Mr. 1,000: Cameron Young’s unique achievement, plus a deep dive into long list of PGA Tour winners

Say hello to Mr. 1,000, Cameron Young.

Young became the 1,000th unique winner in PGA Tour history on Sunday when he captured the Wyndham Championship.

Young’s win came 165 years after Willie Park won the 1860 Open Championship, a victory that is considered the first on the PGA Tour. Though the Tour wasn’t officially founded until late 1968, it retroactively recognizes 414 unique winners prior to its split with the PGA of America. When Dick Lotz won the Alameda County Open on Jan. 12, 1969 – the same day that Charlie Sifford took the Los Angeles Open – he became the first first-time winner under an independent PGA Tour.

Here is a deeper dive into Nos. 1-1,000:

NOTABLE WINNERS

1. Willie Park, 1860 Open Championship

10. Willie Fernie, 1883 Open Championship

25. Willie Smith, 1899 BMW Championship

42. Walter Hagen, 1914 U.S. Open

50. Cyril Walker, 1917, International/Miami Four-Ball

75. James West, 1921 Long Island Professional Championship

78. Gene Sarazen, 1922 Southern Spring Open

97. Bobby Jones, 1923 U.S. Open

100. John Cowan, 1923 New England PGA

150. Guy Paulsen, 1928 Indiana Open

200. Stanley Turner, 1932 Santa Monica Bay event

244. Sam Snead, 1936 West Virginia Closed Pro

250. Phil Perkins, 1937 Ohio Open

256. Ben Hogan, 1938 Hershey Four-Ball

300. Henry Williams Jr., 1952 Tucson Open

326. Arnold Palmer, 1955 RBC Canadian Open

346. Gary Player, 1958 Kentucky Derby Open

350. Tommy Jacobs, 1958 Denver Open

371. Jack Nicklaus, 1962 U.S. Open

400. Ted Makalena, 1966 Sony Open

411. Lee Trevino, 1968 U.S. Open

449 and 450. Bert Greene and John Schroeder, 1973 Liggett and Myers

500. Jack Newton, 1978 Buick Open

550. Bob Eastwood, 1984 Zurich Classic

600. Ian Baker-Finch, 1989 Charles Schwab Challenge

650. Dicky Pride, 1994 FedEx St. Jude Classic

671. Tiger Woods, 1996 Shriners Children’s Open

700. Tom Scherrer, 2000 Kemper Open

750. Geoff Ogilvy, 2005 Tucson Open

800. Y.E. Yang, 2009 Cognizant Classic

809. Rory McIlroy, 2010 Truist Championship

850. Derek Ernst, 2013 Truist Championship

900. Cameron Smith, 2017 Zurich Classic

950. Luke List, 2022 Farmers Insurance Open

952. Scottie Scheffler, 2022 WM Phoenix Open

999. Ryan Gerard, 2025 Barracuda Championship

1,000. Cameron Young, 2025 Wyndham Championship

FIRST-TIME WINNERS AT MAJORS

Open Championship (40)

Willie Park (1860)

Tom Morris Sr. (1861)

Andrew Strath (1865)

Tom Morris Jr. (1868)

Tom Kidd (1873)

Mungo Park (1874)

Bob Martin (1876)

Jamie Anderson (1877)

Robert Ferguson (1880)

Willie Fernie (1883)

Jack Simpson (1884)

David Brown (1886)

Willie Park Jr (1887)

Jack Burns (1888)

John Ball (1890)

Hugh Kirkaldy (1891)

Harold Hilton (1892)

William Auchterlonie (1893)

J. Taylor (1894)

Harry Vardon (1896)

James Braid (1901)

Alex Herd (1902)

Jack White (1904)

Arnaud Massy (1907)

Ted Ray (1912)

George Duncan (1920)

Arthur Havers (1923)

Henry Cotton (1934)

Alfred Perry (1935)

Alfred Padgham (1936)

RA Whitcombe (1938)

Dick Burton (1939)

Fred Daly (1947)

Max Faulkner (1951)

Peter Thomson (1954)

Kel Nagle (1960)

Sandy Lyle (1985)

Paul Lawrie (1999)

Ben Curtis (2003)

Louis Oosthuizen (2010)

U.S. Open (28)

Horace Rawlins (1895)

James Foulis (1896)

Joe Lloyd (1897)

Fred Herd (1898)

Willie Anderson (1901)

Alex Ross (1907)

Fred McLeod (1908)

George Sargent (1909)

John McDermott (1911)

Francis Ouimet (1913)

Walter Hagen (1914)

Jerry Travers (1915)

Charles Evans (1916)

Bobby Jones (1923)

John Goodman (1933)

Sam Parks (1935)

Julius Boros (1952)

Jack Fleck (1955)

Jack Nicklaus (1962)

Lee Trevino (1968)

Orville Moody (1969)

Jerry Pate (1976)

Ernie Els (1994)

Retief Goosen (2001)

Michael Campbell (2005)

Ángel Cabrera (2007)

Graeme McDowell (2010)

Matt Fitzpatrick (2022)

PGA Championship (7)

Bob Hamilton (1944)

Walter Burkemo (1953)

Lionel Hebert (1957)

Jeff Sluman (1988)

John Daly (1991)

Shaun Micheel (2003)

Martin Kaymer (2010)

Masters (4)

Claude Harmon (1948)

Bernhard Langer (1985)

Charl Schwartzel (2011)

Danny Willett (2016)

NON-MAJOR TOURNAMENTS WITH MOST FIRST-TIME WINNERS

Zurich Classic (25)

John Deere Classic (24)

Wyndham Championship (23)

BMW Championship (21)

Valero Texas Open (20)

Texas Children’s Houston Open (20)

Walt Disney World (19)

MOST COMMON LAST NAMES OF WINNERS

Smith (10)

Brown (5)

Campbell (5)

Mitchell (5)

Simpson (5)

Turnesa (5)

Burns (4)

Clark (4)

Johnson (4)

Jones (4)

Kim (4)

Nelson (4)

Taylor (4)

Thompson (4)

Watson (4)

MOST COMMON AGE OF FIRST-TIME WINNERS

(Note: Age not available for 266 first-time winners.)

72 – 26 years old

71 – 28 years old

64 – 27 years old

61 – 24 years old

59 – 29 years old

57 – 25 years old

48 – 31 years old

46 – 30 years old

37 – 23 years old

35 – 33 years old

29 – 34 years old

25 – 32 years old

SEASONS WITH MOST FIRST-TIME WINNERS

18 – 2002

17 – 1928

16 – 2016, 1923

15 – 2024, 2010

14 – 2019, 2011, 1991, 1931

13 – 2023, 2022, 2006, 1996, 1929, 1924