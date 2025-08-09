FedEx St. Jude Championship 2025: Final-round tee times, how to watch first playoff event
The PGA Tour’s first playoff event, the FedEx St. Jude Championship, concludes Sunday in Memphis, Tennessee. Golf Channel, NBC and Peacock have the coverage from TPC Southwind. Here’s how you can watch:
Sunday, Aug. 10
Final-round tee times at TPC Southwind
|Time
|Tee
|Players
|7:45 AM
EDT
|1
Min Woo Lee
|7:55 AM
EDT
|1
Aldrich Potgieter
Michael Kim
|8:05 AM
EDT
|1
Daniel Berger
Chris Gotterup
|8:15 AM
EDT
|1
Erik van Rooyen
Tom Hoge
|8:25 AM
EDT
|1
Jake Knapp
Joe Highsmith
|8:35 AM
EDT
|1
Ryan Gerard
Shane Lowry
|8:45 AM
EDT
|1
Nico Echavarria
Ryan Fox
|8:55 AM
EDT
|1
Brian Campbell
Keegan Bradley
|9:05 AM
EDT
|1
Stephan Jaeger
Sam Stevens
|9:15 AM
EDT
|1
Mackenzie Hughes
Justin Thomas
|9:30 AM
EDT
|1
Jason Day
Tony Finau
|9:40 AM
EDT
|1
Viktor Hovland
Nick Taylor
|9:50 AM
EDT
|1
Patrick Rodgers
Davis Riley
|10:00 AM
EDT
|1
Denny McCarthy
Jordan Spieth
|10:10 AM
EDT
|1
Emiliano Grillo
Corey Conners
|10:20 AM
EDT
|1
Hideki Matsuyama
Cam Davis
|10:30 AM
EDT
|1
Wyndham Clark
Max Greyserman
|10:40 AM
EDT
|1
Brian Harman
Sam Burns
|10:50 AM
EDT
|1
Kevin Yu
Russell Henley
|11:05 AM
EDT
|1
Harris English
Aaron Rai
|11:15 AM
EDT
|1
Maverick McNealy
Matt Fitzpatrick
|11:25 AM
EDT
|1
J.T. Poston
Sungjae Im
|11:35 AM
EDT
|1
Cameron Young
Matti Schmid
|11:45 AM
EDT
|1
Lucas Glover
Harry Hall
|11:55 AM
EDT
|1
Robert MacIntyre
Xander Schauffele
|12:05 PM
EDT
|1
Ludvig Åberg
Kurt Kitayama
|12:15 PM
EDT
|1
Thomas Detry
Jacob Bridgeman
|12:25 PM
EDT
|1
Collin Morikawa
Jhonattan Vegas
|12:40 PM
EDT
|1
Si Woo Kim
Bud Cauley
|12:50 PM
EDT
|1
Patrick Cantlay
Sepp Straka
|1:00 PM
EDT
|1
Akshay Bhatia
Taylor Pendrith
|1:10 PM
EDT
|1
Rickie Fowler
Chris Kirk
|1:20 PM
EDT
|1
Andrew Novak
Ben Griffin
|1:30 PM
EDT
|1
Scottie Scheffler
J.J. Spaun
|1:40 PM
EDT
|1
Tommy Fleetwood
Justin Rose