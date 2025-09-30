Sanderson Farms Championship 2025: Second-round tee times, TV times, how to watch
The PGA Tour season continues with the Sanderson Farms Championship, the second of seven fall events.
Golf Channel and the NBC Sports app will showcase live action Friday, beginning at 4 p.m. EDT. Here’s a look at tee times and groupings for the second round at The Country Club of Jackson in Jackson, Mississippi:
|Time
|Tee
|Players
|8:05 AM
EDT
|1
Carson Young
Victor Perez
David Skinns
|8:05 AM
EDT
|10
Ben Martin
Alex Smalley
Doc Redman
|8:16 AM
EDT
|1
Cameron Champ
Rico Hoey
Jesper Svensson
|8:16 AM
EDT
|10
Trey Mullinax
Joel Dahmen
Hayden Springer
|8:27 AM
EDT
|1
Hayden Buckley
Isaiah Salinda
Paul Peterson
|8:27 AM
EDT
|10
Lanto Griffin
Justin Lower
Kris Ventura
|8:38 AM
EDT
|1
Davis Thompson
Emiliano Grillo
Adam Svensson
|8:38 AM
EDT
|10
Davis Riley
Erik van Rooyen
Byeong Hun An
|8:49 AM
EDT
|1
Patton Kizzire
Aaron Wise
Christiaan Bezuidenhout
|8:49 AM
EDT
|10
Min Woo Lee
Stephan Jaeger
Max Homa
|9:00 AM
EDT
|1
Garrick Higgo
Matt Kuchar
Andrew Putnam
|9:00 AM
EDT
|10
J.T. Poston
Nick Dunlap
Akshay Bhatia
|9:11 AM
EDT
|1
Harry Higgs
Vince Whaley
Matti Schmid
|9:11 AM
EDT
|10
Sam Stevens
Jacob Bridgeman
Nicolai Højgaard
|9:22 AM
EDT
|1
Ryan Palmer
Will Gordon
Chandler Phillips
|9:22 AM
EDT
|10
Jason Dufner
Ryo Hisatsune
Danny Walker
|9:33 AM
EDT
|1
Harrison Endycott
John Pak
Kevin Velo
|9:33 AM
EDT
|10
Will Chandler
Gordon Sargent
David Ford
|9:44 AM
EDT
|1
Takumi Kanaya
Antoine Rozner
Michael La Sasso
|9:44 AM
EDT
|10
Matteo Manassero
Noah Goodwin
Quade Cummins
|9:55 AM
EDT
|1
Anders Albertson
Vince Covello
Grant Landry
|9:55 AM
EDT
|10
Jeremy Paul
Steven Fisk
Brett Drewitt
|12:50 PM
EDT
|1
Henrik Norlander
Matt NeSmith
Ben Kohles
|12:50 PM
EDT
|10
Patrick Fishburn
Chan Kim
Mac Meissner
|1:01 PM
EDT
|1
Zac Blair
Max McGreevy
Ben Silverman
|1:01 PM
EDT
|10
Eric Cole
Joseph Bramlett
Sami Valimaki
|1:12 PM
EDT
|1
Ryan Armour
Kevin Streelman
David Lipsky
|1:12 PM
EDT
|10
Sam Ryder
Greyson Sigg
Kevin Roy
|1:23 PM
EDT
|1
Peter Malnati
Luke List
Seamus Power
|1:23 PM
EDT
|10
Lee Hodges
Adam Hadwin
Adam Schenk
|1:34 PM
EDT
|1
Kevin Yu
Tom Kim
Tom Hoge
|1:34 PM
EDT
|10
Matthieu Pavon
Francesco Molinari
Zach Johnson
|1:45 PM
EDT
|1
Mackenzie Hughes
Keith Mitchell
Rasmus Højgaard
|1:45 PM
EDT
|10
Camilo Villegas
Matt Wallace
Taylor Moore
|1:56 PM
EDT
|1
Michael Thorbjornsen
Jackson Suber
Ricky Castillo
|1:56 PM
EDT
|10
Rafael Campos
Brice Garnett
Brandt Snedeker
|2:07 PM
EDT
|1
Chad Ramey
Mark Hubbard
Thorbjørn Olesen
|2:07 PM
EDT
|10
Patrick Rodgers
Beau Hossler
Doug Ghim
|2:18 PM
EDT
|1
Thriston Lawrence
Trevor Cone
Mason Andersen
|2:18 PM
EDT
|10
Cristobal Del Solar
Braden Thornberry
Luke Clanton
|2:29 PM
EDT
|1
Niklas Norgaard
Norman Xiong
Matthew Riedel
|2:29 PM
EDT
|10
Taylor Montgomery
Frankie Capan III
Taylor Dickson
|2:40 PM
EDT
|1
Thomas Rosenmueller
Kaito Onishi
Kye Meeks
|2:40 PM
EDT
|10
Pierceson Coody
Tim Widing
Cameron Huss