NFL 2025 Week 13 early inactives: Arik Armstead is out for Jacksonville
The Jaguars will be missing a key piece on their defensive line in Tennessee on Sunday.
Defensive tackle Arik Armstead will not play against the Titans. Armstead was listed as questionable because of a hand injury. Armstead has 23 tackles, 5.5 sacks and a forced fumble this season.
The Jaguars are 7-4 heading into Sunday’s game. A win and a Colts loss would draw them even in the AFC South ahead of a Week 14 matchup between the teams.
Jaguars at Titans
Jaguars: DT Arik Armstead, WR Dyami Brown, DE Travon Walker, G Patrick Mekari, OL Chuma Edoga, RB Cody Schrader, TE Hunter Long, LB Yasir Abdullah
Titans: WR Mason Kinsey, CB Jalyn Armour-Davis, S Jerrick Reed, S Kendell Brooks, G Drew Moss, C Lloyd Cushenberry, DT Shy Tuttle
49ers at Browns
49ers: RB Jordan James, WR Jordan Watkins, OL Connor Colby, DE Sam Okuayinonu, DL Kevin Givens, LB Tatum Bethune, K Eddy Pineiro
Browns: G Zak Zinter, OT Cornelius Lucas, WR Jamari Thrash, TE Brenden Bates, DE Alex Wright, DT Adin Huntington
Texans at Colts
Texans: WR Braxton Berrios, QB Graham Mertz, LB Jamal Hill, OT Jarrett Kingston, G Laken Tomlinson
Colts: CB Jonathan Edwards, TE Tyler Mallory, RB DJ Giddens, DT Eric Johnson, S Reuben Lowery, OT Luke Tenuta
Saints at Dolphins
Saints: RB Alvin Kamara, OT Barry Wesley, TE Zaire Mitchell-Paden, DT John Ridgeway, DT Khristian Boyd, S Ugo Amadi, CB Rejzohn Wright
Dolphins: QB Quinn Ewers, CB AJ Green, LB Andre Carter, WR Tahj Washington, DT Matthew Butler
Falcons at Jets
Falcons: WR KhaDarel Hodge, WR Drake London, LB Josh Woods, OL Michael Jerrell, WR Casey Washington, DL Elijah Garcia.
Jets: CB Jarvis Brownlee, RB Khalil Herbert, EDGE Braiden McGregor, DL Mazi Smith, WR Arian Smith, TE Jalani Woods, DL Tyler Baron
Rams at Panthers
Rams: QB Stetson Bennett, RB Jarquez Hunter, CB Derion Kendrick, OL Beaux Limmer, DE Desjuan Johnson
Panthers: CB Jaycee Horn, WR Hunter Renfrow, LB Claudin Cherelus, LB Christian Rozeboom, C Cade Mays, DT Jared Harrison-Hunte, DT Cam Jackson
Cardinals at Buccaneers
Cardinals: OL Hayden Conner, RB Emari Demercado, CB Elijah Jones, CB Max Melton, DL Walter Nolen, S Dadrion Taylor-Demerson
Buccaneers: QB Connor Bazelak, CB Benjamin Morrison, S Kaevon Merriweather, G Luke Haggard, G Elijah Klein, DL Elijah Simmons