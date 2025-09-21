 Skip navigation
2025 Berlin Marathon Results

  
Published September 21, 2025 05:46 AM

Top 10 results from the 2025 Berlin Marathon women’s and men’s elite and wheelchair races. All times unofficial. Full, searchable results are here.

Men’s Elite
1. Sabastian Sawe (KEN) — 2:02:16
2. Akira Akasaki (JPN) -- 2:06:15
3. Chimdessa Debele (ETH) -- 2:06:57
4. Guye Adola (ETH) -- 2:07:11
5. Yuhei Urano (JPN) -- 2:07:35
6. Hassan Chahdi (FRA) -- 2:07:43
7. Shin Kimura (JPN) -- 2:08:37
8. Hendrik Pfeiffer (GER) -- 2:09:14
9. Joseph Tiophil Panga (TAN) -- 2:09:35
10. Ahmed Ouhda (ITA) -- 2:10:39

Women’s Elite
1. Rosemary Wanjiru (KEN) — 2:21:05
2. Dera Dida (ETH) -- 2:21:08
3. Azmera Gebru (ETH) -- 2:21:29
4. Viola Cheptoo (KEN) -- 2:21:40
5. Fantu Worku (ETH) -- 2:21:57
6. Fabienne Konigstein (GER) -- 2:22:17
7. Degitu Azimeraw (ETH) -- 2:23:02
8. Domenika Mayer (GER) -- 2:23:16
9. Honami Maeda (JPN) -- 2:24:36
10. Mestawut Fikir (ETH) -- 2:24:52

Men’s Wheelchair
1. Marcel Hug (SUI) -- 1:21:46
2. David Weir (GBR) -- 1:27:55
3. Jetze Plat (NED) -- 1:28:49
4. Sho Watanabe (JPN) -- 1:28:50
5. Geert Schipper (NED) -- 1:28:51
6. Ludwig Malter (AUT) -- 1:28:51
7. Hiroki Nishida (JPN) -- 1:28:54
8. Brent Lakatos (CAN) -- 1:28:58
9. Sean Frame (GBR) -- 1:34:48
10. Johnboy Smith (GBR) -- 1:34:52

Women’s Wheelchair
1. Manuela Schar (SUI) -- 1:35:08
2. Jade Hall (GBR) -- 1:40:18
3. Eden Rainbow Cooper (GBR) -- 1:40:19
4. Tatyana McFadden (USA) -- 1:40:22
5. Patricia Eachus (SUI) -- 1:47:25
6. Vanessa de Souza (BRA) -- 1:47:29
7. Lauren Rowles (GBR) -- 2:04:43
8. Rita Cuccuru (ITA) -- 2:14:29

