with Atletico Madrid)

1940-41: Atletico Aviacion

1941-42: Valencia

1942-43: Athletic Bilbao

1943-44: Valencia

1944-45: Barcelona

1945-46: Sevilla

1946-47: Valencia

1947-48: Barcelona

1948-49: Barcelona

1949-50: Atletico Madrid

1950-51: Atletico Madrid

1951-52: Barcelona

1952-53: Barcelona

1953-54: Real Madrid

1954-55: Real Madrid

1955-56: Athletic Bilbao

1956-57: Real Madrid

1957-58: Real Madrid

1958-59: Barcelona

1959-60: Barcelona

1960-61: Real Madrid

1961-62: Real Madrid

1962-63: Real Madrid

1963-64: Real Madrid

1964-65: Real Madrid

1965-66: Atletico Madrid

1966-67: Real Madrid

1967-68: Real Madrid

1968-69: Real Madrid

1969-70: Atletico Madrid

1970-71: Valencia

1971-72: Real Madrid

1972-73: Atletico Madrid

1973-74: Barcelona

1974-75: Real Madrid

1975-76: Real Madrid

1976-77: Atletico Madrid

1977-78: Real Madrid

1978-79: Real Madrid

1979-80: Real Madrid

1980-81: Real Sociedad

1981-82: Real Sociedad

1982-83: Athletic Bilbao

1983-84: Athletic Bilbao

1984-85: Barcelona

1985-86: Real Madrid

1986-87: Real Madrid

1987-88: Real Madrid

1988-89: Real Madrid

1989-90: Real Madrid

1990-91: Barcelona

1991-92: Barcelona

1992-93: Barcelona

1993-94: Barcelona

1994-95: Real Madrid

1995-96: Atletico Madrid

1996-97: Real Madrid

1997-98: Barcelona

1998-99: Barcelona

1999-2000: Deportivo La Coruna

2000-01: Real Madrid

2001-02: Valencia

2002-03: Real Madrid

2003-04: Valencia

2004-05: Barcelona

2005-06: Barcelona

2006-07: Real Madrid

2007-08: Real Madrid

2008-09: Barcelona

2009-10: Barcelona

2010-11: Barcelona

2011-12: Real Madrid

2012-13: Barcelona

2013-14: Atletico Madrid

2014-15: Barcelona

2015-16: Barcelona

2016-17: Real Madrid

2017-18: Barcelona

2018-19: Barcelona

2019-20: Real Madrid

2020-21: Atletico Madrid

2021-22: Real Madrid

2022-23: Barcelona

2023-24: Real Madrid