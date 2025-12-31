Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 18 of 2025 season
Published December 31, 2025 11:27 AM
Below are my Week 18, 2025 positional ranks for PPR leagues.
As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.
And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.
Let’s get to it.
QB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Drake Maye
|QB
|Patriots
|Dolphins
|14
|2
|Jaxson Dart
|QB
|Giants
|Cowboys
|14
|3
|Josh Allen
|QB
|Bills
|Jets
|7
|4
|Trevor Lawrence
|QB
|Jaguars
|Titans
|8
|5
|Dak Prescott
|QB
|Cowboys
|Giants
|10
|6
|Jalen Hurts
|QB
|Eagles
|Commanders
|9
|7
|Caleb Williams
|QB
|Bears
|Lions
|5
|8
|Brock Purdy
|QB
|49ers
|Seahawks
|14
|9
|Matthew Stafford
|QB
|Rams
|Cardinals
|8
|10
|Joe Burrow
|QB
|Bengals
|Browns
|10
|11
|Bo Nix
|QB
|Broncos
|Chargers
|12
|12
|Jared Goff
|QB
|Lions
|Bears
|8
|13
|Tyler Shough
|QB
|Saints
|Falcons
|11
|14
|Jacoby Brissett
|QB
|Cardinals
|Rams
|8
|15
|Baker Mayfield
|QB
|Buccaneers
|Panthers
|9
|16
|Lamar Jackson
|QB
|Ravens
|Steelers
|7
|17
|C.J. Stroud
|QB
|Texans
|Colts
|6
|18
|Sam Darnold
|QB
|Seahawks
|49ers
|8
|19
|Malik Willis
|QB
|Packers
|Vikings
|5
|20
|Bryce Young
|QB
|Panthers
|Buccaneers
|14
RB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Bijan Robinson
|RB
|Falcons
|Saints
|5
|2
|Christian McCaffrey
|RB
|49ers
|Seahawks
|14
|3
|De’Von Achane
|RB
|Dolphins
|Patriots
|12
|4
|James Cook
|RB
|Bills
|Jets
|7
|5
|Jahmyr Gibbs
|RB
|Lions
|Bears
|8
|6
|Chase Brown
|RB
|Bengals
|Browns
|10
|7
|Saquon Barkley
|RB
|Eagles
|Commanders
|9
|8
|Travis Etienne
|RB
|Jaguars
|Titans
|8
|9
|Derrick Henry
|RB
|Ravens
|Steelers
|7
|10
|Kyren Williams
|RB
|Rams
|Cardinals
|8
|11
|Jonathan Taylor
|RB
|Colts
|Texans
|11
|12
|Javonte Williams
|RB
|Cowboys
|Giants
|10
|13
|Ashton Jeanty
|RB
|Raiders
|Chiefs
|8
|14
|D’Andre Swift
|RB
|Bears
|Lions
|5
|15
|TreVeyon Henderson
|RB
|Patriots
|Dolphins
|14
|16
|Breece Hall
|RB
|Jets
|Bills
|9
|17
|RJ Harvey
|RB
|Broncos
|Chargers
|12
|18
|Bucky Irving
|RB
|Buccaneers
|Panthers
|9
|19
|Tyrone Tracy
|RB
|Giants
|Cowboys
|14
|20
|Rico Dowdle
|RB
|Panthers
|Buccaneers
|14
|21
|Aaron Jones
|RB
|Vikings
|Packers
|6
|22
|Kenneth Gainwell
|RB
|Steelers
|Ravens
|5
|23
|Jaylen Warren
|RB
|Steelers
|Ravens
|5
|24
|Dylan Sampson
|RB
|Browns
|Bengals
|9
|25
|Rhamondre Stevenson
|RB
|Patriots
|Dolphins
|14
|26
|Woody Marks
|RB
|Texans
|Colts
|6
|27
|Audric Estime
|RB
|Saints
|Falcons
|11
|28
|Zach Charbonnet
|RB
|Seahawks
|49ers
|8
|29
|Kenneth Walker
|RB
|Seahawks
|49ers
|8
|30
|Tony Pollard
|RB
|Titans
|Jaguars
|10
|31
|Kyle Monangai
|RB
|Bears
|Lions
|5
|32
|Omarion Hampton
|RB
|Chargers
|Broncos
|12
|33
|Emanuel Wilson
|RB
|Packers
|Vikings
|5
|34
|Devin Singletary
|RB
|Giants
|Cowboys
|14
|35
|Isiah Pacheco
|RB
|Chiefs
|Raiders
|10
|36
|David Montgomery
|RB
