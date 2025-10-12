 Skip navigation
American Century Championship - Fact Sheet

American Century Championship

July 9-13, 2025

Now entering its 36th year, the American Century Championship is a made-for-TV event owned and broadcast by NBC Sports. The premier celebrity golf tournament, which also raises funds for local and national charities, distributes a purse of $750,000. The tournament is a 54-hole modified Stableford format that features some of sport’s and entertainment’s greatest celebrities.

Location: Edgewood Tahoe Golf Course: Highway 50 at Lake Parkway South Lake Tahoe, Nevada.

Title Sponsor: American Century Investments

Prize Money Breakdown

Total Purse - $750,000
First Place - $150,000
Second Place - $70,000
Third Place - $40,000
Fourth Place - $30,000
Fifth Place - $25,000

PAST CHAMPIONS 1990-CURRENT (Modified Stableford Format Started in 2003)

YearWinnerRd1, Rd2, Rd3; Total
2024Mardy Fish(23, 34, 26; 83)
2023Stephen Curry(27, 23, 25; 75)
2022Tony Romo(18, 19, 25; 62)
2021Vinny Del Negro(23, 26, 20; 69)
2020Mardy Fish(18, 37, 21, 76)
2019Tony Romo(26, 25, 20, 71)
2018Tony Romo(18, 26, 27, 71)
2017Mark Mulder(22, 26, 25, 73)
2016Mark Mulder(23, 22, 29, 74)
2015Mark Mulder(26, 26, 30, 82)
2014Mark Rypien(22, 21, 33, 76)
2013Billy Joe Tolliver(17, 25, 25, 67)
2012Dan Quinn(20-20-26, 66)
2011Jack Wagner(29-23-28, 80)
2010Billy Joe Tolliver(25-33-26, 84)
2009Rick Rhoden(25-31-18, 74)
2008Rick Rhoden(23-22-23, 68)
2007Chris Chandler(23-24-31, 78)
2006Jack Wagner(23-24-23, 70)
2005Billy Joe Tolliver(28-28-20, 76)
2004Dan Quinn(25-20-29, 74)
2003Rick Rhoden(76-67-66, 75)
2002Dan Quinn(71-71-71, 213)
2001Dan Quinn(69-67-71, 207)
2000Al Del Greco(73-72-65, 210)
1999Rick Rhoden(71-74-67, 212)
1998Mario Lemieux(78-67-69, 212)
1997Rick Rhoden(70-67-70, 207)
1996Billy Joe Tolliver(70-73-68, 211)
1995Rick Rhoden(71-67-73, 211)
1994Dick Anderson(72-69-71, 212)
1993Rick Rhoden(66-71-70, 207)
1992Dan Quinn(73-70-70, 213)
1991Rick Rhoden(76-72-73, 221)
1990Mark Rypien(78-71-72, 221)

Most Tournament Wins

Rick Rhoden - 8
Dan Quinn - 5
Tony Romo - 3
Mark Mulder - 3
Billy Joe Tolliver - 3
Mardy Fish - 2
Jack Wagner - 2
Mark Rypien - 2