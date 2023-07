Dvorchak’s 2023 DraftKings Best Ball Rankings

This link takes you to my Underdog Best Ball Rankings article. An outline on how to use the rankings and why I don’t recommend drafting exclusively off of them is included. I think it’s worth a read before you get into drafts.

The DraftKings rankings have a lot of similarities to the Underdog rankings for a few reasons. The first is obviously that I made them both, so they will highlight players I feel strongly about. The second is that DraftKings awards a full point per reception. Underdog only awards .5 points, but the drafters on Underdog are taking receivers extremely early this year. If you don’t want to get caught without any strong receivers on your roster, you have to adjust to what the board is giving you.

Both sites ultimately encourage you to go heavy on wide receivers, though for partially different reasons. With my rankings straying farther from ADP on DraftKings, you also have the ability to play around with roster construction a bit more over there.

To upload the rankings to DraftKings, copy and paste them into Excel or Google Sheets, download the file as a CSV, and upload them to the rankings page on the site. I will keep them up to date throughout the summer to account for news, changing ADPs, and training camp stories. If you just want to look at them while you draft, ignore the “id” column as it’s only used for uploading the ranks.

Rank Name Team Position Adp Pos RK Id 1 Justin Jefferson MIN WR 1.2 WR1 1069535 2 Ja’Marr Chase CIN WR 2.3 WR2 1109979 3 Cooper Kupp LA WR 5.1 WR3 698227 4 Tyreek Hill MIA WR 6.2 WR4 823156 5 Christian McCaffrey SF RB 3.2 RB1 830517 6 Travis Kelce KC TE 4.7 TE1 448240 7 A.J. Brown PHI WR 9.4 WR5 944826 8 Stefon Diggs BUF WR 8.7 WR6 694041 9 Bijan Robinson ATL RB 10.8 RB2 1228244 10 Austin Ekeler LAC RB 7.2 RB3 790004 11 Garrett Wilson NYJ WR 14.7 WR7 1164889 12 Amon-Ra St. Brown DET WR 12.6 WR8 1127106 13 Davante Adams LV WR 13.9 WR9 611417 14 CeeDee Lamb DAL WR 11.6 WR10 1062020 15 Chris Olave NO WR 23.2 WR11 1122592 16 Jonathan Taylor IND RB 20.7 RB4 1065406 17 Saquon Barkley NYG RB 15.7 RB5 883302 18 Jaylen Waddle MIA WR 17.7 WR12 1125749 19 Tony Pollard DAL RB 23.8 RB6 880398 20 Rhamondre Stevenson NE RB 28.9 RB7 1174682 21 Jalen Hurts PHI QB 16.4 QB1 913271 22 DeVonta Smith PHI WR 25.1 WR13 1060262 23 Tee Higgins CIN WR 25.8 WR14 978579 24 Patrick Mahomes KC QB 17.9 QB2 839031 25 Josh Allen BUF QB 22.0 QB3 868199 26 Breece Hall NYJ RB 32.5 RB8 1162537 27 Derrick Henry TEN RB 21.0 RB9 732145 28 Josh Jacobs LV RB 27.6 RB10 944416 29 Lamar Jackson BAL QB 33.3 QB4 877745 30 Nick Chubb CLE RB 18.8 RB11 822857 31 Keenan Allen LAC WR 33.9 WR15 557210 32 Mark Andrews BAL TE 30.0 TE2 820699 33 Jahmyr Gibbs DET RB 36.7 RB12 1214154 34 Deebo Samuel SF WR 35.6 WR16 835749 35 Calvin Ridley JAX WR 33.4 WR17 884013 36 Terry McLaurin WAS WR 51.0 WR18 836116 37 DK Metcalf SEA WR 30.6 WR19 