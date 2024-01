RotoPat’s Week 18 Fantasy Football Rankings

As always, the biggest question this Week 18 is … who the heck is even playing? The answer is ever-changing, but Kyle Dvorchak does his best to tackle it in his motivation tracker. Be sure to keep it locked to our player news section for the latest updates, including all day Thursday, Friday and Saturday. This is an imperfect list — the landscape is just too uncertain — but I will do my best to keep it current. If you are wondering this week’s guiding principles, they are: 1. Is this player playing? 2. Is this player good? Good luck out there. - Pat.

Week 18 Quarterbacks



RK Player Opp Time 1 Josh Allen @MIA Sun, 08:20 pm EST 2 Dak Prescott @WAS Sun, 04:25 pm EST 3 Jalen Hurts @NYG Sun, 04:25 pm EST 4 Justin Fields @GB Sun, 04:25 pm EST 5 Tua Tagovailoa BUF Sun, 08:20 pm EST 6 C.J. Stroud @IND Sat, 08:15 pm EST 7 Jared Goff MIN Sun, 01:00 pm EST 8 Jordan Love CHI Sun, 04:25 pm EST 9 Kyler Murray SEA Sun, 04:25 pm EST 10 Geno Smith @ARI Sun, 04:25 pm EST 11 Gardner Minshew HOU Sat, 08:15 pm EST 12 Baker Mayfield @CAR Sun, 01:00 pm EST 13 Derek Carr ATL Sun, 01:00 pm EST 14 Jake Browning CLE Sun, 01:00 pm EST 15 Mason Rudolph @BAL Sat, 04:30 pm EST 16 Trevor Lawrence @TEN Sun, 01:00 pm EST 17 Nick Mullens @DET Sun, 01:00 pm EST 18 Tyrod Taylor PHI Sun, 04:25 pm EST 19 Sam Darnold LA Sun, 04:25 pm EST 20 Carson Wentz @SF Sun, 04:25 pm EST 21 Taylor Heinicke @NO Sun, 01:00 pm EST 22 Will Levis JAC Sun, 01:00 pm EST 23 Bryce Young TB Sun, 01:00 pm EST 24 Jarrett Stidham @LV Sun, 04:25 pm EST 25 Sam Howell DAL Sun, 04:25 pm EST 26 Easton Stick KC Sun, 04:25 pm EST 27 Tyler Huntley PIT Sat, 04:30 pm EST 28 Aidan O’Connell DEN Sun, 04:25 pm EST 29 Bailey Zappe NYJ Sun, 01:00 pm EST 30 Trevor Siemian @NE Sun, 01:00 pm EST 31 Jeff Driskel @CIN Sun, 01:00 pm EST 32 Blaine Gabbert @LAC Sun, 04:25 pm EST

Week 18 Running Backs



RK Player Opp Time 1 Rachaad White @CAR Sun, 01:00 pm EST 2 Jonathan Taylor HOU Sat, 08:15 pm EST 3 James Cook @MIA Sun, 08:20 pm EST 4 Zamir White DEN Sun, 04:25 pm EST 5 De’Von Achane BUF Sun, 08:20 pm EST 6 Travis Etienne @TEN Sun, 01:00 pm EST 7 Kenneth Walker @ARI Sun, 04:25 pm EST 8 Breece Hall @NE Sun, 01:00 pm EST 9 Bijan Robinson @NO Sun, 01:00 pm EST 10 David Montgomery MIN Sun, 01:00 pm EST 11 Aaron Jones CHI Sun, 04:25 pm EST 12 Saquon Barkley PHI Sun, 04:25 pm EST 13 Devin Singletary @IND Sat, 08:15 pm EST 14 James Conner SEA Sun, 04:25 pm EST 15 Joe Mixon CLE Sun, 01:00 pm EST 16 D’Andre Swift @NYG Sun, 04:25 pm EST 17 Najee Harris @BAL Sat, 04:30 pm EST 18 Jamaal Williams ATL Sun, 01:00 pm EST 19 Derrick Henry JAC Sun, 01:00 pm EST 20 Tony Pollard @WAS Sun, 04:25 pm EST 21 Jahmyr Gibbs MIN Sun, 01:00 pm EST 22 Khalil Herbert @GB Sun, 04:25 pm EST 23 Austin Ekeler KC Sun, 04:25 pm EST 24 Jaylen Warren @BAL Sat, 04:30 pm EST 25 Ezekiel Elliott NYJ Sun, 01:00 pm EST 26 Ty Chandler @DET Sun, 01:00 pm EST 27 Javonte Williams @LV Sun, 04:25 pm EST 28 Chuba Hubbard TB Sun, 01:00 pm EST 29 Tyler Allgeier @NO Sun, 01:00 pm EST 30 Brian Robinson DAL Sun, 04:25 pm EST 31 Pierre Strong @CIN Sun, 01:00 pm EST 32 Roschon Johnson @GB Sun, 04:25 pm EST 33 Tyjae Spears JAC Sun, 01:00 pm EST 34 Chase Brown CLE Sun, 01:00 pm EST 35 AJ Dillon CHI Sun, 04:25 pm EST 36 Antonio Gibson DAL Sun, 04:25 pm EST 37 Justice Hill PIT Sat, 04:30 pm EST 38 Clyde Edwards-Helaire @LAC Sun, 04:25 pm EST 39 Jordan Mason LA Sun, 04:25 pm EST 40 Zach Charbonnet @ARI Sun, 04:25 pm EST 41 Alexander Mattison @DET Sun, 01:00 pm EST 42 Jaleel McLaughlin @LV Sun, 04:25 pm EST 43 Israel Abanikanda @NE Sun, 01:00 pm EST 44 Dameon Pierce @IND Sat, 08:15 pm EST 45 Samaje Perine @LV Sun, 04:25 pm EST 46 Miles Sanders TB Sun, 01:00 pm EST

