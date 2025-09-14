BMW PGA Championship 2025 prize money: Full payout from $9 million purse at Wentworth
Published September 14, 2025 01:28 PM
Noren processing emotions after BMW PGA win
Watch Alex Noren sink the tournament winning putt and talk about his recent run of success in Europe.
The DP World Tour’s flagship event, the BMW PGA Championship, paid out $1.53 million to champion Alex Noren who beat Adrien Saddier in a playoff Sunday at Wentworth Club.
Saddier collected $990,000.
Here’s how the full $9 million purse was paid out in England:
|FINISH
|PLAYER
|EARNINGS
|1
|Alex Noren
|$1,530,000
|2
|Adrien Saddier
|$990,000
|T3
|Patrick Reed
|$506,700
|T3
|Aaron Rai
|$506,700
|T5
|Tyrrell Hatton
|$262,200
|T5
|Viktor Hovland
|$262,200
|T5
|Darren Fichardt
|$262,200
|T5
|Ewen Ferguson
|$262,200
|T5
|Matt Fitzpatrick
|$262,200
|T5
|Si Woo Kim
|$262,200
|T11
|Min Woo Lee
|$160,200
|T11
|Tom McKibbin
|$160,200
|T13
|Harry Hall
|$127,286
|T13
|Oliver Lindell
|$127,286
|T13
|Adrian Otaegui
|$127,286
|T13
|Martin Couvra
|$127,286
|T13
|Hideki Matsutama
|$127,286
|T13
|Marco Penge
|$127,286
|T13
|Jon Rahm
|$127,286
|T20
|Joaquin Niemann
|$103,275
|T20
|Ludvig Åberg
|$103,275
|T20
|Rasmus Neergaard-Peterson
|$103,275
|T20
|Rory McIlroy
|$103,275
|T24
|Guido Migliozzi
|$88,200
|T24
|Kristoffer Reitan
|$88,200
|T24
|Francesco LaPorta
|$88,200
|T24
|Erik van Rooyen
|$88,200
|T24
|Darius van Driel
|$88,200
|T24
|Jordan Smith
|$88,200
|T24
|Sean Crocker
|$88,200
|T31
|Tom Valliant
|$69,429
|T31
|Elvis Smylie
|$69,429
|T31
|Antoine Rozner
|$69,429
|T31
|Connor Syme
|$69,429
|T31
|Johannes Veerman
|$69,429
|T31
|Pablo Larrazabal
|$69,429
|T31
|Dan Bradbury
|$69,429
|T38
|Richie Ramsay
|$54,000
|T38
|Brandon Stone
|$54,000
|T38
|Eugenio Chacarra
|$54,000
|T38
|Dylan Naidoo
|$54,000
|T38
|Ryan Gerard
|$54,000
|T38
|Adam Scott
|$54,000
|T38
|Brandon Robinson Thompson
|$54,000
|T38
|Casey Jarvis
|$54,000
|T46
|Matt Wallace
|$39,600
|T46
|Laurie Canter
|$39,600
|T46
|Shane Lowry
|$39,600
|T46
|Kazuma Kobori
|$39,600
|T46
|Ryan Fox
|$39,600
|T46
|Thomas Detry
|$39,600
|T46
|Tommy Fleetwood
|$39,600
|T46
|Angel Hidalgo
|$39,600
|T54
|Yuto Katsuragawa
|$28,800
|T54
|Joakim Lagergren
|$28,800
|T54
|Angel Ayora
|$28,800
|T54
|Ricardo Gouveia
|$28,800
|T54
|Shaun Norris
|$28,800
|T54
|Yannik Paul
|$28,800
|T54
|Daniel Hillier
|$28,800
|T61
|Justin Rose
|$24,750
|T61
|David Ravetto
|$24,750
|T63
|Sam Bairstow
|$22,500
|T63
|Kiradech Aphibarnrat
|$22,500
|T63
|Joost Luiten
|$22,500
|T66
|Fabrizio Zanotti
|$19,350
|T66
|Danny Willett
|$19,350
|T66
|Thomas Pieters
|$19,350
|T66
|Jeff Winther
|$19,350
|T70
|Jacques Kruyswijk
|$14,699
|T70
|Haotong Li
|$14,699
|T70
|Jorge Campillo
|$14,699
|73
|Jeong weon Ko
|$13,493