MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

NFL: Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles
Giants at Cowboys 2025 NFL Week 2 prediction: Odds, expert picks, QBs, injury update, trends, and stats
Ryan Staub
Colorado QB Ryan Staub takes majority of reps in practice, Deion Sanders declines to name starter
2024 Presidents Cup - Day Three
Procore Championship 2025: Round 2 tee times featuring U.S. Ryder Cup groups

Top Clips

nbc_golf_rexhoggardhit_250909.jpg
Procore Champ. ‘feels like a combine’ for Team USA
nbc_golf_rorymcilroybmwpga_250909.jpg
Rory’s comments could point to global influx
nbc_golf_europerydercupteam_250909.jpg
BMW PGA ‘important’ for European Ryder Cup team

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Procore Championship 2025: Round 1 tee times featuring U.S. Ryder Cup groups

  
Published September 9, 2025 03:48 PM
Should Team Europe be favored in the Ryder Cup?
September 8, 2025 03:56 PM
On the Golf Today Roundtable, the group discusses the PGA Tour fall schedule, Team Europe closing the gap to Team USA and how logistics for a Ryder Cup visit from President Donald Trump may affect the fan experience.

The Procore Championship features 10 of the 12 U.S. Ryder Cup team members and will group them together over the opening two rounds at Silverado Resort, in late-early waves.

U.S. Ryder Cup captain Keegan Bradley isn’t competing this week but he is on-site in Napa, California, to observe his players. You can watch as well, beginning Thursday at 6 p.m. EDT.

U.S. Ryder Cup players are grouped together in the second round of this week’s PGA Tour event, the Procore Championship.

Round 1 tee times at the Procore Championship

Time
TeePlayers
10 AM
EDT		1

Nick Watney

Jonathan Byrd

David Lipsky

10 AM
EDT		10

Scott Piercy

Will Gordon

Kris Ventura

10:11 AM
EDT		1

Chez Reavie

Jason Dufner

Sam Ryder

10:11 AM
EDT		10

Ryan Palmer

Vince Whaley

Hayden Buckley

10:22 AM
EDT		1

Chad Ramey

Chan Kim

Sami Valimaki

10:22 AM
EDT		10

Joel Dahmen

Mark Hubbard

Carson Young

10:33 AM
EDT		1

Taylor Moore

Mackenzie Hughes

Matt Kuchar

10:33 AM
EDT		10

Garrick Higgo

Joe Highsmith

Patton Kizzire

10:44 AM
EDT		1

Matt McCarty

Brice Garnett

Camilo Villegas

10:44 AM
EDT		10

Austin Eckroat

Sahith Theegala

Emiliano Grillo

10:55 AM
EDT		1

Peter Malnati

Nick Hardy

Max Greyserman

10:55 AM
EDT		10

Maverick McNealy

Akshay Bhatia

Max Homa

11:06 AM
EDT		1

Andrew Putnam

Adam Hadwin

Alex Smalley

11:06 AM
EDT		10

Brian Campbell

Davis Thompson

Byeong Hun An

11:17 AM
EDT		1

Lanto Griffin

Victor Perez

Hayden Springer

11:17 AM
EDT		10

Trey Mullinax

Ben Martin

David Skinns

11:28 AM
EDT		1

Chesson Hadley

Henrik Norlander

Joseph Bramlett

11:28 AM
EDT		10

Martin Laird

Matt NeSmith

Jeremy Paul

11:39 AM
EDT		1

Will Chandler

Luke Clanton

Corey Pereira

11:39 AM
EDT		10

Anders Albertson

Taylor Dickson

Jackson Koivun
(a)

11:50 AM
EDT		1

Quade Cummins

Thomas Rosenmueller

Gunner Wiebe

11:50 AM
EDT		10

Matthew Riedel

David Ford

Miles Russell
(a)

12:01 PM
EDT		1

Noah Goodwin

John Pak

Tom Johnson

12:01 PM
EDT		10

Trevor Cone

Kevin Velo

Justin Hastings

3:05 PM
EDT		1

Austin Cook

Isaiah Salinda

Danny Walker

3:05 PM
EDT		10

George McNeill

Jackson Suber

Paul Peterson

3:16 PM
EDT		1

Harry Higgs

Ryo Hisatsune

Ricky Castillo

3:16 PM
EDT		10

James Hahn

Kevin Streelman

Michael Thorbjornsen

3:27 PM
EDT		1

Max McGreevy

Chandler Phillips

Kevin Roy

3:27 PM
EDT		10

Beau Hossler

Patrick Fishburn

Thorbjørn Olesen

3:38 PM
EDT		1

Scottie Scheffler

J.J. Spaun

Russell Henley

3:38 PM
EDT		10

Rafael Campos

Nico Echavarria

Adam Svensson

3:49 PM
EDT		1

Harris English

Collin Morikawa

Webb Simpson

3:49 PM
EDT		10

Tom Kim

Seamus Power

Adam Schenk

4 PM
EDT		1

Sam Burns

Patrick Cantlay

Gary Woodland

4 PM
EDT		10

Luke List

Tom Hoge

Keith Mitchell

4:11 PM
EDT		1

Cameron Young

Ben Griffin

Justin Thomas

4:11 PM
EDT		10

Doug Ghim

Justin Lower

Ben Kohles

4:22 PM
EDT		1

Karl Vilips

Cameron Champ

Brandt Snedeker

4:22 PM
EDT		10

Troy Merritt

Greyson Sigg

Ben Silverman

4:33 PM
EDT		1

Eric Cole

Rico Hoey

Mac Meissner

4:33 PM
EDT		10

Tommy Gainey

Zac Blair

Brandon Wu

4:44 PM
EDT		1

Tim Widing

Gordon Sargent

Ethan Fang
(a)

4:44 PM
EDT		10

Cristobal Del Solar

Vince Covello

Steven Fisk

4:55 PM
EDT		1

Harrison Endycott

Frankie Capan III

Tyler Watts
(a)

4:55 PM
EDT		10

Taylor Montgomery

Kaito Onishi

Matthew Adams

5:06 PM
EDT		1

Philip Knowles

Mason Andersen

Jim Knous

5:06 PM
EDT		10

Takumi Kanaya

Braden Thornberry

Sangha Park