945633 38 Travis Etienne JAX RB 37.3 RB13 978577 39 Amari Cooper CLE WR 38.9 WR20 650914 40 Drake London ATL WR 54.1 WR21 1178741 41 Christian Watson GB WR 47.2 WR22 1067918 42 DeAndre Hopkins ARI WR 43.9 WR23 560241 43 Jerry Jeudy DEN WR 41.6 WR24 973935 44 Justin Fields CHI QB 44.0 QB5 1110681 45 DJ Moore CHI WR 49.7 WR25 877790 46 Mike Williams LAC WR 49.3 WR26 733754 47 Brandon Aiyuk SF WR 61.5 WR27 1107034 48 Joe Mixon CIN RB 45.0 RB14 820727 49 Joe Burrow CIN QB 37.6 QB6 878785 50 Najee Harris PIT RB 40.0 RB15 973964 51 Christian Kirk JAX WR 44.3 WR28 865801 52 George Kittle SF TE 55.1 TE3 733672 53 Chris Godwin TB WR 58.8 WR29 835127 54 Justin Herbert LAC QB 52.9 QB7 910562 55 Kenneth Walker SEA RB 49.9 RB16 1164402 56 T.J. Hockenson MIN TE 47.7 TE4 923915 57 Tyler Lockett SEA WR 66.9 WR30 605242 58 Jaxon Smith-Njigba SEA WR 74.9 WR31 1214087 59 Diontae Johnson PIT WR 66.1 WR32 891115 60 Aaron Jones GB RB 51.5 RB17 741314 61 Kyle Pitts ATL TE 74.0 TE5 1123026 62 Jordan Addison MIN WR 77.7 WR33 1214250 63 Treylon Burks TEN WR 78.7 WR34 1172024 64 J.K. Dobbins BAL RB 61.2 RB18 976513 65 Mike Evans TB WR 71.7 WR35 593587 66 Dallas Goedert PHI TE 67.8 TE6 791365 67 Dameon Pierce HOU RB 68.5 RB19 1108998 68 Alexander Mattison MIN RB 52.7 RB20 944343 69 Marquise Brown ARI WR 61.5 WR36 976220 70 Michael Pittman IND WR 70.6 WR37 911348 71 Darren Waller NYG TE 76.2 TE7 600191 72 Jahan Dotson WAS WR 83.8 WR38 1121878 73 Trevor Lawrence JAX QB 60.7 QB8 1110711 74 George Pickens PIT WR 78.1 WR39 1172053 75 Miles Sanders CAR RB 64.7 RB21 924261 76 Quentin Johnston LAC WR 90.6 WR40 1213865 77 Gabe Davis BUF WR 79.6 WR41 976761 78 Rachaad White TB RB 82.4 RB22 1229343 79 Kadarius Toney KC WR 66.9 WR42 974825 80 Cam Akers LA RB 63.6 RB23 976251 81 D’Andre Swift PHI RB 63.0 RB24 1069808 82 Javonte Williams DEN RB 96.8 RB25 1107881 83 Brandin Cooks DAL WR 85.6 WR43 607864 84 Isiah Pacheco KC RB 81.5 RB26 1106832 85 Zay Flowers BAL WR 101.4 WR44 1177053 86 Courtland Sutton DEN WR 93.3 WR45 838878 87 Tua Tagovailoa MIA QB 89.8 QB9 973947 88 Anthony Richardson IND QB 102.1 QB10 1215022 89 James Conner ARI RB 76.7 RB27 742390 90 Deshaun Watson CLE QB 84.2 QB11 828743 91 James Cook BUF RB 95.3 RB28 1131012 92 Rashod Bateman BAL WR 106.7 WR46 1108208 93 Dalvin Cook MIN RB 75.0 RB29 824080 94 Michael Thomas NO WR 95.8 WR47 653699 95 Elijah Moore CLE WR 95.0 WR48 1128783 96 David Montgomery DET RB 86.6 RB30 946739 97 David Njoku CLE TE 103.5 TE8 832098 98 Zach Charbonnet SEA RB 112.9 RB31 1164530 99 AJ Dillon GB RB 106.0 RB32 1060545 100 Dak Prescott DAL QB 88.2 QB12 591816 101 Brian Robinson WAS RB 102.2 RB33 973966 102 Pat Freiermuth PIT TE 112.7 TE9 1116662 103 Kirk Cousins MIN QB 97.8 QB13 403308 104 Daniel Jones NYG QB 107.0 QB14 879981 105 Jameson Williams DET WR 112.5 WR49 1175184 106 Evan Engram JAX TE 87.2 TE10 749185 107 Geno Smith SEA QB 108.7 QB15 513856 108 Tyler Boyd CIN WR 116.0 WR50 742387 109 Samaje Perine DEN RB 104.5 RB34 820734 110 Devon Achane MIA RB 122.1 RB35 1231820 