 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Zahid Valencia
Zahid Valencia wins first wrestling world title with historically dominant scores
BMW PGA Championship 2025 - Day Four - Wentworth Golf Club
European Ryder Cup vice captain Alex Noren wins BMW PGA Championship playoff
Track &amp; Field: World Athletics Championships-Evening Session
Tara Davis-Woodhall, Valarie Allman add world track and field titles to Olympic golds

Top Clips

nbc_pl_pepintv_250914.jpg
Guardiola proud Man City ‘brought joy’ to fans
nbc_pl_slotintv_250914.jpg
Slot reflects on Liverpool’s win against Burnley
nbc_pl_amorimintv_250914.jpg
Amorim: Man United lacked quality v. Man City

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Zahid Valencia
Zahid Valencia wins first wrestling world title with historically dominant scores
BMW PGA Championship 2025 - Day Four - Wentworth Golf Club
European Ryder Cup vice captain Alex Noren wins BMW PGA Championship playoff
Track &amp; Field: World Athletics Championships-Evening Session
Tara Davis-Woodhall, Valarie Allman add world track and field titles to Olympic golds

Top Clips

nbc_pl_pepintv_250914.jpg
Guardiola proud Man City ‘brought joy’ to fans
nbc_pl_slotintv_250914.jpg
Slot reflects on Liverpool’s win against Burnley
nbc_pl_amorimintv_250914.jpg
Amorim: Man United lacked quality v. Man City

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

BMW PGA Championship 2025 prize money: Full payout from $9 million purse at Wentworth

  
Published September 14, 2025 01:28 PM
Noren processing emotions after BMW PGA win
September 14, 2025 12:02 PM
Watch Alex Noren sink the tournament winning putt and talk about his recent run of success in Europe.

The DP World Tour’s flagship event, the BMW PGA Championship, paid out $1.53 million to champion Alex Noren who beat Adrien Saddier in a playoff Sunday at Wentworth Club.

Saddier collected $990,000.

Here’s how the full $9 million purse was paid out in England:

FINISHPLAYEREARNINGS
1Alex Noren$1,530,000
2Adrien Saddier$990,000
T3Patrick Reed$506,700
T3Aaron Rai$506,700
T5Tyrrell Hatton$262,200
T5Viktor Hovland$262,200
T5Darren Fichardt$262,200
T5Ewen Ferguson$262,200
T5Matt Fitzpatrick$262,200
T5Si Woo Kim$262,200
T11Min Woo Lee$160,200
T11Tom McKibbin$160,200
T13Harry Hall$127,286
T13Oliver Lindell$127,286
T13Adrian Otaegui$127,286
T13Martin Couvra$127,286
T13Hideki Matsutama$127,286
T13Marco Penge$127,286
T13Jon Rahm$127,286
T20Joaquin Niemann$103,275
T20Ludvig Åberg$103,275
T20Rasmus Neergaard-Peterson$103,275
T20Rory McIlroy$103,275
T24Guido Migliozzi$88,200
T24Kristoffer Reitan$88,200
T24Francesco LaPorta$88,200
T24Erik van Rooyen$88,200
T24Darius van Driel$88,200
T24Jordan Smith$88,200
T24Sean Crocker$88,200
T31Tom Valliant$69,429
T31Elvis Smylie$69,429
T31Antoine Rozner$69,429
T31Connor Syme$69,429
T31Johannes Veerman$69,429
T31Pablo Larrazabal$69,429
T31Dan Bradbury$69,429
T38Richie Ramsay$54,000
T38Brandon Stone$54,000
T38Eugenio Chacarra$54,000
T38Dylan Naidoo$54,000
T38Ryan Gerard$54,000
T38Adam Scott$54,000
T38Brandon Robinson Thompson$54,000
T38Casey Jarvis$54,000
T46Matt Wallace$39,600
T46Laurie Canter$39,600
T46Shane Lowry$39,600
T46Kazuma Kobori$39,600
T46Ryan Fox$39,600
T46Thomas Detry$39,600
T46Tommy Fleetwood$39,600
T46Angel Hidalgo$39,600
T54Yuto Katsuragawa$28,800
T54Joakim Lagergren$28,800
T54Angel Ayora$28,800
T54Ricardo Gouveia$28,800
T54Shaun Norris$28,800
T54Yannik Paul$28,800
T54Daniel Hillier$28,800
T61Justin Rose$24,750
T61David Ravetto$24,750
T63Sam Bairstow$22,500
T63Kiradech Aphibarnrat$22,500
T63Joost Luiten$22,500
T66Fabrizio Zanotti$19,350
T66Danny Willett$19,350
T66Thomas Pieters$19,350
T66Jeff Winther$19,350
T70Jacques Kruyswijk$14,699
T70Haotong Li$14,699
T70Jorge Campillo$14,699
73Jeong weon Ko$13,493