BMW Ladies Championship 2025 prize money: Full payout from $2.3 million purse

  
Published October 19, 2025 09:18 AM
Watch the best moments from Round 3 of the LPGA Tour's BMW Ladies Championship at the Pine Beach Golf Links in the Republic of Korea. EDITOR'S NOTE: Apologies for any audio difficulties during the broadcast.

Sei Young Kim collected her 13th LPGA Tour title Sunday at the BMW Ladies Championship. Her four-shot victory earned her a $345,000 first-place check.

Here’s how the full $2.3 million purse was paid out in Korea:

FINISHPLAYEREARNINGS
1Sei Young Kim$345,000
2Nasa Hataoka$210,888
T3A Lim Kim$135,665
T3Celine Boutier$135,665
T5Hannah Green$86,595
T5Yealimi Noh$86,595
T7Narin An$57,923
T7Hye-Jin Choi$57,923
T7Lindy Duncan$57,923
T10Nanna Koerstz Madsen$39,564
T10Stephanie Kyriacou$39,564
T10Hyo Joo Kim$39,564
T10Minjee Lee$39,564
T10Somi Lee$39,564
T10Rio Takeda$39,564
T16Robyn Choi$30,097
T16Andrea Lee$30,097
T16Brooke Matthews$30,097
T19Jin Young Ko$26,094
T19Saki Baba$26,094
T19Gemma Dryburgh$26,094
T19Soomin Oh (a)$0
T19Brooke M. Henderson$26,094
T24Eun-Hee Ji$21,261
T24Lottie Woad$21,261
T24Maja Stark$21,261
T24Minami Katsu$21,261
T24Manon De Roey$21,261
T24Miranda Wang$21,261
T24Ina Yoon$21,261
T31Chisato Iwai$15,484
T31Ashleigh Buhai$15,484
T31Jennifer Kupcho$15,484
T31Jin Hee Im$15,484
T31Cassie Porter$15,484
T31Esther Henseleit$15,484
T31Yan Liu$15,484
T31Weiwei Zhang$15,484
T31Linn Grant$15,484
T40Auston Kim$11,546
T40Allisen Corpuz$11,546
T40Nataliya Guseva$11,546
T40Miyu Yamashita$11,546
T40Lucy Li$11,546
T45Mi Hyang Lee$9,641
T45Haeran Ryu$9,641
T45Gaby Lopez$9,641
T45Gurleen Kaur$9,641
49Sarah Schmelzel$8,774
50Lauren Coughlin$8,428
T51Julia López Ramirez$7,851
T51Karis Davidson$7,851
T51Madelene Sagstrom$7,851
T54Jenny Shin$7,274
T54Chanettee Wannasaen$7,274
T56Grace Kim$6,466
T56Kristen Gillman$6,466
T56Pauline Roussin-Bouchard$6,466
T56Leona Maguire$6,466
T56Yuri Yoshida$6,466
T61Gabriela Ruffels$5,658
T61Sung Hyun Park$5,658
T61Lilia Vu$5,658
T64Jeongeun Lee6$5,311
T64In Gee Chun$5,311
T64Mary Liu$5,311
T67Carlota Ciganda$4,965
T67Jenny Bae$4,965
T67Kumkang Park$4,965
T70Paula Reto$4,638
T70Jeongeun Lee5$4,638
T70Chella Choi$4,638
73Benedetta Moresco$4,502
74Ilhee Lee$4,445
75Akie Iwai$4,387
76Ingrid Lindblad$4,334
77Esther Kwon (a)$0