Week 18 Receivers



RK Player Opp Time 1 CeeDee Lamb @WAS Sun, 04:25 pm EST 2 Justin Jefferson @DET Sun, 01:00 pm EST 3 Tyreek Hill BUF Sun, 08:20 pm EST 4 A.J. Brown @NYG Sun, 04:25 pm EST 5 Michael Pittman HOU Sat, 08:15 pm EST 6 DJ Moore @GB Sun, 04:25 pm EST 7 Amon-Ra St. Brown MIN Sun, 01:00 pm EST 8 Nico Collins @IND Sat, 08:15 pm EST 9 Chris Olave ATL Sun, 01:00 pm EST 10 DK Metcalf @ARI Sun, 04:25 pm EST 11 Mike Evans @CAR Sun, 01:00 pm EST 12 Davante Adams DEN Sun, 04:25 pm EST 13 Ja’Marr Chase CLE Sun, 01:00 pm EST 14 George Pickens @BAL Sat, 04:30 pm EST 15 Calvin Ridley @TEN Sun, 01:00 pm EST 16 Jayden Reed CHI Sun, 04:25 pm EST 17 DeAndre Hopkins JAC Sun, 01:00 pm EST 18 Chris Godwin @CAR Sun, 01:00 pm EST 19 Courtland Sutton @LV Sun, 04:25 pm EST 20 Stefon Diggs @MIA Sun, 08:20 pm EST 21 Drake London @NO Sun, 01:00 pm EST 22 Garrett Wilson @NE Sun, 01:00 pm EST 23 Tyler Lockett @ARI Sun, 04:25 pm EST 24 Terry McLaurin DAL Sun, 04:25 pm EST 25 Jaxon Smith-Njigba @ARI Sun, 04:25 pm EST 26 Jordan Addison @DET Sun, 01:00 pm EST 27 Demario Douglas NYJ Sun, 01:00 pm EST 28 Rashid Shaheed ATL Sun, 01:00 pm EST 29 Gabe Davis @MIA Sun, 08:20 pm EST 30 Adam Thielen TB Sun, 01:00 pm EST 31 Jakobi Meyers DEN Sun, 04:25 pm EST 32 Diontae Johnson @BAL Sat, 04:30 pm EST 33 Brandin Cooks @WAS Sun, 04:25 pm EST 34 Jerry Jeudy @LV Sun, 04:25 pm EST 35 Josh Downs HOU Sat, 08:15 pm EST 36 Romeo Doubs CHI Sun, 04:25 pm EST 37 Jameson Williams MIN Sun, 01:00 pm EST 38 Greg Dortch SEA Sun, 04:25 pm EST 39 Curtis Samuel DAL Sun, 04:25 pm EST 40 K.J. Osborn @DET Sun, 01:00 pm EST 41 Demarcus Robinson @SF Sun, 04:25 pm EST 42 Darius Slayton PHI Sun, 04:25 pm EST 43 DeVante Parker NYJ Sun, 01:00 pm EST 44 Quentin Johnston KC Sun, 04:25 pm EST 45 DJ Chark TB Sun, 01:00 pm EST 46 Jahan Dotson DAL Sun, 04:25 pm EST 47 Tyler Boyd CLE Sun, 01:00 pm EST 48 Cedric Tillman @CIN Sun, 01:00 pm EST 49 Wan’Dale Robinson PHI Sun, 04:25 pm EST 50 Michael Wilson SEA Sun, 04:25 pm EST 51 Alec Pierce HOU Sat, 08:15 pm EST 52 A.T. Perry ATL Sun, 01:00 pm EST 53 Justin Watson @LAC Sun, 04:25 pm EST 54 Parker Washington @TEN Sun, 01:00 pm EST 55 Robert Woods @IND Sat, 08:15 pm EST

