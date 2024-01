The Sentry payout: What Chris Kirk and Co. earned from $20 million purse

Here’s a look at the earnings and FedExCup distribution for Chris Kirk and the rest of the 59-man field at the PGA Tour’s season-opener, The Sentry, a signature event with a $20 million purse and increased FEC points.

FINISH PLAYER FEC POINTS EARNINGS ($) 1 Chris Kirk 700 3,600,000.00 2 Sahith Theegala 400 2,160,000.00 3 Jordan Spieth 350 1,360,000.00 4 Byeong Hun An 325 975,000.00 T5 Brian Harman 250 690,500.00 T5 Sungjae Im 250 690,500.00 T5 Collin Morikawa 250 690,500.00 T5 J.T. Poston 250 690,500.00 T5 Scottie Scheffler 250 690,500.00 T10 Jason Day 170 530,000.00 T10 Xander Schauffele 170 530,000.00 T12 Patrick Cantlay 150 450,000.00 T12 Sepp Straka 150 450,000.00 T14 Akshay Bhatia 113.12 320,250.00 T14 Eric Cole 113.12 320,250.00 T14 Harris English 113.12 320,250.00 T14 Matt Fitzpatrick 113.12 320,250.00 T14 Adam Hadwin 113.12 320,250.00 T14 Tyrrell Hatton 113.12 320,250.00 T14 Max Homa 113.12 320,250.00 T14 Patrick Rodgers 113.12 320,250.00 T22 Viktor Hovland 85 220,000.00 T22 Luke List 85 220,000.00 T22 Erik van Rooyen 85 220,000.00 T25 Nico Echavarria 67.5 170,750.00 T25 Mackenzie Hughes 67.5 170,750.00 T25 Si Woo Kim 67.5 170,750.00 T25 Taylor Moore 67.5 170,750.00 T29 Wyndham Clark 47.5 140,500.00 T29 Lucas Glover 47.5 140,500.00 T29 Kurt Kitayama 47.5 140,500.00 T29 Adam Schenk 47.5 140,500.00 T33 Sam Burns 27.4 113,000.00 T33 Corey Conners 27.4 113,000.00 T33 Adam Svensson 27.4 113,000.00 T33 Brendon Todd 27.4 113,000.00 T33 Cameron Young 27.4 113,000.00 T38 Tony Finau 21.5 96,000.00 T38 Tom Hoge 21.5 96,000.00 T40 Andrew Putnam 19.5 86,000.00 T40 Justin Rose 19.5 86,000.00 T40 Matt Wallace 19.5 86,000.00 T43 Emiliano Grillo 17.62 76,000.00 T43 Denny McCarthy 17.62 76,000.00 T45 Keegan Bradley 16.12 68,000.00 T45 Tom Kim 16.12 68,000.00 T47 Ludvig Åberg 14.25 62,000.00 T47 Tommy Fleetwood 14.25 62,000.00 T47 Nick Hardy 14.25 62,000.00 T50 Seamus Power 12.75 57,500.00 T50 Camilo Villegas 12.75 57,500.00 T52 Cam Davis 11.25 54,500.00 T52 Russell Henley 11.25 54,500.00 T52 Davis Riley 11.25 54,500.00 T52 Nick Taylor 11.25 54,500.00 56 Rickie Fowler 10 52,000.00 57 Lee Hodges 9.5 51,000.00 58 Hideki Matsuyama 9 50,500.00 59 Vincent Norrman 8.5 50,000.00