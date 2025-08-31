FM Championship 2025 prize money: Full payout from largest full-field, non-major purse
Published August 31, 2025 07:29 PM
Highlights: 2025 FM Championship, Round 4
Relive the best moments from the the final round of the LPGA's FM Championship at TPC Boston in Norton, Massachusetts.
Rookie Miranda Wang won her first LPGA Tour title Sunday, capturing the FM Championship, which offered up the largest full-field, non-major purse of the season.
Wang collected $615,000 from the $4.1 million total. Here’s a look at the individual payouts at TPC Boston:
|FINISH
|PLAYER
|EARNINGS
|1
|Miranda Wang
|$615,000
|2
|Jeeno Thitikul
|$378,640
|3
|Sei Young Kim
|$274,677
|4
|Andrea Lee
|$212,484
|T5
|Jin Hee Im
|$155,478
|T5
|Rose Zhang
|$155,478
|T7
|Nasa Hataoka
|$91,040
|T7
|Miyu Yamashita
|$91,040
|T7
|Hye-Jin Choi
|$91,040
|T7
|Caley McGinty
|$91,040
|T7
|Kumkang Park
|$91,040
|T7
|Celine Borge
|$91,040
|T13
|Ayaka Furue
|$65,922
|T13
|Chisato Iwai
|$65,922
|T15
|Nanna Koertsz Madsen
|$55,556
|T15
|Lottie Woad
|$55,556
|T15
|Brooke Henderson
|$55,556
|T15
|Brooke Matthews
|$55,556
|T15
|Madelene Sagstrom
|$46,022
|T20
|Allisen Corpuz
|$46,022
|T20
|Minjee Lee
|$46,022
|T20
|Jeongeun Lee6
|$46,022
|T20
|Rio Takeda
|$46,022
|T24
|A Lim Kim
|$38,870
|T24
|Lexi Thompson
|$38,870
|T24
|Megan Khang
|$38,870
|T24
|Akie Iwai
|$38,870
|T28
|Hannah Green
|$33,221
|T28
|Jin Young Ko
|$33,221
|T28
|Julia Lopez Ramirez
|$33,221
|T28
|Haeran Ryu
|$33,221
|T32
|Mi Hyang Lee
|$28,814
|T32
|Cassie Porter
|$28,814
|T32
|Aditi Ashok
|$28,814
|T35
|Nelly Korda
|$23,978
|T35
|Gemma Dryburgh
|$23,978
|T35
|Ariya Jutanugarn
|$23,978
|T35
|Jenny Bae
|$23,978
|T35
|Nataliya Guseva
|$23,978
|T35
|Yiu Lu
|$23,978
|T40
|Soo Bin Joo
|$19,113
|T40
|Gaby Lopez
|$19,113
|T40
|Jeongeun Lee 5
|$19,113
|T40
|Saki Baba
|$19,113
|T40
|Jodi Ewart Shadoff
|$19,113
|T45
|Ina Yoon
|$15,221
|T45
|Mao Saigo
|$15,221
|T45
|Gabriella Ruffels
|$15,221
|T45
|Auston Kim
|$15,221
|T45
|Madison Young
|$15,221
|T45
|Celine Boutier
|$15,221
|T45
|Azahara Munoz
|$15,221
|T53
|Megha Ganne (a)
|$0
|T53
|Minami Katsu
|$12,645
|T53
|Lauren Coughlin
|$12,645
|T53
|Polly Mack
|$12,645
|T53
|Bianca Pagdanganan
|$12,645
|T58
|Jenny Shin
|$10,543
|T58
|Ingrid Lindblad
|$10,543
|T58
|Yahui Zhang
|$10,543
|T58
|Wei-Ling Hsu
|$10,543
|T58
|Yan Liu
|$10,543
|T58
|Weiwei Zhang
|$10,543
|T58
|Muni He
|$10,543
|T65
|Caroline Masson
|$9,329
|T65
|Linn Grant
|$9,329
|T65
|Sung Huyn Park
|$9,329
|68
|Lauren Morris
|$8,915
|T69
|Mirim Lee
|$8,343
|T69
|Gurleen Kaur
|$8,343
|T69
|Amanda Doherty
|$8,343
|T69
|Pornanong Phatlum
|$8,343
|T69
|Angel Yin
|$8,343
|74
|Dewi Weber
|$7,980