Week 18 Tight Ends



RK Player Opp Time 1 Trey McBride SEA Sun, 04:25 pm EST 2 Jake Ferguson @WAS Sun, 04:25 pm EST 3 Evan Engram @TEN Sun, 01:00 pm EST 4 Sam LaPorta MIN Sun, 01:00 pm EST 5 Dallas Goedert @NYG Sun, 04:25 pm EST 6 Gerald Everett KC Sun, 04:25 pm EST 7 Juwan Johnson ATL Sun, 01:00 pm EST 8 Dalton Schultz @IND Sat, 08:15 pm EST 9 Cole Kmet @GB Sun, 04:25 pm EST 10 Darren Waller PHI Sun, 04:25 pm EST 11 Tucker Kraft CHI Sun, 04:25 pm EST 12 Taysom Hill ATL Sun, 01:00 pm EST 13 Pat Freiermuth @BAL Sat, 04:30 pm EST 14 Dalton Kincaid @MIA Sun, 08:20 pm EST 15 Kyle Pitts @NO Sun, 01:00 pm EST 16 Logan Thomas DAL Sun, 04:25 pm EST 17 Hunter Henry NYJ Sun, 01:00 pm EST 18 Chigoziem Okonkwo JAC Sun, 01:00 pm EST 19 Cade Otton @CAR Sun, 01:00 pm EST 20 Tyler Conklin @NE Sun, 01:00 pm EST 21 Dawson Knox @MIA Sun, 08:20 pm EST 22 Jonnu Smith @NO Sun, 01:00 pm EST 23 Noah Fant @ARI Sun, 04:25 pm EST 24 Kylen Granson HOU Sat, 08:15 pm EST 25 Mike Gesicki NYJ Sun, 01:00 pm EST 26 Tanner Hudson CLE Sun, 01:00 pm EST 27 Brevin Jordan @IND Sat, 08:15 pm EST 28 Noah Gray @LAC Sun, 04:25 pm EST

Week 18 Kickers



RK Player Opp Time 1 Brandon Aubrey @WAS Sun, 04:25 pm EST 2 Tyler Bass @MIA Sun, 08:20 pm EST 3 Jason Myers @ARI Sun, 04:25 pm EST 4 Jason Sanders BUF Sun, 08:20 pm EST 5 Matt Gay HOU Sat, 08:15 pm EST 6 Cairo Santos @GB Sun, 04:25 pm EST 7 Blake Grupe ATL Sun, 01:00 pm EST 8 Younghoe Koo @NO Sun, 01:00 pm EST 9 Jake Elliott @NYG Sun, 04:25 pm EST 10 Brandon McManus @TEN Sun, 01:00 pm EST 11 Chase McLaughlin @CAR Sun, 01:00 pm EST 12 Ka’imi Fairbairn @IND Sat, 08:15 pm EST 13 Wil Lutz @LV Sun, 04:25 pm EST 14 Chris Boswell @BAL Sat, 04:30 pm EST 15 Nick Folk JAC Sun, 01:00 pm EST 16 Anders Carlson CHI Sun, 04:25 pm EST 17 Greg Zuerlein @NE Sun, 01:00 pm EST 18 Evan McPherson CLE Sun, 01:00 pm EST 19 Justin Tucker PIT Sat, 04:30 pm EST 20 Michael Badgley MIN Sun, 01:00 pm EST 21 Daniel Carlson DEN Sun, 04:25 pm EST 22 Greg Joseph @DET Sun, 01:00 pm EST 23 Matt Prater SEA Sun, 04:25 pm EST 24 Cameron Dicker KC Sun, 04:25 pm EST 25 Joey Slye DAL Sun, 04:25 pm EST 26 Eddy Pineiro TB Sun, 01:00 pm EST 27 Jake Moody LA Sun, 04:25 pm EST 28 Harrison Butker @LAC Sun, 04:25 pm EST 29 Chad Ryland NYJ Sun, 01:00 pm EST 30 Mason Crosby PHI Sun, 04:25 pm EST 31 Brett Maher @SF Sun, 04:25 pm EST 32 Riley Patterson @CIN Sun, 01:00 pm EST

Week 18 Defense/Special Teams