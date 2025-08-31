 Skip navigation
FM Championship 2025 prize money: Full payout from largest full-field, non-major purse

  
Published August 31, 2025 07:29 PM
Highlights: 2025 FM Championship, Round 4
August 31, 2025 05:54 PM
Relive the best moments from the the final round of the LPGA's FM Championship at TPC Boston in Norton, Massachusetts.

Rookie Miranda Wang won her first LPGA Tour title Sunday, capturing the FM Championship, which offered up the largest full-field, non-major purse of the season.

Wang collected $615,000 from the $4.1 million total. Here’s a look at the individual payouts at TPC Boston:

FINISHPLAYEREARNINGS
1Miranda Wang$615,000
2Jeeno Thitikul$378,640
3Sei Young Kim$274,677
4Andrea Lee$212,484
T5Jin Hee Im$155,478
T5Rose Zhang$155,478
T7Nasa Hataoka$91,040
T7Miyu Yamashita$91,040
T7Hye-Jin Choi$91,040
T7Caley McGinty$91,040
T7Kumkang Park$91,040
T7Celine Borge$91,040
T13Ayaka Furue$65,922
T13Chisato Iwai$65,922
T15Nanna Koertsz Madsen$55,556
T15Lottie Woad$55,556
T15Brooke Henderson$55,556
T15Brooke Matthews$55,556
T15Madelene Sagstrom$46,022
T20Allisen Corpuz$46,022
T20Minjee Lee$46,022
T20Jeongeun Lee6$46,022
T20Rio Takeda$46,022
T24A Lim Kim$38,870
T24Lexi Thompson$38,870
T24Megan Khang$38,870
T24Akie Iwai$38,870
T28Hannah Green$33,221
T28Jin Young Ko$33,221
T28Julia Lopez Ramirez$33,221
T28Haeran Ryu$33,221
T32Mi Hyang Lee$28,814
T32Cassie Porter$28,814
T32Aditi Ashok$28,814
T35Nelly Korda$23,978
T35Gemma Dryburgh$23,978
T35Ariya Jutanugarn$23,978
T35Jenny Bae$23,978
T35Nataliya Guseva$23,978
T35Yiu Lu$23,978
T40Soo Bin Joo$19,113
T40Gaby Lopez$19,113
T40Jeongeun Lee 5$19,113
T40Saki Baba$19,113
T40Jodi Ewart Shadoff$19,113
T45Ina Yoon$15,221
T45Mao Saigo$15,221
T45Gabriella Ruffels$15,221
T45Auston Kim$15,221
T45Madison Young$15,221
T45Celine Boutier$15,221
T45Azahara Munoz$15,221
T53Megha Ganne (a)$0
T53Minami Katsu$12,645
T53Lauren Coughlin$12,645
T53Polly Mack$12,645
T53Bianca Pagdanganan$12,645
T58Jenny Shin$10,543
T58Ingrid Lindblad$10,543
T58Yahui Zhang$10,543
T58Wei-Ling Hsu$10,543
T58Yan Liu$10,543
T58Weiwei Zhang$10,543
T58Muni He$10,543
T65Caroline Masson$9,329
T65Linn Grant$9,329
T65Sung Huyn Park$9,329
68Lauren Morris$8,915
T69Mirim Lee$8,343
T69Gurleen Kaur$8,343
T69Amanda Doherty$8,343
T69Pornanong Phatlum$8,343
T69Angel Yin$8,343
74Dewi Weber$7,980