111 Damien Harris BUF RB 127.8 RB36 884014 112 Rashaad Penny PHI RB 125.2 RB37 840691 113 Antonio Gibson WAS RB 107.3 RB38 1107826 114 Aaron Rodgers NYJ QB 110.4 QB16 213957 115 Elijah Mitchell SF RB 130.3 RB39 1050833 116 Alvin Kamara NO RB 85.9 RB40 750846 117 Khalil Herbert CHI RB 123.4 RB41 935104 118 Rondale Moore ARI WR 124.8 WR51 1130270 119 Jared Goff DET QB 114.5 QB17 727837 120 JuJu Smith-Schuster NE WR 121.6 WR52 835909 121 Skyy Moore KC WR 134.4 WR53 1176730 122 Allen Lazard NYJ WR 106.7 WR54 837958 123 Greg Dulcich DEN TE 132.7 TE11 1128085 124 Jonathan Mingo CAR WR 153.8 WR55 1176782 125 Nico Collins HOU WR 138.2 WR56 1074698 126 Odell Beckham BAL WR 96.9 WR57 589984 127 Jakobi Meyers LV WR 128.3 WR58 880151 128 Rashee Rice KC WR 145.0 WR59 1173538 129 Darnell Mooney CHI WR 146.9 WR60 912027 130 Russell Wilson DEN QB 120.7 QB18 401534 131 Alec Pierce IND WR 170.2 WR61 1107027 132 Zay Jones JAX WR 114.6 WR62 746491 133 Kendre Miller NO RB 156.1 RB42 1213867 134 Jerick McKinnon KC RB 115.8 RB43 563824 135 Jaylen Warren PIT RB 140.5 RB44 1176443 136 Roschon Johnson CHI RB 168.0 RB45 1163265 137 Dalton Schultz HOU TE 122.8 TE12 830523 138 Jamaal Williams NO RB 118.3 RB46 695311 139 Tank Bigsby JAX RB 147.7 RB47 1215035 140 Marvin Mims DEN WR 181.8 WR63 1213799 141 Irv Smith CIN TE 156.4 TE13 944428 142 Van Jefferson LA WR 158.2 WR64 884080 143 Matthew Stafford LA QB 145.1 QB19 323205 144 Cole Kmet CHI TE 139.5 TE14 1066765 145 Romeo Doubs GB WR 130.1 WR65 1122653 146 Tyler Allgeier ATL RB 149.2 RB48 1131198 147 Jerome Ford CLE RB 170.3 RB49 1125737 148 Michael Gallup DAL WR 142.8 WR66 912070 149 Dalton Kincaid BUF TE 122.6 TE15 1135513 150 Jayden Reed GB WR 183.4 WR67 1123398 151 Derek Carr NO QB 133.5 QB20 496083 152 DJ Chark CAR WR 164.7 WR68 822008 153 Chuba Hubbard CAR RB 185.9 RB50 1062047 154 Sam LaPorta DET TE 148.6 TE16 1168926 155 Bryce Young CAR QB 159.4 QB21 1213257 156 Marquez Valdes-Scantling KC WR 152.4 WR69 742382 157 Chigoziem Okonkwo TEN TE 133.6 TE17 1106374 158 Kenneth Gainwell PHI RB 174.3 RB51 1130705 159 Tyler Higbee LA TE 141.1 TE18 604176 160 Devin Singletary HOU RB 163.7 RB52 916466 161 D’Onta Foreman CHI RB 147.0 RB53 835443 162 Jeffery Wilson MIA RB 183.1 RB54 834195 163 Tyjae Spears TEN RB 179.2 RB55 1169430 164 Jordan Love GB QB 143.0 QB22 912137 165 Donovan Peoples-Jones CLE WR 160.1 WR70 1050234 166 Taysom Hill NO TE 160.8 TE19 503184 167 Brock Purdy SF QB 165.8 QB23 1121761 168 Dawson Knox BUF TE 175.4 TE20 884083 169 Adam Thielen CAR WR 133.1 WR71 733643 170 Gerald Everett LAC TE 150.5 TE21 838487 171 Kyler Murray ARI QB 151.5 QB24 879799 172 C.J. Stroud HOU QB 171.5 QB25 1214084 173 Darius Slayton NYG WR 210.1 WR72 880557 174 Leonard Fournette FA RB 200.5 RB56 822013 175 Juwan Johnson NO TE 168.2 TE22 884609 176 Kenny Pickett PIT QB 154.7 QB26 976924 177 Parris Campbell NYG WR 193.1 WR73 836104 178 Ezekiel Elliott FA RB 173.4 RB57 728338 179 K.J. Osborn MIN WR 137.1 WR74 881058 180 Raheem Mostert MIA RB 158.7 RB58 606501 