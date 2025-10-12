American Century Championship - Fact Sheet
American Century Championship
July 9-13, 2025
Now entering its 36th year, the American Century Championship is a made-for-TV event owned and broadcast by NBC Sports. The premier celebrity golf tournament, which also raises funds for local and national charities, distributes a purse of $750,000. The tournament is a 54-hole modified Stableford format that features some of sport’s and entertainment’s greatest celebrities.
Location: Edgewood Tahoe Golf Course: Highway 50 at Lake Parkway South Lake Tahoe, Nevada.
Title Sponsor: American Century Investments
Prize Money Breakdown
Total Purse - $750,000
First Place - $150,000
Second Place - $70,000
Third Place - $40,000
Fourth Place - $30,000
Fifth Place - $25,000
PAST CHAMPIONS 1990-CURRENT (Modified Stableford Format Started in 2003)
|Year
|Winner
|Rd1, Rd2, Rd3; Total
|2024
|Mardy Fish
|(23, 34, 26; 83)
|2023
|Stephen Curry
|(27, 23, 25; 75)
|2022
|Tony Romo
|(18, 19, 25; 62)
|2021
|Vinny Del Negro
|(23, 26, 20; 69)
|2020
|Mardy Fish
|(18, 37, 21, 76)
|2019
|Tony Romo
|(26, 25, 20, 71)
|2018
|Tony Romo
|(18, 26, 27, 71)
|2017
|Mark Mulder
|(22, 26, 25, 73)
|2016
|Mark Mulder
|(23, 22, 29, 74)
|2015
|Mark Mulder
|(26, 26, 30, 82)
|2014
|Mark Rypien
|(22, 21, 33, 76)
|2013
|Billy Joe Tolliver
|(17, 25, 25, 67)
|2012
|Dan Quinn
|(20-20-26, 66)
|2011
|Jack Wagner
|(29-23-28, 80)
|2010
|Billy Joe Tolliver
|(25-33-26, 84)
|2009
|Rick Rhoden
|(25-31-18, 74)
|2008
|Rick Rhoden
|(23-22-23, 68)
|2007
|Chris Chandler
|(23-24-31, 78)
|2006
|Jack Wagner
|(23-24-23, 70)
|2005
|Billy Joe Tolliver
|(28-28-20, 76)
|2004
|Dan Quinn
|(25-20-29, 74)
|2003
|Rick Rhoden
|(76-67-66, 75)
|2002
|Dan Quinn
|(71-71-71, 213)
|2001
|Dan Quinn
|(69-67-71, 207)
|2000
|Al Del Greco
|(73-72-65, 210)
|1999
|Rick Rhoden
|(71-74-67, 212)
|1998
|Mario Lemieux
|(78-67-69, 212)
|1997
|Rick Rhoden
|(70-67-70, 207)
|1996
|Billy Joe Tolliver
|(70-73-68, 211)
|1995
|Rick Rhoden
|(71-67-73, 211)
|1994
|Dick Anderson
|(72-69-71, 212)
|1993
|Rick Rhoden
|(66-71-70, 207)
|1992
|Dan Quinn
|(73-70-70, 213)
|1991
|Rick Rhoden
|(76-72-73, 221)
|1990
|Mark Rypien
|(78-71-72, 221)
Most Tournament Wins
Rick Rhoden - 8
Dan Quinn - 5
Tony Romo - 3
Mark Mulder - 3
Billy Joe Tolliver - 3
Mardy Fish - 2
Jack Wagner - 2
Mark Rypien - 2