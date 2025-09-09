Procore Championship 2025: Round 2 tee times featuring U.S. Ryder Cup groups
After going out late Thursday, U.S. Ryder Cuppers will be among the early wave Friday at the Procore Championship.
Ten of the 12 team members are in the field this week in Napa, California, and have been grouped together. Golf Channel’s second-round coverage will begin at 1 p.m. EDT.
Round 2 tee times at the Procore Championship
|Time
|Tee
|Players
|10 AM
EDT
|1
George McNeill
Jackson Suber
Paul Peterson
|10 AM
EDT
|10
Austin Cook
Isaiah Salinda
Danny Walker
|10:11 AM
EDT
|1
James Hahn
Kevin Streelman
Michael Thorbjornsen
|10:11 AM
EDT
|10
Harry Higgs
Ryo Hisatsune
Ricky Castillo
|10:22 AM
EDT
|1
Beau Hossler
Patrick Fishburn
Thorbjørn Olesen
|10:22 AM
EDT
|10
Max McGreevy
Chandler Phillips
Kevin Roy
|10:33 AM
EDT
|1
Rafael Campos
Nico Echavarria
Adam Svensson
|10:33 AM
EDT
|10
Scottie Scheffler
J.J. Spaun
Russell Henley
|10:44 AM
EDT
|1
Tom Kim
Seamus Power
Adam Schenk
|10:44 AM
EDT
|10
Harris English
Collin Morikawa
Webb Simpson
|10:55 AM
EDT
|1
Luke List
Tom Hoge
Keith Mitchell
|10:55 AM
EDT
|10
Sam Burns
Patrick Cantlay
Gary Woodland
|11:06 AM
EDT
|1
Doug Ghim
Justin Lower
Ben Kohles
|11:06 AM
EDT
|10
Cameron Young
Ben Griffin
Justin Thomas
|11:17 AM
EDT
|1
Troy Merritt
Greyson Sigg
Ben Silverman
|11:17 AM
EDT
|10
Karl Vilips
Cameron Champ
Brandt Snedeker
|11:28 AM
EDT
|1
Tommy Gainey
Zac Blair
Brandon Wu
|11:28 AM
EDT
|10
Eric Cole
Rico Hoey
Mac Meissner
|11:39 AM
EDT
|1
Cristobal Del Solar
Vince Covello
Steven Fisk
|11:39 AM
EDT
|10
Tim Widing
Gordon Sargent
Ethan Fang
|11:50 AM
EDT
|1
Taylor Montgomery
Kaito Onishi
Matthew Adams
|11:50 AM
EDT
|10
Harrison Endycott
Frankie Capan III
Tyler Watts
|12:01 PM
EDT
|1
Takumi Kanaya
Braden Thornberry
Sangha Park
|12:01 PM
EDT
|10
Philip Knowles
Mason Andersen
Jim Knous
|3:05 PM
EDT
|1
Scott Piercy
Will Gordon
Kris Ventura
|3:05 PM
EDT
|10
Nick Watney
Jonathan Byrd
David Lipsky
|3:16 PM
EDT
|1
Ryan Palmer
Vince Whaley
Hayden Buckley
|3:16 PM
EDT
|10
Chez Reavie
Jason Dufner
Sam Ryder
|3:27 PM
EDT
|1
Joel Dahmen
Mark Hubbard
Carson Young
|3:27 PM
EDT
|10
Chad Ramey
Chan Kim
Sami Valimaki
|3:38 PM
EDT
|1
Garrick Higgo
Joe Highsmith
Patton Kizzire
|3:38 PM
EDT
|10
Taylor Moore
Mackenzie Hughes
Matt Kuchar
|3:49 PM
EDT
|1
Austin Eckroat
Sahith Theegala
Emiliano Grillo
|3:49 PM
EDT
|10
Matt McCarty
Brice Garnett
Camilo Villegas
|4 PM
EDT
|1
Maverick McNealy
Akshay Bhatia
Max Homa
|4 PM
EDT
|10
Peter Malnati
Nick Hardy
Max Greyserman
|4:11 PM
EDT
|1
Brian Campbell
Davis Thompson
Byeong Hun An
|4:11 PM
EDT
|10
Andrew Putnam
Adam Hadwin
Alex Smalley
|4:22 PM
EDT
|1
Trey Mullinax
Ben Martin
David Skinns
|4:22 PM
EDT
|10
Lanto Griffin
Victor Perez
Hayden Springer
|4:33 PM
EDT
|1
Martin Laird
Matt NeSmith
Jeremy Paul
|4:33 PM
EDT
|10
Chesson Hadley
Henrik Norlander
Joseph Bramlett
|4:44 PM
EDT
|1
Anders Albertson
Taylor Dickson
Jackson Koivun
|4:44 PM
EDT
|10
Will Chandler
Luke Clanton
Corey Pereira
|4:55 PM
EDT
|1
Matthew Riedel
David Ford
Miles Russell
|4:55 PM
EDT
|10
Quade Cummins
Thomas Rosenmueller
Gunner Wiebe
|5:06 PM
EDT
|1
Trevor Cone
Kevin Velo
Justin Hastings
|5:06 PM
EDT
|10
Noah Goodwin
John Pak
Tom Johnson