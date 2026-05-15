 Skip navigation
Pro Football Talk
Rumor Mill
PFT Video
PFT PM
PFT Live

PFT Clips

nbc_pft_brianburnsteam_260514.jpg
Burns will ‘lead the charge’ for Giants’ defense
nbc_pft_quarterback_260514.jpg
Season 3 of ‘Quarterback’ announced
nbc_pft_lawrence97_260514.jpg
Stewart gives Lawrence No. 97 for a price

Other PFT Content

Detroit Lions v Chicago Bears - NFL 2025
Jameson Williams files NIL lawsuit against NCAA, Big Ten, SEC
Aerial View of Mercedes-Benz Stadium and Downtown Atlanta Skyline
With the World Cup coming, FIFA covers Mercedes-Benz logo on “Atlanta Stadium”
Las Vegas Raiders v Washington Commanders
Commanders set to re-sign OL Trent Scott
Pro Football Talk
Rumor Mill
PFT Video
PFT PM
PFT Live

PFT Clips

nbc_pft_brianburnsteam_260514.jpg
Burns will ‘lead the charge’ for Giants’ defense
nbc_pft_quarterback_260514.jpg
Season 3 of ‘Quarterback’ announced
nbc_pft_lawrence97_260514.jpg
Stewart gives Lawrence No. 97 for a price

Other PFT Content

Detroit Lions v Chicago Bears - NFL 2025
Jameson Williams files NIL lawsuit against NCAA, Big Ten, SEC
Aerial View of Mercedes-Benz Stadium and Downtown Atlanta Skyline
With the World Cup coming, FIFA covers Mercedes-Benz logo on “Atlanta Stadium”
Las Vegas Raiders v Washington Commanders
Commanders set to re-sign OL Trent Scott
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Thursday Night Football: Prime Video unveils its 16-game regular-season schedule

  
Published May 14, 2026 08:08 PM

Prime Video will have 16 regular-season games on Thursday night, plus a wild-card game on either Jan. 16 or 17.

The streaming service unveiled its schedule, and it includes several big matchups.

Here is the entire Thursday Night Football schedule:

Week 2, Sept. 17 Lions at Bills

Week 3, Sept. 24 Falcons at Packers

Week 4, Oct. 1 Steelers at Browns

Week 5, Oct. 8 Bucs at Cowboys

Week 6, Oct. 15 Seahawks at Broncos

Week 7, Oct. 22 Patriots at Bears

Week 8, Oct. 29 Panthers at Packers

Week 9, Nov. 5 Jaguars at Ravens

Week 10, Nov. 12 Commanders at Giants

Week 11, Nov. 19 Colts at Texans

Week 12, Nov. 27 Broncos at Steelers

Week 13, Dec. 3 Chiefs at Rams

Week 14, Dec. 10 Vikings at Patriots

Week 15, Dec. 17 49ers at Chargers

Week 16, Dec. 24 Texans at Eagles

Week 17, Dec. 31 Ravens at Bengals