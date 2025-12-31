 Skip navigation
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 18 of 2025 season

  
Published December 31, 2025 11:27 AM

Below are my Week 18, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Drake Maye QB Patriots Dolphins 14
2 Jaxson Dart QB Giants Cowboys 14
3 Josh Allen QB Bills Jets 7
4 Trevor Lawrence QB Jaguars Titans 8
5 Dak Prescott QB Cowboys Giants 10
6 Jalen Hurts QB Eagles Commanders 9
7 Caleb Williams QB Bears Lions 5
8 Brock Purdy QB 49ers Seahawks 14
9 Matthew Stafford QB Rams Cardinals 8
10 Joe Burrow QB Bengals Browns 10
11 Bo Nix QB Broncos Chargers 12
12 Jared Goff QB Lions Bears 8
13 Tyler Shough QB Saints Falcons 11
14 Jacoby Brissett QB Cardinals Rams 8
15 Baker Mayfield QB Buccaneers Panthers 9
16 Lamar Jackson QB Ravens Steelers 7
17 C.J. Stroud QB Texans Colts 6
18 Sam Darnold QB Seahawks 49ers 8
19 Malik Willis QB Packers Vikings 5
20 Bryce Young QB Panthers Buccaneers 14

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Bijan Robinson RB Falcons Saints 5
2 Christian McCaffrey RB 49ers Seahawks 14
3 De’Von Achane RB Dolphins Patriots 12
4 James Cook RB Bills Jets 7
5 Jahmyr Gibbs RB Lions Bears 8
6 Chase Brown RB Bengals Browns 10
7 Saquon Barkley RB Eagles Commanders 9
8 Travis Etienne RB Jaguars Titans 8
9 Derrick Henry RB Ravens Steelers 7
10 Kyren Williams RB Rams Cardinals 8
11 Jonathan Taylor RB Colts Texans 11
12 Javonte Williams RB Cowboys Giants 10
13 Ashton Jeanty RB Raiders Chiefs 8
14 D’Andre Swift RB Bears Lions 5
15 TreVeyon Henderson RB Patriots Dolphins 14
16 Breece Hall RB Jets Bills 9
17 RJ Harvey RB Broncos Chargers 12
18 Bucky Irving RB Buccaneers Panthers 9
19 Tyrone Tracy RB Giants Cowboys 14
20 Rico Dowdle RB Panthers Buccaneers 14
21 Aaron Jones RB Vikings Packers 6
22 Kenneth Gainwell RB Steelers Ravens 5
23 Jaylen Warren RB Steelers Ravens 5
24 Dylan Sampson RB Browns Bengals 9
25 Rhamondre Stevenson RB Patriots Dolphins 14
26 Woody Marks RB Texans Colts 6
27 Audric Estime RB Saints Falcons 11
28 Zach Charbonnet RB Seahawks 49ers 8
29 Kenneth Walker RB Seahawks 49ers 8
30 Tony Pollard RB Titans Jaguars 10
31 Kyle Monangai RB Bears Lions 5
32 Omarion Hampton RB Chargers Broncos 12
33 Emanuel Wilson RB Packers Vikings 5
34 Devin Singletary RB Giants Cowboys 14
35 Isiah Pacheco RB Chiefs Raiders 10
36 David Montgomery RB Lions Bears 8
37 Michael Carter RB Cardinals Rams 8
38 Chuba Hubbard RB Panthers Buccaneers 14
39 Tyjae Spears RB Titans Jaguars 10
40 Samaje Perine RB Bengals Browns 10

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks 49ers 8
2 Puka Nacua WR Rams Cardinals 8
3 Ja’Marr Chase WR Bengals Browns 10
4 CeeDee Lamb WR Cowboys Giants 10
5 Amon-Ra St. Brown WR Lions Bears 8
6 Chris Olave WR Saints Falcons 11
7 George Pickens WR Cowboys Giants 10
8 A.J. Brown WR Eagles Commanders 9
9 Wan’Dale Robinson WR Giants Cowboys 14
10 Nico Collins WR Texans Colts 6
11 Stefon Diggs WR Patriots Dolphins 14
12 Michael Wilson WR Cardinals Rams 8
13 Jakobi Meyers WR Jaguars Titans 8
14 Courtland Sutton WR Broncos Chargers 12
15 Jameson Williams WR Lions Bears 8
16 Jaylen Waddle WR Dolphins Patriots 12
17 Mike Evans WR Buccaneers Panthers 9
18 Drake London WR Falcons Saints 5
19 Tee Higgins WR Bengals Browns 10
20 Tetairoa McMillan WR Panthers Buccaneers 14
21 Zay Flowers WR Ravens Steelers 7
22 DeVonta Smith WR Eagles Commanders 9
23 Luther Burden WR Bears Lions 5
24 Justin Jefferson WR Vikings Packers 6
25 Parker Washington WR Jaguars Titans 8
26 Terry McLaurin WR Commanders Eagles 12
27 Chris Godwin WR Buccaneers Panthers 9
28 Jauan Jennings WR 49ers Seahawks 14
29 Brian Thomas WR Jaguars Titans 8
30 Deebo Samuel WR Commanders Eagles 12
31 Tre Tucker WR Raiders Chiefs 8
32 Ricky Pearsall WR 49ers Seahawks 14
33 Michael Pittman WR Colts Texans 11
34 Adonai Mitchell WR Jets Bills 9
35 Khalil Shakir WR Bills Jets 7
36 DJ Moore WR Bears Lions 5
37 Chimere Dike WR Titans Jaguars 10
38 Rashid Shaheed WR Seahawks 49ers 8
39 Jerry Jeudy WR Browns Bengals 9
40 Jalen Coker WR Panthers Buccaneers 14

TE Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Trey McBride TE Cardinals Rams 8
2 Hunter Henry TE Patriots Dolphins 14
3 Dallas Goedert TE Eagles Commanders 9
4 Jake Tonges TE 49ers Seahawks 14
5 Travis Kelce TE Chiefs Raiders 10
6 Colston Loveland TE Bears Lions 5
7 Juwan Johnson TE Saints Falcons 11
8 Kyle Pitts TE Falcons Saints 5
9 Michael Mayer TE Raiders Chiefs 8
10 Tyler Warren TE Colts Texans 11
11 AJ Barner TE Seahawks 49ers 8
12 Dalton Schultz TE Texans Colts 6
13 Brenton Strange TE Jaguars Titans 8
14 Chig Okonkwo TE Titans Jaguars 10
15 Colby Parkinson TE Rams Cardinals 8
16 Mark Andrews TE Ravens Steelers 7
17 Dawson Knox TE Bills Jets 7
18 Mike Gesicki TE Bengals Browns 10
19 Darren Waller TE Dolphins Patriots 12
20 Greg Dulcich TE Dolphins Patriots 12

Mentions
