Syndication: The Enquirer
Giants at Bears prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, betting trends, and stats
nbc_golf_gcpodrokubrennanintv_251103.jpg
World Wide Technology Championship 2025: Round 2 tee times, how to watch
  • Golf Channel Staff
    ,
  • Golf Channel Staff
    ,
nbc_golf_gcpodrokubrennanintv_251103.jpg
'Little steps' lead to big opportunity for KFT player of the year Johnny Keefer
  • Associated Press
    ,
  • Associated Press
    ,

Top Clips

nbc_csu_draftkings_251104.jpg
What do BUF, KC playoff odds say about AFC?
nbc_pl_2robbies_pedro_251104.jpg
Chelsea cause 'unrest' for Frank, Spurs
nbc_pl_generationxpartbv2_251104.jpg
Rice's delivery leading to set-piece success

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
World Wide Technology Championship 2025: Round 1 tee times, how to watch

  • By
  • Golf Channel Staff,
  • By
  • Golf Channel Staff
  
Published November 4, 2025 03:31 PM
Brennan 'doesn't hate' shrinking Tour membership
November 3, 2025 10:55 PM
Bank of Utah Championship winner Michael Brennan talks with Ryan Lavner about making it to the PGA Tour and his feelings on fewer Tour cards being available.

The PGA Tour is in Los Cabos, Mexico, for this week’s World Wide Technology Championship, the fifth of seven FedExCup Fall events.

Here’s a look at first-round tee times and groupings on El Cardonal at Diamante Cabo San Lucas. Golf Channel coverage begins at 3 p.m. ET Thursday.

Time
TeePlayers
8:30 AM
EST		1

Vince Whaley

Carson Young

Jesper Svensson

8:30 AM
EST		10

Beau Hossler

Doug Ghim

Kris Ventura

8:41 AM
EST		1

Matti Schmid

David Skinns

Ricky Castillo

8:41 AM
EST		10

Harry Higgs

Will Gordon

Patrick Fishburn

8:52 AM
EST		1

Ryan Palmer

Luke Donald

Jackson Suber

8:52 AM
EST		10

Trey Mullinax

Chad Ramey

Lanto Griffin

9:03 AM
EST		1

Nick Dunlap

Davis Riley

Aaron Wise

9:03 AM
EST		10

Nick Taylor

Nico Echavarria

Jacob Bridgeman

9:14 AM
EST		1

Patton Kizzire

Taylor Moore

Tom Hoge

9:14 AM
EST		10

William Mouw

J.J. Spaun

Ben Griffin

9:25 AM
EST		1

Matt Wallace

Francesco Molinari

Andrew Putnam

9:25 AM
EST		10

Joe Highsmith

Stephan Jaeger

Adam Hadwin

9:36 AM
EST		1

Lee Hodges

Nick Hardy

Matt Kuchar

9:36 AM
EST		10

Kevin Streelman

Patrick Rodgers

Sami Valimaki

9:47 AM
EST		1

John Pak

Matthew Riedel

Alejandro Madariaga

9:47 AM
EST		10

Taylor Montgomery

Antoine Rozner

Kaito Onishi

9:58 AM
EST		1

Noah Goodwin

Vince Covello

David Longmire

9:58 AM
EST		10

Takumi Kanaya

Braden Thornberry

Garrett Sapp

10:09 AM
EST		1

Taylor Dickson

Mason Andersen

Emilio Gil Leyva (a)

10:09 AM
EST		10

Trevor Cone

Thomas Rosenmueller

Omar Morales

1:05 PM
EST		1

Henrik Norlander

Thorbjørn Olesen

Michael Thorbjornsen

1:05 PM
EST		10

Mark Hubbard

David Lipsky

Ben Kohles

1:16 PM
EST		1

Joel Dahmen

Hayden Buckley

Ben Silverman

1:16 PM
EST		10

Zac Blair

Victor Perez

Kevin Roy

1:27 PM
EST		1

Eric Cole

Greyson Sigg

Max McGreevy

1:27 PM
EST		10

Max Greyserman

Chandler Phillips

Paul Peterson

1:38 PM
EST		1

Michael Brennan

Wyndham Clark

Keith Mitchell

1:38 PM
EST		10

Matthieu Pavon

Luke List

Mackenzie Hughes

1:49 PM
EST		1

Garrick Higgo

Austin Eckroat

Erik van Rooyen

1:49 PM
EST		10

Kevin Yu

Camilo Villegas

Adam Schenk

2:00 PM
EST		1

Emiliano Grillo

Seamus Power

Brandt Snedeker

2:00 PM
EST		10

Steven Fisk

Rafael Campos

Adam Svensson

2:11 PM
EST		1

Sam Ryder

Justin Lower

Rico Hoey

2:11 PM
EST		10

Ryo Hisatsune

Chan Kim

Isaiah Salinda

2:22 PM
EST		1

Luke Clanton

Emilio Gonzalez

Johnny Keefer

2:22 PM
EST		10

Jeremy Paul

Cristobal Del Solar

Peter Knade

2:33 PM
EST		1

Quade Cummins

Gordon Sargent

Hogan Park (a)

2:33 PM
EST		10

David Ford

Kevin Velo

Raul Pereda

2:44 PM
EST		1

Pierceson Coody

Frankie Capan III

Rikuya Hoshino

2:44 PM
EST		10

Niklas Norgaard

Will Chandler

Tyler Weaver (a)