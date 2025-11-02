Maybank Championship 2025 prize money: Full payout from $3 million purse

 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

New York Mets v Washington Nationals
2025 MLB Free Agency Guide: Top players, key dates, qualifying offers, how it works
  • DJShortBW.jpg D.J. Short
    ,
  • DJShortBW.jpg D.J. Short
    ,
Vanderbilt v Texas
2025 College Football Rankings Week 11 Top 25: Vanderbilt, Miami go down! SMU in! Tennessee, Cincinnati OUT!
NFL: Indianapolis Colts at Los Angeles Chargers
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 9 of 2025 season

Top Clips

nbc_pl_spursconvo_251102.jpg
Unpacking potential rift between Frank, Spurs
nbc_pl_vitorperiera_251102.jpg
Wolves sack Pereira after winless start
nbc_nba_dalvsdet_251101.jpg
HLs: Pistons take down Mavericks in Mexico City

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

New York Mets v Washington Nationals
2025 MLB Free Agency Guide: Top players, key dates, qualifying offers, how it works
  • DJShortBW.jpg D.J. Short
    ,
  • DJShortBW.jpg D.J. Short
    ,
Vanderbilt v Texas
2025 College Football Rankings Week 11 Top 25: Vanderbilt, Miami go down! SMU in! Tennessee, Cincinnati OUT!
NFL: Indianapolis Colts at Los Angeles Chargers
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 9 of 2025 season

Top Clips

nbc_pl_spursconvo_251102.jpg
Unpacking potential rift between Frank, Spurs
nbc_pl_vitorperiera_251102.jpg
Wolves sack Pereira after winless start
nbc_nba_dalvsdet_251101.jpg
HLs: Pistons take down Mavericks in Mexico City

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Maybank Championship 2025 prize money: Full payout from $3 million purse

  • By
  • Golf Channel Staff,
  • By
  • Golf Channel Staff
  
Published November 2, 2025 08:34 AM
LPGA Highlights: Maybank Championship, Round 3
November 1, 2025 11:10 AM
Watch the best moments from the third round of the LPGA Tour's Maybank Championship at the Kuala Lumpur Golf and Country Club in Kuala Lumpur, Malaysia.

Miyu Yamashita collected her second LPGA victory of the season beating Hannah Green and Hye-Jin Choi in a playoff at the Maybank Championship.

Yamashita earned $450,000 for the win, with Green and Choi taking $237,869 each. Here’s how the full $3 million purse was paid out in Malaysia:

FINISHPLAYEREARNINGS
1Miyuu Yamashita$450,000
T2Hannah Green$237,869
T2Hye-jin Choi$237,869
T4A Lim Kim$108,235
T4Akie Iwai$108,235
T4Atthaya Thitikul$108,235
T4Sei-young Kim$108,235
T4Yan Liu$108,235
T9Ayaka Furue$64,157
T9Lydia Ko$64,157
11Ina Yoon$56,607
12Ruoning Yin$52,833
T13Gemma Dryburgh$46,594
T13Haeran Ryu$46,594
T13Miranda Wang$46,594
T16Ashleigh Buhai$36,359
T16Benedetta Moresco$36,359
T16Carlota Ciganda$36,359
T16Celine Boutier$36,359
T16Chisato Iwai$36,359
T16Grace Kim$36,359
T16Karis Davidson$36,359
T23Ingrid Lindblad$29,399
T23Jin-Hee Im$29,399
T23M. G. Lopez$29,399
T23Wei-ling Hsu$29,399
T27Mackenzie Henderson$24,228
T27Aditi Ashook$24,228
T27Angel Yin$24,228
T27Linn Grant$24,228
T27P. Anannarukarn$24,228
T27Paula Reto$24,228
T33Auston Kim$19,737
T33Lindy Duncan$19,737
T33Nasa Hataoka$19,737
T33Patty Tavatanakit$19,737
T37Arpichaya Yubol$16,718
T37E. K. Pedersen$16,718
T37Lottie Woad$16,718
T37Weiwei Zhang$16,718
41Rio Takeda$15,096
T42Celine Borge$13,888
T42Mi Hyang Lee$13,888
T42Yuri Yoshida$13,888
T45Andrea Lee$12,378
T45Nanna Madsen$12,378
T45Yealimi Noh$12,378
48Chanettee Wannasaen$11,472
T49Albane Valenzuela$9,984
T49Cassie Porter$9,984
T49Elizabeth Szokol$9,984
T49Ilhee Lee$9,984
T49Kristen Gillman$9,984
T49Mary Liu$9,984
T49Mirabel Ting$9,984
T56Genevieve Ling$8,303
T56Jenny Bae$8,303
T56Kelly Tan$8,303
T56Nataliya Guseva$8,303
T60Leona Maguire$7,322
T60Manon De Roey$7,322
T60Minami Katsu$7,322
T60P. Roussin-Bouchard$7,322
T64Cholcheva Wongras$6,793
T64Haeji Kang$6,793
T64Saki Baba$6,793
T67Gurleen Kaur$6,416
T67Namo Luangnitikul (a)$0
T67Robyn Choi$6,416
70Ashley Wen Lau Jen$6,189
71Achiraya Sriwong$0
T72Kan Bunnabodee (a)$5,963
T72Lilia Vu$5,963
T72Liyana Durisic$5,963
75Julia Lopez Ramirez$5,811
76Lucy Li$5,736
77Kritchanya Kaopattanaskul (a)$0
WDSo Mi Lee$5,667