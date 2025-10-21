 Skip navigation
Bank of Utah Championship 2025: Round 1 tee times, TV times, how to watch

  • By
  • Golf Channel Staff,
  • By
  • Golf Channel Staff
  
Published October 21, 2025 04:10 PM
The PGA Tour’s FedExCup Fall continues this week with the Bank of Utah Championship.

First-round coverage begins Thursday at 5 p.m. ET on Golf Channel. Here’s a look at opening tee times and groupings at Black Desert Resort in Ivins, Utah.

gp_black_desert.jpg
Time
TeePlayers
9:55 AM
EDT		1

Ryan Palmer

Greyson Sigg

Isaiah Salinda

9:55 AM
EDT		10

Hayden Buckley

Rico Hoey

Thorbjørn Olesen

10:06 AM
EDT		1

Sam Ryder

Max McGreevy

Paul Peterson

10:06 AM
EDT		10

Andrew Putnam

Justin Lower

Chandler Phillips

10:17 AM
EDT		1

Will Gordon

Jesper Svensson

Doc Redman

10:17 AM
EDT		10

Scott Piercy

Ben Kohles

Kevin Roy

10:28 AM
EDT		1

Adam Svensson

Adam Schenk

Christiaan Bezuidenhout

10:28 AM
EDT		10

Steven Fisk

Sahith Theegala

Jason Day

10:39 AM
EDT		1

Karl Vilips

Lee Hodges

Seamus Power

10:39 AM
EDT		10

Ryan Gerard

Aldrich Potgieter

Michael Thorbjornsen

10:50 AM
EDT		1

Camilo Villegas

Luke List

Emiliano Grillo

10:50 AM
EDT		10

Davis Thompson

Stephan Jaeger

Brandt Snedeker

11:01 AM
EDT		1

Ben Martin

David Lipsky

David Skinns

11:01 AM
EDT		10

Carson Young

Mac Meissner

Ben Silverman

11:12 AM
EDT		1

Cameron Champ

Vince Whaley

Jeremy Paul

11:12 AM
EDT		10

Alex Smalley

Harry Higgs

Victor Perez

11:23 AM
EDT		1

Quade Cummins

Kevin Velo

Connor Howe

11:23 AM
EDT		10

Frankie Capan III

Anders Albertson

Tim Widing

11:34 AM
EDT		1

Harrison Endycott

Vince Covello

Carson Lundell

11:34 AM
EDT		10

Will Chandler

Philip Knowles

Sebastian Moss

11:45 AM
EDT		1

Cristobal Del Solar

Gordon Sargent

Kihei Akina (a)

11:45 AM
EDT		10

Antoine Rozner

David Ford

Gavin Cohen

2:35 PM
EDT		1

Martin Laird

Ryo Hisatsune

Kris Ventura

2:35 PM
EDT		10

Chad Ramey

Dylan Wu

Danny Walker

2:46 PM
EDT		1

Chesson Hadley

Doug Ghim

Jackson Suber

2:46 PM
EDT		10

Lanto Griffin

Patrick Rodgers

Ricky Castillo

2:57 PM
EDT		1

Matt NeSmith

Chan Kim

Hayden Springer

2:57 PM
EDT		10

Trey Mullinax

Adam Hadwin

Henrik Norlander

3:08 PM
EDT		1

Maverick McNealy

Matt McCarty

Billy Horschel

3:08 PM
EDT		10

Joe Highsmith

Brice Garnett

Taylor Moore

3:19 PM
EDT		1

Kurt Kitayama

Max Homa

Alex Noren

3:19 PM
EDT		10

Patton Kizzire

Nick Dunlap

Francesco Molinari

3:30 PM
EDT		1

William Mouw

Kevin Yu

Nick Hardy

3:30 PM
EDT		10

Rafael Campos

Matt Wallace

Tom Hoge

3:41 PM
EDT		1

Beau Hossler

Mark Hubbard

Joseph Bramlett

3:41 PM
EDT		10

Joel Dahmen

James Hahn

Zac Blair

3:52 PM
EDT		1

Austin Cook

Kevin Streelman

Patrick Fishburn

3:52 PM
EDT		10

Noah Goodwin

Thomas Rosenmueller

Owen Stamper

4:03 PM
EDT		1

Trevor Cone

Matthew Riedel

Yi Cao

4:03 PM
EDT		10

Taylor Dickson

Braden Thornberry

Tommy Sharp

4:14 PM
EDT		1

Matteo Manassero

Kaito Onishi

Mason Andersen

4:14 PM
EDT		10

Pierceson Coody

Luke Clanton

Michael Brennan

4:25 PM
EDT		1

Taylor Montgomery

Norman Xiong

Preston Summerhays

4:25 PM
EDT		10

Takumi Kanaya

John Pak

David Liechty (a)