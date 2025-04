Augusta National Women’s Amateur 2025: First-round tee times, groupings

The Augusta National Women’s Amateur begins Wednesday at Champions Retreat Golf Club in Evans, Georgia.

Players will compete over 36 holes on the venue before a cut is made to the low 30 and ties, with the qualifiers playing the final round Saturday at Augusta National Golf Club.

Here’s a look at the tee times and groupings for Round 1 (all times EDT; click here for how to watch).

Tee No. 1

8 a.m.: Macy Pate, Arianna Lau, Caterina Don

8:12 a.m.: Eunseo Choi, Avery Weed, Meja Ortengren

8:23 a.m.: Minseo Hung, Rachel Heck, Suvichaya Vinijchaitham

8:35 a.m.: Catherine Park, Kendall Todd, Emma Kaisa Bunch

8:46 a.m.: Tsubasa Kajitani, Casey Weidenfeld, Beth Coulter

8:57 a.m.: Megan Streicher, Patience Rhodes, Kary Hollenbaugh

9:09 a.m.: Rocio Tejedo, Kelly Xu, Achiraya Sriwong

9:21 a.m.: Lauren Olivares, Carolina Canales, Ko Kurabayashi

9:32 a.m.: Catherine Rao, Hannah Darling, Anna Davis

9:44 a.m.: Lottie Woad, Jasmine Koo, Louise Rydqvist

9:55 a.m.: Kiara Romero, Maria Jose Marin, Gianna Clemente

10:07 a.m.: Mirabel Ting, Amanda Sambach, Mamika Shinchi

Tee No. 10