Procore Championship 2025: Round 2 tee times featuring U.S. Ryder Cup groups

  
Published September 9, 2025 03:56 PM
After going out late Thursday, U.S. Ryder Cuppers will be among the early wave Friday at the Procore Championship.

Ten of the 12 team members are in the field this week in Napa, California, and have been grouped together. Golf Channel’s second-round coverage will begin at 1 p.m. EDT.

FedEx St. Jude Championship 2025 - Final Round
Procore Championship 2025: Round 1 tee times featuring U.S. Ryder Cup groups
U.S. Ryder Cup players are grouped together in the opening round of this week’s PGA Tour event, the Procore Championship.

Round 2 tee times at the Procore Championship

Time
TeePlayers
10 AM
EDT		1

George McNeill

Jackson Suber

Paul Peterson

10 AM
EDT		10

Austin Cook

Isaiah Salinda

Danny Walker

10:11 AM
EDT		1

James Hahn

Kevin Streelman

Michael Thorbjornsen

10:11 AM
EDT		10

Harry Higgs

Ryo Hisatsune

Ricky Castillo

10:22 AM
EDT		1

Beau Hossler

Patrick Fishburn

Thorbjørn Olesen

10:22 AM
EDT		10

Max McGreevy

Chandler Phillips

Kevin Roy

10:33 AM
EDT		1

Rafael Campos

Nico Echavarria

Adam Svensson

10:33 AM
EDT		10

Scottie Scheffler

J.J. Spaun

Russell Henley

10:44 AM
EDT		1

Tom Kim

Seamus Power

Adam Schenk

10:44 AM
EDT		10

Harris English

Collin Morikawa

Webb Simpson

10:55 AM
EDT		1

Luke List

Tom Hoge

Keith Mitchell

10:55 AM
EDT		10

Sam Burns

Patrick Cantlay

Gary Woodland

11:06 AM
EDT		1

Doug Ghim

Justin Lower

Ben Kohles

11:06 AM
EDT		10

Cameron Young

Ben Griffin

Justin Thomas

11:17 AM
EDT		1

Troy Merritt

Greyson Sigg

Ben Silverman

11:17 AM
EDT		10

Karl Vilips

Cameron Champ

Brandt Snedeker

11:28 AM
EDT		1

Tommy Gainey

Zac Blair

Brandon Wu

11:28 AM
EDT		10

Eric Cole

Rico Hoey

Mac Meissner

11:39 AM
EDT		1

Cristobal Del Solar

Vince Covello

Steven Fisk

11:39 AM
EDT		10

Tim Widing

Gordon Sargent

Ethan Fang
(a)

11:50 AM
EDT		1

Taylor Montgomery

Kaito Onishi

Matthew Adams

11:50 AM
EDT		10

Harrison Endycott

Frankie Capan III

Tyler Watts
(a)

12:01 PM
EDT		1

Takumi Kanaya

Braden Thornberry

Sangha Park

12:01 PM
EDT		10

Philip Knowles

Mason Andersen

Jim Knous

3:05 PM
EDT		1

Scott Piercy

Will Gordon

Kris Ventura

3:05 PM
EDT		10

Nick Watney

Jonathan Byrd

David Lipsky

3:16 PM
EDT		1

Ryan Palmer

Vince Whaley

Hayden Buckley

3:16 PM
EDT		10

Chez Reavie

Jason Dufner

Sam Ryder

3:27 PM
EDT		1

Joel Dahmen

Mark Hubbard

Carson Young

3:27 PM
EDT		10

Chad Ramey

Chan Kim

Sami Valimaki

3:38 PM
EDT		1

Garrick Higgo

Joe Highsmith

Patton Kizzire

3:38 PM
EDT		10

Taylor Moore

Mackenzie Hughes

Matt Kuchar

3:49 PM
EDT		1

Austin Eckroat

Sahith Theegala

Emiliano Grillo

3:49 PM
EDT		10

Matt McCarty

Brice Garnett

Camilo Villegas

4 PM
EDT		1

Maverick McNealy

Akshay Bhatia

Max Homa

4 PM
EDT		10

Peter Malnati

Nick Hardy

Max Greyserman

4:11 PM
EDT		1

Brian Campbell

Davis Thompson

Byeong Hun An

4:11 PM
EDT		10

Andrew Putnam

Adam Hadwin

Alex Smalley

4:22 PM
EDT		1

Trey Mullinax

Ben Martin

David Skinns

4:22 PM
EDT		10

Lanto Griffin

Victor Perez

Hayden Springer

4:33 PM
EDT		1

Martin Laird

Matt NeSmith

Jeremy Paul

4:33 PM
EDT		10

Chesson Hadley

Henrik Norlander

Joseph Bramlett

4:44 PM
EDT		1

Anders Albertson

Taylor Dickson

Jackson Koivun
(a)

4:44 PM
EDT		10

Will Chandler

Luke Clanton

Corey Pereira

4:55 PM
EDT		1

Matthew Riedel

David Ford

Miles Russell
(a)

4:55 PM
EDT		10

Quade Cummins

Thomas Rosenmueller

Gunner Wiebe

5:06 PM
EDT		1

Trevor Cone

Kevin Velo

Justin Hastings

5:06 PM
EDT		10

Noah Goodwin

John Pak

Tom Johnson