Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 18 of 2025 season

Below are my Week 18, 2025 positional ranks for PPR leagues.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye 1 Drake Maye QB Patriots Dolphins 14 2 Jaxson Dart QB Giants Cowboys 14 3 Josh Allen QB Bills Jets 7 4 Trevor Lawrence QB Jaguars Titans 8 5 Dak Prescott QB Cowboys Giants 10 6 Jalen Hurts QB Eagles Commanders 9 7 Caleb Williams QB Bears Lions 5 8 Brock Purdy QB 49ers Seahawks 14 9 Matthew Stafford QB Rams Cardinals 8 10 Joe Burrow QB Bengals Browns 10 11 Bo Nix QB Broncos Chargers 12 12 Jared Goff QB Lions Bears 8 13 Tyler Shough QB Saints Falcons 11 14 Jacoby Brissett QB Cardinals Rams 8 15 Baker Mayfield QB Buccaneers Panthers 9 16 Lamar Jackson QB Ravens Steelers 7 17 C.J. Stroud QB Texans Colts 6 18 Sam Darnold QB Seahawks 49ers 8 19 Malik Willis QB Packers Vikings 5 20 Bryce Young QB Panthers Buccaneers 14

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye 1 Bijan Robinson RB Falcons Saints 5 2 Christian McCaffrey RB 49ers Seahawks 14 3 De’Von Achane RB Dolphins Patriots 12 4 James Cook RB Bills Jets 7 5 Jahmyr Gibbs RB Lions Bears 8 6 Chase Brown RB Bengals Browns 10 7 Saquon Barkley RB Eagles Commanders 9 8 Travis Etienne RB Jaguars Titans 8 9 Derrick Henry RB Ravens Steelers 7 10 Kyren Williams RB Rams Cardinals 8 11 Jonathan Taylor RB Colts Texans 11 12 Javonte Williams RB Cowboys Giants 10 13 Ashton Jeanty RB Raiders Chiefs 8 14 D’Andre Swift RB Bears Lions 5 15 TreVeyon Henderson RB Patriots Dolphins 14 16 Breece Hall RB Jets Bills 9 17 RJ Harvey RB Broncos Chargers 12 18 Bucky Irving RB Buccaneers Panthers 9 19 Tyrone Tracy RB Giants Cowboys 14 20 Rico Dowdle RB Panthers Buccaneers 14 21 Aaron Jones RB Vikings Packers 6 22 Kenneth Gainwell RB Steelers Ravens 5 23 Jaylen Warren RB Steelers Ravens 5 24 Dylan Sampson RB Browns Bengals 9 25 Rhamondre Stevenson RB Patriots Dolphins 14 26 Woody Marks RB Texans Colts 6 27 Audric Estime RB Saints Falcons 11 28 Zach Charbonnet RB Seahawks 49ers 8 29 Kenneth Walker RB Seahawks 49ers 8 30 Tony Pollard RB Titans Jaguars 10 31 Kyle Monangai RB Bears Lions 5 32 Omarion Hampton RB Chargers Broncos 12 33 Emanuel Wilson RB Packers Vikings 5 34 Devin Singletary RB Giants Cowboys 14 35 Isiah Pacheco RB Chiefs Raiders 10 36 David Montgomery RB Lions Bears 8 37 Michael Carter RB Cardinals Rams 8 38 Chuba Hubbard RB Panthers Buccaneers 14 39 Tyjae Spears RB Titans Jaguars 10 40 Samaje Perine RB Bengals Browns 10

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye 1 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks 49ers 8 2 Puka Nacua WR Rams Cardinals 8 3 Ja’Marr Chase WR Bengals Browns 10 4 CeeDee Lamb WR Cowboys Giants 10 5 Amon-Ra St. Brown WR Lions Bears 8 6 Chris Olave WR Saints Falcons 11 7 George Pickens WR Cowboys Giants 10 8 A.J. Brown WR Eagles Commanders 9 9 Wan’Dale Robinson WR Giants Cowboys 14 10 Nico Collins WR Texans Colts 6 11 Stefon Diggs WR Patriots Dolphins 14 12 Michael Wilson WR Cardinals Rams 8 13 Jakobi Meyers WR Jaguars Titans 8 14 Courtland Sutton WR Broncos Chargers 12 15 Jameson Williams WR Lions Bears 8 16 Jaylen Waddle WR Dolphins Patriots 12 17 Mike Evans WR Buccaneers Panthers 9 18 Drake London WR Falcons Saints 5 19 Tee Higgins WR Bengals Browns 10 20 Tetairoa McMillan WR Panthers Buccaneers 14 21 Zay Flowers WR Ravens Steelers 7 22 DeVonta Smith WR Eagles Commanders 9 23 Luther Burden WR Bears Lions 5 24 Justin Jefferson WR Vikings Packers 6 25 Parker Washington WR Jaguars Titans 8 26 Terry McLaurin WR Commanders Eagles 12 27 Chris Godwin WR Buccaneers Panthers 9 28 Jauan Jennings WR 49ers Seahawks 14 29 Brian Thomas WR Jaguars Titans 8 30 Deebo Samuel WR Commanders Eagles 12 31 Tre Tucker WR Raiders Chiefs 8 32 Ricky Pearsall WR 49ers Seahawks 14 33 Michael Pittman WR Colts Texans 11 34 Adonai Mitchell WR Jets Bills 9 35 Khalil Shakir WR Bills Jets 7 36 DJ Moore WR Bears Lions 5 37 Chimere Dike WR Titans Jaguars 10 38 Rashid Shaheed WR Seahawks 49ers 8 39 Jerry Jeudy WR Browns Bengals 9 40 Jalen Coker WR Panthers Buccaneers 14

TE Rankings