Butterfield Bermuda Championship 2025: Round 2 tee times, how to watch

 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

NFL: Buffalo Bills at Miami Dolphins
Commanders at Dolphins prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, betting trends, and stats
MX 2024 Rd 08 Washougal Tom Vialle w bike in street clothes.JPG
Tom Vialle officially confirmed with Honda HRC, will debut at Paris Supercross
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,
NFL: Baltimore Ravens at Miami Dolphins
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 11 of 2025 season

Top Clips

nbc_bte_lakersthunder_251112.jpg
LAL is a ‘cover machine,’ but OKC has been a force
nbc_golf_katescottintv_251112.jpg
How Clark has become a ‘cultural phenomenon’
nbc_bte_magicknicks_251112.jpg
Eye surging Knicks to cover vs. Magic

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

NFL: Buffalo Bills at Miami Dolphins
Commanders at Dolphins prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, betting trends, and stats
MX 2024 Rd 08 Washougal Tom Vialle w bike in street clothes.JPG
Tom Vialle officially confirmed with Honda HRC, will debut at Paris Supercross
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,
NFL: Baltimore Ravens at Miami Dolphins
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 11 of 2025 season

Top Clips

nbc_bte_lakersthunder_251112.jpg
LAL is a ‘cover machine,’ but OKC has been a force
nbc_golf_katescottintv_251112.jpg
How Clark has become a ‘cultural phenomenon’
nbc_bte_magicknicks_251112.jpg
Eye surging Knicks to cover vs. Magic

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Butterfield Bermuda Championship 2025: Round 2 tee times, how to watch

  • By
  • Golf Channel Staff,
  • By
  • Golf Channel Staff
  
Published November 11, 2025 03:55 PM
Griffin executes at high level for third PGA win
November 10, 2025 02:50 PM
Take a look at top shots from Ben Griffin's PGA Tour win at the World Wide Technologies Championship this past weekend, shooting 29 under par to secure his third win of the season.

The PGA Tour’s FedExCup Fall season is winding down with the sixth of seven events, the Butterfield Bermuda Championship.

Here’s a look at tee times and groupings for the second round at Port Royal Golf Course. Golf Channel coverage begins Thursday at 1 p.m. EST.

Butterfield Bermuda Championship - Round Two
Butterfield Bermuda Championship 2025: Round 1 tee times, how to watch
Tee times and TV times for the opening round of the PGA Tour’s FedExCup Fall event in Bermuda.

Time
TeePlayers
6 AM
EST		1

Justin Lower

Chan Kim

Jackson Suber

6 AM
EST		10

Ryan Palmer

Andrew Putnam

Adam Hadwin

6:11 AM
EST		1

Ben Martin

Greyson Sigg

Isaiah Salinda

6:11 AM
EST		10

Tyler Duncan

Matt NeSmith

Chandler Phillips

6:22 AM
EST		1

Thorbjørn Olesen

Kevin Roy

David Skinns

6:22 AM
EST		10

Chad Ramey

Matti Schmid

Carson Young

6:33 AM
EST		1

Lee Hodges

Francesco Molinari

Adam Schenk

6:33 AM
EST		10

Nico Echavarria

Matt Kuchar

Sami Valimaki

6:44 AM
EST		1

Doug Ghim

David Lipsky

Harry Higgs

6:44 AM
EST		10

Steven Fisk

Taylor Moore

Seamus Power

6:55 AM
EST		1

Vince Whaley

Will Gordon

Jeremy Paul

6:55 AM
EST		10

Martin Laird

Jonathan Byrd

Jesper Svensson

7:06 AM
EST		1

Thomas Rosenmueller

Rikuya Hoshino

Justin Hastings

7:06 AM
EST		10

Antoine Rozner

Kevin Velo

Hunter Wolcott

7:17 AM
EST		1

Will Chandler

Braden Thornberry

Paul Ferrier

7:17 AM
EST		10

Takumi Kanaya

Taylor Dickson

Tyler Watts (a)

7:28 AM
EST		1

Niklas Norgaard

Cristobal Del Solar

Oliver Betschart (a)

7:28 AM
EST		10

Taylor Montgomery

Frankie Capan III

Jake Peacock

7:39 AM
EST		1

David Ford

Vince Covello

Will Haddrell (a)

7:39 AM
EST		10

Noah Goodwin

Kaito Onishi

Kenny Leseur

10:30 AM
EST		1

Cameron Champ

Kevin Streelman

Sam Ryder

10:30 AM
EST		10

Ryo Hisatsune

Max McGreevy

Hayden Springer

10:41 AM
EST		1

Patrick Rodgers

Eric Cole

Alex Smalley

10:41 AM
EST		10

Austin Cook

Joseph Bramlett

Paul Peterson

10:52 AM
EST		1

Victor Perez

Rico Hoey

Danny Walker

10:52 AM
EST		10

Ben Silverman

Kris Ventura

Ricky Castillo

11:03 AM
EST		1

Michael Brennan

Rafael Campos

Sahith Theegala

11:03 AM
EST		10

Kevin Yu

Matthieu Pavon

Adam Svensson

11:14 AM
EST		1

Camilo Villegas

Matt Wallace

Sam Stevens

11:14 AM
EST		10

Luke List

Nick Hardy

Brandt Snedeker

11:25 AM
EST		1

Trey Mullinax

Zac Blair

Ben Kohles

11:25 AM
EST		10

Lanto Griffin

Henrik Norlander

Dylan Wu

11:36 AM
EST		1

Robert Streb

Beau Hossler

Patrick Fishburn

11:36 AM
EST		10

Danny Willett

Mark Hubbard

Hayden Buckley

11:47 AM
EST		1

Trevor Cone

John Pak

Drew Doyle

11:47 AM
EST		10

Luke Clanton

Mason Andersen

Blades Brown

11:58 AM
EST		1

Pierceson Coody

Matthew Riedel

Henry Smart

11:58 AM
EST		10

Harrison Endycott

Quade Cummins

Chase Johnson

12:09 PM
EST		1

Matteo Manassero

Philip Knowles

Oscar Couilleau (a)

12:09 PM
EST		10

Gordon Sargent

Samuel Anderson

Andrew Zielinski (a)