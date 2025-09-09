Procore Championship 2025: Round 1 tee times featuring U.S. Ryder Cup groups
The Procore Championship features 10 of the 12 U.S. Ryder Cup team members and will group them together over the opening two rounds at Silverado Resort, in late-early waves.
U.S. Ryder Cup captain Keegan Bradley isn’t competing this week but he is on-site in Napa, California, to observe his players. You can watch as well, beginning Thursday at 6 p.m. EDT.
Round 1 tee times at the Procore Championship
|Time
|Tee
|Players
|10 AM
EDT
|1
Nick Watney
Jonathan Byrd
David Lipsky
|10 AM
EDT
|10
Scott Piercy
Will Gordon
Kris Ventura
|10:11 AM
EDT
|1
Chez Reavie
Jason Dufner
Sam Ryder
|10:11 AM
EDT
|10
Ryan Palmer
Vince Whaley
Hayden Buckley
|10:22 AM
EDT
|1
Chad Ramey
Chan Kim
Sami Valimaki
|10:22 AM
EDT
|10
Joel Dahmen
Mark Hubbard
Carson Young
|10:33 AM
EDT
|1
Taylor Moore
Mackenzie Hughes
Matt Kuchar
|10:33 AM
EDT
|10
Garrick Higgo
Joe Highsmith
Patton Kizzire
|10:44 AM
EDT
|1
Matt McCarty
Brice Garnett
Camilo Villegas
|10:44 AM
EDT
|10
Austin Eckroat
Sahith Theegala
Emiliano Grillo
|10:55 AM
EDT
|1
Peter Malnati
Nick Hardy
Max Greyserman
|10:55 AM
EDT
|10
Maverick McNealy
Akshay Bhatia
Max Homa
|11:06 AM
EDT
|1
Andrew Putnam
Adam Hadwin
Alex Smalley
|11:06 AM
EDT
|10
Brian Campbell
Davis Thompson
Byeong Hun An
|11:17 AM
EDT
|1
Lanto Griffin
Victor Perez
Hayden Springer
|11:17 AM
EDT
|10
Trey Mullinax
Ben Martin
David Skinns
|11:28 AM
EDT
|1
Chesson Hadley
Henrik Norlander
Joseph Bramlett
|11:28 AM
EDT
|10
Martin Laird
Matt NeSmith
Jeremy Paul
|11:39 AM
EDT
|1
Will Chandler
Luke Clanton
Corey Pereira
|11:39 AM
EDT
|10
Anders Albertson
Taylor Dickson
Jackson Koivun
|11:50 AM
EDT
|1
Quade Cummins
Thomas Rosenmueller
Gunner Wiebe
|11:50 AM
EDT
|10
Matthew Riedel
David Ford
Miles Russell
|12:01 PM
EDT
|1
Noah Goodwin
John Pak
Tom Johnson
|12:01 PM
EDT
|10
Trevor Cone
Kevin Velo
Justin Hastings
|3:05 PM
EDT
|1
Austin Cook
Isaiah Salinda
Danny Walker
|3:05 PM
EDT
|10
George McNeill
Jackson Suber
Paul Peterson
|3:16 PM
EDT
|1
Harry Higgs
Ryo Hisatsune
Ricky Castillo
|3:16 PM
EDT
|10
James Hahn
Kevin Streelman
Michael Thorbjornsen
|3:27 PM
EDT
|1
Max McGreevy
Chandler Phillips
Kevin Roy
|3:27 PM
EDT
|10
Beau Hossler
Patrick Fishburn
Thorbjørn Olesen
|3:38 PM
EDT
|1
Scottie Scheffler
J.J. Spaun
Russell Henley
|3:38 PM
EDT
|10
Rafael Campos
Nico Echavarria
Adam Svensson
|3:49 PM
EDT
|1
Harris English
Collin Morikawa
Webb Simpson
|3:49 PM
EDT
|10
Tom Kim
Seamus Power
Adam Schenk
|4 PM
EDT
|1
Sam Burns
Patrick Cantlay
Gary Woodland
|4 PM
EDT
|10
Luke List
Tom Hoge
Keith Mitchell
|4:11 PM
EDT
|1
Cameron Young
Ben Griffin
Justin Thomas
|4:11 PM
EDT
|10
Doug Ghim
Justin Lower
Ben Kohles
|4:22 PM
EDT
|1
Karl Vilips
Cameron Champ
Brandt Snedeker
|4:22 PM
EDT
|10
Troy Merritt
Greyson Sigg
Ben Silverman
|4:33 PM
EDT
|1
Eric Cole
Rico Hoey
Mac Meissner
|4:33 PM
EDT
|10
Tommy Gainey
Zac Blair
Brandon Wu
|4:44 PM
EDT
|1
Tim Widing
Gordon Sargent
Ethan Fang
|4:44 PM
EDT
|10
Cristobal Del Solar
Vince Covello
Steven Fisk
|4:55 PM
EDT
|1
Harrison Endycott
Frankie Capan III
Tyler Watts
|4:55 PM
EDT
|10
Taylor Montgomery
Kaito Onishi
Matthew Adams
|5:06 PM
EDT
|1
Philip Knowles
Mason Andersen
Jim Knous
|5:06 PM
EDT
|10
Takumi Kanaya
Braden Thornberry
Sangha Park