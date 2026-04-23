How to watch the 2026 Chevron Championship: TV schedule, tee times, streaming & coverage guide

The 2026 Chevron Championship is set for April 23-26 at Memorial Park Golf Course in Houston.
Here’s how you can watch the first women’s major of the year, including round-by-round coverage.
2026 Chevron Championship TV schedule
All times ET.
Thursday, April 23
All coverage on Golf Channel.
Friday, April 24
All coverage on Golf Channel.
Saturday, April 25
Coverage split between NBC, Peacock, and Golf Channel.
- Peacock: 1-6 p.m.
- NBC: 1-3 p.m.
- Golf Channel: 3-6 p.m.
Sunday, April 26
Coverage split between NBC and Peacock.
- Peacock: 1:30-5:30 p.m.
- NBC: 2-5:30 p.m.
2026 Chevron Championship tee times
Here are the tee times for the first two rounds of the Chevron. Bold groups are featured groups to watch. *Asterisk indicates group is teeing off from No. 10.
|TIME (ET) - R1
|Player 1
|Player 2
|Player 3
|TIME (ET) - R2
|8:15 AM
|Ingrid Lindblad
|Yuna Nishimura
|Gemma Dryburgh
|1:15 PM*
|8:27 AM
|Carla Tejedo Mulet
|Akie Iwai
|Alexa Pano
|1:27 PM*
|8:39 AM
|Benedetta Moresco
|Paula Martin Sampedro (a)
|Yan Liu
|1:39 PM*
|8:51 AM
|Amy Yang
|Jin Hee Im
|Auston Kim
|1:51 PM*
|9:03 AM
|Brittany Lincicome
|Jin Young Ko
|Jennifer Kupcho
|2:03 PM*
|9:15 AM
|Hannah Green
|Hyo Joo Kim
|Charley Hull
|2:15 PM*
|9:27 AM
|Maja Stark
|Minjee Lee
|Miyu Yamashita
|2:27 PM*
|9:39 AM
|Lexi Thompson
|Patty Tavatanakit
|Lydia Ko
|2:39 PM*
|9:51 AM
|Megha Ganne (a)
|Shannon Tan
|Yana Wilson
|2:51 PM*
|10:03 AM
|Kiara Romero (a)
|Mimi Rhodes
|Karis Anne Davidson
|3:03 PM*
|10:15 AM
|Wei-Ling Hsu
|Gaby Lopez
|Alison Lee
|3:15 PM*
|8:15 AM*
|Moriya Jutanugarn
|Shuri Sakuma
|Jungmin Hong
|1:15 PM
|8:27 AM*
|Celine Boutier
|Sophia Schubert
|Manon De Roey
|1:27 PM
|8:39 AM*
|Dewi Weber
|Mary Liu
|Frida Kinhult
|1:39 PM
|8:51 AM*
|Lindy Duncan
|Carlota Ciganda
|Aditi Ashok
|1:51 PM
|9:03 AM*
|Somi Lee
|Rio Takeda
|Ariya Jutanugarn
|2:03 PM
|9:15 AM*
|Linn Grant
|Yu Liu
|Haeran Ryu
|2:15 PM
|9:27 AM*
|Ina Yoon
|Nasa Hataoka
|Jing Yan
|2:27 PM
|9:39 AM*
|Hye-Jin Choi
|Sei Young Kim
|Andrea Lee
|2:39 PM
|9:51 AM*
|Narin An
|Erika Hara
|Pornanong Phatlum
|2:51 PM
|10:03 AM*
|Jasmine Suwannapura
|Sora Kamiya
|Stephanie Kyriacou
|3:03 PM
|10:15 AM*
|Andrea Revuelta (a)
|Ruixin Liu
|Brooke Matthews
|3:15 PM
|1:15 PM
|Linnea Strom
|Chanettee Wannasaen
|Yuri Yoshida
|8:15 AM*
|1:27 PM
|Perrine Delacour
|Yuka Saso
|Gurleen Kaur
|8:27 AM*
|1:39 PM
|Jenny Shin
|Jodi Ewart Shadoff
|Erica Shepherd
|8:39 AM*
|1:51 PM
|Allisen Corpuz
|Miranda Wang
|Weiwei Zhang
|8:51 AM*
|2:03 PM
|Cassie Porter
|Pauline Roussin-Bouchard
|Minami Katsu
|9:03 AM*
|2:15 PM
|Madelene Sagstrom
|Ayaka Furue
|Leona Maguire
|9:15 AM*
|2:27 PM
|A Lim Kim
|Jenny Bae
|Esther Henseleit
|9:27 AM*
|2:39 PM
|Mi Hyang Lee
|Angel Yin
|Yealimi Noh
|9:39 AM*
|2:51 PM
|Laney Frye
|Peiyun Chien
|Nataliya Guseva
|9:51 AM*
|3:03 PM
|Rose Zhang
|Melanie Green
|Ashleigh Buhai
|10:03 AM*
|3:15 PM
|Yunseo Yang (a)
|Megan Khang
|Julia Lopez Ramirez
|10:15 AM*
|1:15 PM*
|Albane Valenzuela
|Suvichaya Vinijchaitham
|Jessica Porvasnik
|8:15 AM
|1:27 PM*
|In Gee Chun
|Austin Ernst
|Youmin Hwang
|8:27 AM
|1:39 PM*
|Nastasia Nadaud
|Ihee Lee
|Chiara Tamburlini
|8:39 AM
|1:51 PM*
|Lucy Li
|Anna Nordqvist
|Nanna Koerstz Madsen
|8:51 AM
|2:03 PM*
|Stacy Lewis
|Yani Tseng
|Grace Kim
|9:03 AM
|2:15 PM*
|Lauren Coughlin
|Lottie Woad
|Chizzy Iwai
|9:15 AM
|2:27 PM*
|Brooke M. Henderson
|Jeeno Thitikul
|Ruoning Yin
|9:27 AM
|2:39 PM*
|Mao Saigo
|Nelly Korda
|Lilia Vu
|9:39 AM
|2:51 PM*
|Asterisk Talley (a)
|Ryann O’Toole
|Robyn Choi
|9:51 AM
|3:03 PM*
|Farah O’Keefe (a)
|Paula Reto
|Gabriela Ruffels
|10:03 AM
|3:15 PM*
|Pajaree Anannarukarn
|Saki Baba
|Shauna Liu (a)
|10:15 AM
Where is The Chevron Championship played?
The Chevron Championship will be hosted at Memorial Park Golf Course in Houston, Texas for the first time in 2026. Memorial Park also hosts the Texas Children’s Houston Open on the PGA Tour. The course was redesigned in 2020 by Tom Doak with Brooks Koepka acting as player consultant.