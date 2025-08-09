 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

MLB: Tampa Bay Rays at Atlanta Braves
Harris and Waldrep lead Braves past Marlins 7-1 as female umpire makes history
94th Annual Notre Dame Blue-Gold Spring Game
Notre Dame loses TE Kevin Bauman and RB Kedren Young to season-ending knee injuries
MX 2025 Rd 07 Spring Creek Hunter Lawrence 02.jpg
Hunter Lawrence earns first Motocross win at Ironman; Jett Lawrence wins Moto 2 after Race 1 penalty
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

shimoda_intrv.jpg
Shimoda: ‘I had nothing’ for Deegan at Ironman
Fleetwood_raw.jpg
Fleetwood storms to lead in FedEx St. Jude Round 2
nbc_moto_deeganintv_250809.jpg
Deegan ‘felt like himself again’ at Ironman

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
FedEx St. Jude Championship 2025: Final-round tee times, how to watch first playoff event

  
Published August 9, 2025 06:35 PM
Scheffler remains 'in the mix' after uneven Friday
August 8, 2025 09:59 PM
Golf Central reviews Scottie Scheffler's up-and-down second round at the 2025 FedEx St. Jude Championship, where the superstar remained in contention amid letting his frustrations out.

The PGA Tour’s first playoff event, the FedEx St. Jude Championship, concludes Sunday in Memphis, Tennessee. Golf Channel, NBC and Peacock have the coverage from TPC Southwind. Here’s how you can watch:

Sunday, Aug. 10

Final-round tee times at TPC Southwind

Time
TeePlayers
7:45 AM
EDT		1

Min Woo Lee

7:55 AM
EDT		1

Aldrich Potgieter

Michael Kim

8:05 AM
EDT		1

Daniel Berger

Chris Gotterup

8:15 AM
EDT		1

Erik van Rooyen

Tom Hoge

8:25 AM
EDT		1

Jake Knapp

Joe Highsmith

8:35 AM
EDT		1

Ryan Gerard

Shane Lowry

8:45 AM
EDT		1

Nico Echavarria

Ryan Fox

8:55 AM
EDT		1

Brian Campbell

Keegan Bradley

9:05 AM
EDT		1

Stephan Jaeger

Sam Stevens

9:15 AM
EDT		1

Mackenzie Hughes

Justin Thomas

9:30 AM
EDT		1

Jason Day

Tony Finau

9:40 AM
EDT		1

Viktor Hovland

Nick Taylor

9:50 AM
EDT		1

Patrick Rodgers

Davis Riley

10:00 AM
EDT		1

Denny McCarthy

Jordan Spieth

10:10 AM
EDT		1

Emiliano Grillo

Corey Conners

10:20 AM
EDT		1

Hideki Matsuyama

Cam Davis

10:30 AM
EDT		1

Wyndham Clark

Max Greyserman

10:40 AM
EDT		1

Brian Harman

Sam Burns

10:50 AM
EDT		1

Kevin Yu

Russell Henley

11:05 AM
EDT		1

Harris English

Aaron Rai

11:15 AM
EDT		1

Maverick McNealy

Matt Fitzpatrick

11:25 AM
EDT		1

J.T. Poston

Sungjae Im

11:35 AM
EDT		1

Cameron Young

Matti Schmid

11:45 AM
EDT		1

Lucas Glover

Harry Hall

11:55 AM
EDT		1

Robert MacIntyre

Xander Schauffele

12:05 PM
EDT		1

Ludvig Åberg

Kurt Kitayama

12:15 PM
EDT		1

Thomas Detry

Jacob Bridgeman

12:25 PM
EDT		1

Collin Morikawa

Jhonattan Vegas

12:40 PM
EDT		1

Si Woo Kim

Bud Cauley

12:50 PM
EDT		1

Patrick Cantlay

Sepp Straka

1:00 PM
EDT		1

Akshay Bhatia

Taylor Pendrith

1:10 PM
EDT		1

Rickie Fowler

Chris Kirk

1:20 PM
EDT		1

Andrew Novak

Ben Griffin

1:30 PM
EDT		1

Scottie Scheffler

J.J. Spaun

1:40 PM
EDT		1

Tommy Fleetwood

Justin Rose