Thursday Night Football: Prime Video unveils its 16-game regular-season schedule
Prime Video will have 16 regular-season games on Thursday night, plus a wild-card game on either Jan. 16 or 17.
The streaming service unveiled its schedule, and it includes several big matchups.
Here is the entire Thursday Night Football schedule:
Week 2, Sept. 17 Lions at Bills
Week 3, Sept. 24 Falcons at Packers
Week 4, Oct. 1 Steelers at Browns
Week 5, Oct. 8 Bucs at Cowboys
Week 6, Oct. 15 Seahawks at Broncos
Week 7, Oct. 22 Patriots at Bears
Week 8, Oct. 29 Panthers at Packers
Week 9, Nov. 5 Jaguars at Ravens
Week 10, Nov. 12 Commanders at Giants
Week 11, Nov. 19 Colts at Texans
Week 12, Nov. 27 Broncos at Steelers
Week 13, Dec. 3 Chiefs at Rams
Week 14, Dec. 10 Vikings at Patriots
Week 15, Dec. 17 49ers at Chargers
Week 16, Dec. 24 Texans at Eagles
Week 17, Dec. 31 Ravens at Bengals