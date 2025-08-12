 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

2025 Ohio State Football Camp
No. 3 Ohio State still doing some shuffling along the offensive line ahead of opener vs. No. 1 Texas
Las Vegas Aces v Indiana Fever
WNBA ratings and attendance are still strong despite top stars missing games with injuries
PGA: BMW Championship - Second Round
BMW Championship 2025: First-round tee times, TV times, how to watch second playoff event

Top Clips

nbc_bte_playernews_brandon_250812.jpg
Aiyuk reportedly expected to return around Week 6
nbc_roto_javier_250812.jpg
Scoop up Astros’ Javier following return to mound
nbc_roto_collins_250812.jpg
Brewers’ Collins deserves ‘a lot more praise’

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

2025 Ohio State Football Camp
No. 3 Ohio State still doing some shuffling along the offensive line ahead of opener vs. No. 1 Texas
Las Vegas Aces v Indiana Fever
WNBA ratings and attendance are still strong despite top stars missing games with injuries
PGA: BMW Championship - Second Round
BMW Championship 2025: First-round tee times, TV times, how to watch second playoff event

Top Clips

nbc_bte_playernews_brandon_250812.jpg
Aiyuk reportedly expected to return around Week 6
nbc_roto_javier_250812.jpg
Scoop up Astros’ Javier following return to mound
nbc_roto_collins_250812.jpg
Brewers’ Collins deserves ‘a lot more praise’

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

BMW Championship 2025: Second-round tee times, TV times, how to watch second playoff event

  
Published August 12, 2025 03:43 PM
Scheffler's caddie one of many stories at BMW
August 12, 2025 12:21 PM
Kira K. Dixon offers the latest on Scottie Scheffler's caddie situation, Xander Schauffele and Rory McIlroy's mindsets and more entering the BMW Championship.

The BMW Championship, the PGA Tour’s second playoff event, continues Friday at Caves Valley Golf Club outside of Baltimore, Maryland.

Golf Channel, NBC and Peacock will have coverage throughout the week, here’s how you can watch Round 2:

Friday, Aug. 15

PGA: BMW Championship - Second Round
BMW Championship 2025: First-round tee times, TV times, how to watch second playoff event
First-round tee times and pairings for the BMW Championship, along with how to watch.

Round 2 tee times at Caves Valley

Time
TeePlayers
9:21 AM
EDT		1

Harry Hall

Jason Day

9:32 AM
EDT		1

Matt Fitzpatrick

Si Woo Kim

9:43 AM
EDT		1

Brian Campbell

Denny McCarthy

9:54 AM
EDT		1

Ryan Gerard

Daniel Berger

10:05 AM
EDT		1

Chris Gotterup

Jacob Bridgeman

10:16 AM
EDT		1

Sam Burns

Sungjae Im

10:27 AM
EDT		1

Hideki Matsuyama

Robert MacIntyre

10:43 AM
EDT		1

Collin Morikawa

Corey Conners

10:54 AM
EDT		1

Justin Thomas

Tommy Fleetwood

11:05 AM
EDT		1

Justin Rose

J.J. Spaun

11:16 AM
EDT		1

Cameron Young

Ludvig Åberg

11:27 AM
EDT		1

Tom Hoge

Bud Cauley

11:38 AM
EDT		1

J.T. Poston

11:54 AM
EDT		1

Xander Schauffele

Michael Kim

12:05 PM
EDT		1

Kurt Kitayama

Thomas Detry

12:16 PM
EDT		1

Ryan Fox

Taylor Pendrith

12:27 PM
EDT		1

Lucas Glover

Sam Stevens

12:38 PM
EDT		1

Viktor Hovland

Akshay Bhatia

12:49 PM
EDT		1

Nick Taylor

Shane Lowry

1:05 PM
EDT		1

Brian Harman

Patrick Cantlay

1:16 PM
EDT		1

Keegan Bradley

Maverick McNealy

1:27 PM
EDT		1

Ben Griffin

Russell Henley

1:38 PM
EDT		1

Scottie Scheffler

Rory McIlroy

1:49 PM
EDT		1

Andrew Novak

Harris English

2:00 PM
EDT		1

Jhonattan Vegas

Rickie Fowler