181 Khalil Shakir BUF WR 198.5 WR75 1130603 182 Michael Mayer LV TE 187.5 TE23 1232592 183 Isaiah Likely BAL TE 204.1 TE24 1125111 184 Tyquan Thornton NE WR 179.7 WR76 1110301 185 Jalin Hyatt NYG WR 178.3 WR77 1232892 186 Nathaniel Dell HOU WR 222.3 WR78 1128222 187 Gus Edwards BAL RB 190.0 RB59 739799 188 Hunter Henry NE TE 220.9 TE25 744425 189 Desmond Ridder ATL QB 194.3 QB27 1059684 190 Israel Abanikanda NYJ RB 223.8 RB60 1214249 191 Cedric Tillman CLE WR 229.3 WR79 1124664 192 Robert Woods HOU WR 211.9 WR80 555693 193 Rashid Shaheed NO WR 179.0 WR81 923412 194 DeWayne McBride MIN RB 223.3 RB61 1227717 195 Zamir White LV RB 227.2 RB62 1110697 196 DeVante Parker NE WR 225.8 WR82 602241 197 John Metchie HOU WR 188.3 WR83 1160348 198 Kareem Hunt FA RB 211.3 RB63 746613 199 Hunter Renfrow LV WR 184.4 WR84 841649 200 Isaiah Hodgins NYG WR 153.8 WR85 975387 201 Mac Jones NE QB 185.3 QB28 973945 202 Curtis Samuel WAS WR 170.3 WR86 821389 203 Jelani Woods IND TE 223.8 TE26 975503 204 Tyler Conklin NYJ TE 192.5 TE27 861278 205 Josh Downs IND WR 217.6 WR87 1215077 206 Sam Howell WAS QB 180.8 QB29 1168245 207 Luke Musgrave GB TE 201.5 TE28 1179790 208 Wan’Dale Robinson NYG WR 204.8 WR88 1164875 209 Noah Fant SEA TE 213.4 TE29 923911 210 Tim Patrick DEN WR 214.8 WR89 838179 211 Puka Nacua LA WR 228.6 WR90 1162128 212 Hayden Hurst CAR TE 195.1 TE30 881956 213 Tutu Atwell LA WR 230.9 WR91 1106760 214 Chase Brown CIN RB 192.2 RB64 1123379 215 Richie James KC WR 195.7 WR92 822644 216 Michael Wilson ARI TE 228.0 TE31 1123529 217 Ty Chandler MIN RB 197.7 RB65 1059576 218 Mecole Hardman NYJ WR 206.8 WR93 922026 219 Trey McBride ARI TE 217.4 TE32 1108161 220 Zach Ertz ARI TE 218.3 TE33 503177 221 Malik Davis DAL RB 226.2 RB66 975028 222 Cade Otton TB TE 227.3 TE34 1049263 223 Clyde Edwards-Helaire KC RB 207.0 RB67 976650 224 Mike Gesicki NE TE 181.1 TE35 836152 225 Jimmy Garoppolo LV QB 199.4 QB30 555358 226 Jake Ferguson DAL TE 206.4 TE36 1065361 227 Keaontay Ingram ARI RB 228.4 RB68 1125882 228 Allen Robinson PIT WR 220.8 WR94 609496 229 Ryan Tannehill TEN QB 217.9 QB31 380960 230 Trayveon Williams CIN RB 229.6 RB69 910605 231 Deuce Vaughn DAL RB 211.8 RB70 1228925 232 Zach Evans LA RB 225.3 RB71 1215792 233 Pierre Strong NE RB 211.8 RB72 1050335 234 Kyren Williams LA RB 230.2 RB73 1167361 235 Chase Claypool CHI WR 209.2 WR95 946094 236 Cordarrelle Patterson ATL RB 193.3 RB74 690153 237 Deonte Harty BUF WR 227.1 WR96 1166545 238 Corey Davis NYJ WR 225.1 WR97 732121 239 Mack Hollins ATL WR 227.2 WR98 702808 240 Greg Dortch ARI WR 209.0 WR99 910852 241 Eric Gray NYG RB 226.9 RB75 1161798 242 Michael Carter NYJ RB 220.0 RB76 976329 243 Russell Gage TB WR 229.8 WR100 822014 244 Terrace Marshall CAR WR 223.1 WR101 1109285 245 Trey Lance SF QB 211.2 QB32 1130975 246 Quez Watkins PHI WR 225.3 WR102 949134 247 Kyle Philips TEN WR 230.9 WR103 1128108 248 Baker Mayfield TB QB 213.0 QB33 748070 249 Joshua Kelley LAC RB 227.3 RB77 878371 250 Logan Thomas WAS TE 225.6 TE37 507528

Last update: 6/29