 Skip navigation
Pro Football Talk
Rumor Mill
PFT Video
PFT PM
PFT Live

PFT Clips

campbell_mpx.jpg
Unpacking Lions’ fourth-down woes against Packers
burrow_mpx.jpg
Bengals, Burrow ‘alive’ in AFC playoff picture
CHIEFS-COWBOYS-MPX.jpg
Evaluating Cowboys, Chiefs’ paths to playoffs

Other PFT Content

Minnesota Vikings v Green Bay Packers - NFL 2025
Vikings underestimated the pressure placed on J.J. McCarthy
Carolina Panthers v San Francisco 49ers
Jauan Jennings, Tre’von Moehrig face discipline for late-game scuffle
NFL: NOV 02 Vikings at Lions
J.J. McCarthy has developed an angry alter ego
Pro Football Talk
Rumor Mill
PFT Video
PFT PM
PFT Live

PFT Clips

campbell_mpx.jpg
Unpacking Lions’ fourth-down woes against Packers
burrow_mpx.jpg
Bengals, Burrow ‘alive’ in AFC playoff picture
CHIEFS-COWBOYS-MPX.jpg
Evaluating Cowboys, Chiefs’ paths to playoffs

Other PFT Content

Minnesota Vikings v Green Bay Packers - NFL 2025
Vikings underestimated the pressure placed on J.J. McCarthy
Carolina Panthers v San Francisco 49ers
Jauan Jennings, Tre’von Moehrig face discipline for late-game scuffle
NFL: NOV 02 Vikings at Lions
J.J. McCarthy has developed an angry alter ego
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

NFL 2025 Week 13 early inactives: Arik Armstead is out for Jacksonville

  
Published November 30, 2025 11:35 AM

The Jaguars will be missing a key piece on their defensive line in Tennessee on Sunday.

Defensive tackle Arik Armstead will not play against the Titans. Armstead was listed as questionable because of a hand injury. Armstead has 23 tackles, 5.5 sacks and a forced fumble this season.

The Jaguars are 7-4 heading into Sunday’s game. A win and a Colts loss would draw them even in the AFC South ahead of a Week 14 matchup between the teams.

Jaguars at Titans

Jaguars: DT Arik Armstead, WR Dyami Brown, DE Travon Walker, G Patrick Mekari, OL Chuma Edoga, RB Cody Schrader, TE Hunter Long, LB Yasir Abdullah

Titans: WR Mason Kinsey, CB Jalyn Armour-Davis, S Jerrick Reed, S Kendell Brooks, G Drew Moss, C Lloyd Cushenberry, DT Shy Tuttle

49ers at Browns

49ers: RB Jordan James, WR Jordan Watkins, OL Connor Colby, DE Sam Okuayinonu, DL Kevin Givens, LB Tatum Bethune, K Eddy Pineiro

Browns: G Zak Zinter, OT Cornelius Lucas, WR Jamari Thrash, TE Brenden Bates, DE Alex Wright, DT Adin Huntington

Texans at Colts

Texans: WR Braxton Berrios, QB Graham Mertz, LB Jamal Hill, OT Jarrett Kingston, G Laken Tomlinson

Colts: CB Jonathan Edwards, TE Tyler Mallory, RB DJ Giddens, DT Eric Johnson, S Reuben Lowery, OT Luke Tenuta

Saints at Dolphins

Saints: RB Alvin Kamara, OT Barry Wesley, TE Zaire Mitchell-Paden, DT John Ridgeway, DT Khristian Boyd, S Ugo Amadi, CB Rejzohn Wright

Dolphins: QB Quinn Ewers, CB AJ Green, LB Andre Carter, WR Tahj Washington, DT Matthew Butler

Falcons at Jets

Falcons: WR KhaDarel Hodge, WR Drake London, LB Josh Woods, OL Michael Jerrell, WR Casey Washington, DL Elijah Garcia.

Jets: CB Jarvis Brownlee, RB Khalil Herbert, EDGE Braiden McGregor, DL Mazi Smith, WR Arian Smith, TE Jalani Woods, DL Tyler Baron

Rams at Panthers

Rams: QB Stetson Bennett, RB Jarquez Hunter, CB Derion Kendrick, OL Beaux Limmer, DE Desjuan Johnson

Panthers: CB Jaycee Horn, WR Hunter Renfrow, LB Claudin Cherelus, LB Christian Rozeboom, C Cade Mays, DT Jared Harrison-Hunte, DT Cam Jackson

Cardinals at Buccaneers

Cardinals: OL Hayden Conner, RB Emari Demercado, CB Elijah Jones, CB Max Melton, DL Walter Nolen, S Dadrion Taylor-Demerson

Buccaneers: QB Connor Bazelak, CB Benjamin Morrison, S Kaevon Merriweather, G Luke Haggard, G Elijah Klein, DL Elijah Simmons