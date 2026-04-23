nbc_nba_blazersspurs_260422.jpg
nbc_nba_dkpick6_260422.jpg
nbc_nba_blazersspurs_260422.jpg
nbc_nba_dkpick6_260422.jpg
How to watch the 2026 Chevron Championship: TV schedule, tee times, streaming & coverage guide

  
Published April 22, 2026 10:24 PM

The 2026 Chevron Championship is set for April 23-26 at Memorial Park Golf Course in Houston.

Here’s how you can watch the first women’s major of the year, including round-by-round coverage.

2026 Chevron Championship TV schedule

All times ET.

Thursday, April 23

All coverage on Golf Channel.

  • 11 a.m. - 3 p.m.
  • 6-8 p.m.

Friday, April 24

All coverage on Golf Channel.

  • 11 a.m. - 3 p.m.
  • 6-8 p.m.

Saturday, April 25

Coverage split between NBC, Peacock, and Golf Channel.

  • Peacock: 1-6 p.m.
  • NBC: 1-3 p.m.
  • Golf Channel: 3-6 p.m.

Sunday, April 26

Coverage split between NBC and Peacock.

  • Peacock: 1:30-5:30 p.m.
  • NBC: 2-5:30 p.m.

2026 Chevron Championship tee times

Here are the tee times for the first two rounds of the Chevron. Bold groups are featured groups to watch. *Asterisk indicates group is teeing off from No. 10.

TIME (ET) - R1Player 1Player 2Player 3TIME (ET) - R2
8:15 AMIngrid LindbladYuna NishimuraGemma Dryburgh1:15 PM*
8:27 AMCarla Tejedo MuletAkie IwaiAlexa Pano1:27 PM*
8:39 AMBenedetta MorescoPaula Martin Sampedro (a)Yan Liu1:39 PM*
8:51 AMAmy YangJin Hee ImAuston Kim1:51 PM*
9:03 AMBrittany LincicomeJin Young KoJennifer Kupcho2:03 PM*
9:15 AMHannah GreenHyo Joo KimCharley Hull2:15 PM*
9:27 AMMaja StarkMinjee LeeMiyu Yamashita2:27 PM*
9:39 AMLexi ThompsonPatty TavatanakitLydia Ko2:39 PM*
9:51 AMMegha Ganne (a)Shannon TanYana Wilson2:51 PM*
10:03 AMKiara Romero (a)Mimi RhodesKaris Anne Davidson3:03 PM*
10:15 AMWei-Ling HsuGaby LopezAlison Lee3:15 PM*
8:15 AM*Moriya JutanugarnShuri SakumaJungmin Hong1:15 PM
8:27 AM*Celine BoutierSophia SchubertManon De Roey1:27 PM
8:39 AM*Dewi WeberMary LiuFrida Kinhult1:39 PM
8:51 AM*Lindy DuncanCarlota CigandaAditi Ashok1:51 PM
9:03 AM*Somi LeeRio TakedaAriya Jutanugarn2:03 PM
9:15 AM*Linn GrantYu LiuHaeran Ryu2:15 PM
9:27 AM*Ina YoonNasa HataokaJing Yan2:27 PM
9:39 AM*Hye-Jin ChoiSei Young KimAndrea Lee2:39 PM
9:51 AM*Narin AnErika HaraPornanong Phatlum2:51 PM
10:03 AM*Jasmine SuwannapuraSora KamiyaStephanie Kyriacou3:03 PM
10:15 AM*Andrea Revuelta (a)Ruixin LiuBrooke Matthews3:15 PM
1:15 PMLinnea StromChanettee WannasaenYuri Yoshida8:15 AM*
1:27 PMPerrine DelacourYuka SasoGurleen Kaur8:27 AM*
1:39 PMJenny ShinJodi Ewart ShadoffErica Shepherd8:39 AM*
1:51 PMAllisen CorpuzMiranda WangWeiwei Zhang8:51 AM*
2:03 PMCassie PorterPauline Roussin-BouchardMinami Katsu9:03 AM*
2:15 PMMadelene SagstromAyaka FurueLeona Maguire9:15 AM*
2:27 PMA Lim KimJenny BaeEsther Henseleit9:27 AM*
2:39 PMMi Hyang LeeAngel YinYealimi Noh9:39 AM*
2:51 PMLaney FryePeiyun ChienNataliya Guseva9:51 AM*
3:03 PMRose ZhangMelanie GreenAshleigh Buhai10:03 AM*
3:15 PMYunseo Yang (a)Megan KhangJulia Lopez Ramirez10:15 AM*
1:15 PM*Albane ValenzuelaSuvichaya VinijchaithamJessica Porvasnik8:15 AM
1:27 PM*In Gee ChunAustin ErnstYoumin Hwang8:27 AM
1:39 PM*Nastasia NadaudIhee LeeChiara Tamburlini8:39 AM
1:51 PM*Lucy LiAnna NordqvistNanna Koerstz Madsen8:51 AM
2:03 PM*Stacy LewisYani TsengGrace Kim9:03 AM
2:15 PM*Lauren CoughlinLottie WoadChizzy Iwai9:15 AM
2:27 PM*Brooke M. HendersonJeeno ThitikulRuoning Yin9:27 AM
2:39 PM*Mao SaigoNelly KordaLilia Vu9:39 AM
2:51 PM*Asterisk Talley (a)Ryann O’TooleRobyn Choi9:51 AM
3:03 PM*Farah O’Keefe (a)Paula RetoGabriela Ruffels10:03 AM
3:15 PM*Pajaree AnannarukarnSaki BabaShauna Liu (a)10:15 AM

Where is The Chevron Championship played?

The Chevron Championship will be hosted at Memorial Park Golf Course in Houston, Texas for the first time in 2026. Memorial Park also hosts the Texas Children’s Houston Open on the PGA Tour. The course was redesigned in 2020 by Tom Doak with Brooks Koepka acting as player consultant.