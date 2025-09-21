2025 Berlin Marathon Results

Top 10 results from the 2025 Berlin Marathon women’s and men’s elite and wheelchair races. All times unofficial. Full, searchable results are here.
Men’s Elite
1. Sabastian Sawe (KEN) — 2:02:16
2. Akira Akasaki (JPN) -- 2:06:15
3. Chimdessa Debele (ETH) -- 2:06:57
4. Guye Adola (ETH) -- 2:07:11
5. Yuhei Urano (JPN) -- 2:07:35
6. Hassan Chahdi (FRA) -- 2:07:43
7. Shin Kimura (JPN) -- 2:08:37
8. Hendrik Pfeiffer (GER) -- 2:09:14
9. Joseph Tiophil Panga (TAN) -- 2:09:35
10. Ahmed Ouhda (ITA) -- 2:10:39
Women’s Elite
1. Rosemary Wanjiru (KEN) — 2:21:05
2. Dera Dida (ETH) -- 2:21:08
3. Azmera Gebru (ETH) -- 2:21:29
4. Viola Cheptoo (KEN) -- 2:21:40
5. Fantu Worku (ETH) -- 2:21:57
6. Fabienne Konigstein (GER) -- 2:22:17
7. Degitu Azimeraw (ETH) -- 2:23:02
8. Domenika Mayer (GER) -- 2:23:16
9. Honami Maeda (JPN) -- 2:24:36
10. Mestawut Fikir (ETH) -- 2:24:52
Men’s Wheelchair
1. Marcel Hug (SUI) -- 1:21:46
2. David Weir (GBR) -- 1:27:55
3. Jetze Plat (NED) -- 1:28:49
4. Sho Watanabe (JPN) -- 1:28:50
5. Geert Schipper (NED) -- 1:28:51
6. Ludwig Malter (AUT) -- 1:28:51
7. Hiroki Nishida (JPN) -- 1:28:54
8. Brent Lakatos (CAN) -- 1:28:58
9. Sean Frame (GBR) -- 1:34:48
10. Johnboy Smith (GBR) -- 1:34:52
Women’s Wheelchair
1. Manuela Schar (SUI) -- 1:35:08
2. Jade Hall (GBR) -- 1:40:18
3. Eden Rainbow Cooper (GBR) -- 1:40:19
4. Tatyana McFadden (USA) -- 1:40:22
5. Patricia Eachus (SUI) -- 1:47:25
6. Vanessa de Souza (BRA) -- 1:47:29
7. Lauren Rowles (GBR) -- 2:04:43
8. Rita Cuccuru (ITA) -- 2:14:29