|Lions
|Bears
|8
|37
|Michael Carter
|RB
|Cardinals
|Rams
|8
|38
|Chuba Hubbard
|RB
|Panthers
|Buccaneers
|14
|39
|Tyjae Spears
|RB
|Titans
|Jaguars
|10
|40
|Samaje Perine
|RB
|Bengals
|Browns
|10
WR Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Jaxon Smith-Njigba
|WR
|Seahawks
|49ers
|8
|2
|Puka Nacua
|WR
|Rams
|Cardinals
|8
|3
|Ja’Marr Chase
|WR
|Bengals
|Browns
|10
|4
|CeeDee Lamb
|WR
|Cowboys
|Giants
|10
|5
|Amon-Ra St. Brown
|WR
|Lions
|Bears
|8
|6
|Chris Olave
|WR
|Saints
|Falcons
|11
|7
|George Pickens
|WR
|Cowboys
|Giants
|10
|8
|A.J. Brown
|WR
|Eagles
|Commanders
|9
|9
|Wan’Dale Robinson
|WR
|Giants
|Cowboys
|14
|10
|Nico Collins
|WR
|Texans
|Colts
|6
|11
|Stefon Diggs
|WR
|Patriots
|Dolphins
|14
|12
|Michael Wilson
|WR
|Cardinals
|Rams
|8
|13
|Jakobi Meyers
|WR
|Jaguars
|Titans
|8
|14
|Courtland Sutton
|WR
|Broncos
|Chargers
|12
|15
|Jameson Williams
|WR
|Lions
|Bears
|8
|16
|Jaylen Waddle
|WR
|Dolphins
|Patriots
|12
|17
|Mike Evans
|WR
|Buccaneers
|Panthers
|9
|18
|Drake London
|WR
|Falcons
|Saints
|5
|19
|Tee Higgins
|WR
|Bengals
|Browns
|10
|20
|Tetairoa McMillan
|WR
|Panthers
|Buccaneers
|14
|21
|Zay Flowers
|WR
|Ravens
|Steelers
|7
|22
|DeVonta Smith
|WR
|Eagles
|Commanders
|9
|23
|Luther Burden
|WR
|Bears
|Lions
|5
|24
|Justin Jefferson
|WR
|Vikings
|Packers
|6
|25
|Parker Washington
|WR
|Jaguars
|Titans
|8
|26
|Terry McLaurin
|WR
|Commanders
|Eagles
|12
|27
|Chris Godwin
|WR
|Buccaneers
|Panthers
|9
|28
|Jauan Jennings
|WR
|49ers
|Seahawks
|14
|29
|Brian Thomas
|WR
|Jaguars
|Titans
|8
|30
|Deebo Samuel
|WR
|Commanders
|Eagles
|12
|31
|Tre Tucker
|WR
|Raiders
|Chiefs
|8
|32
|Ricky Pearsall
|WR
|49ers
|Seahawks
|14
|33
|Michael Pittman
|WR
|Colts
|Texans
|11
|34
|Adonai Mitchell
|WR
|Jets
|Bills
|9
|35
|Khalil Shakir
|WR
|Bills
|Jets
|7
|36
|DJ Moore
|WR
|Bears
|Lions
|5
|37
|Chimere Dike
|WR
|Titans
|Jaguars
|10
|38
|Rashid Shaheed
|WR
|Seahawks
|49ers
|8
|39
|Jerry Jeudy
|WR
|Browns
|Bengals
|9
|40
|Jalen Coker
|WR
|Panthers
|Buccaneers
|14
TE Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Trey McBride
|TE
|Cardinals
|Rams
|8
|2
|Hunter Henry
|TE
|Patriots
|Dolphins
|14
|3
|Dallas Goedert
|TE
|Eagles
|Commanders
|9
|4
|Jake Tonges
|TE
|49ers
|Seahawks
|14
|5
|Travis Kelce
|TE
|Chiefs
|Raiders
|10
|6
|Colston Loveland
|TE
|Bears
|Lions
|5
|7
|Juwan Johnson
|TE
|Saints
|Falcons
|11
|8
|Kyle Pitts
|TE
|Falcons
|Saints
|5
|9
|Michael Mayer
|TE
|Raiders
|Chiefs
|8
|10
|Tyler Warren
|TE
|Colts
|Texans
|11
|11
|AJ Barner
|TE
|Seahawks
|49ers
|8
|12
|Dalton Schultz
|TE
|Texans
|Colts
|6
|13
|Brenton Strange
|TE
|Jaguars
|Titans
|8
|14
|Chig Okonkwo
|TE
|Titans
|Jaguars
|10
|15
|Colby Parkinson
|TE
|Rams
|Cardinals
|8
|16
|Mark Andrews
|TE
|Ravens
|Steelers
|7
|17
|Dawson Knox
|TE
|Bills
|Jets
|7
|18
|Mike Gesicki
|TE
|Bengals
|Browns
|10
|19
|Darren Waller
|TE
|Dolphins
|Patriots
|12
|20
|Greg Dulcich
|TE
|Dolphins
|Patriots
|12
Mentions
