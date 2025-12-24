Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 17 of 2025 season
Published December 24, 2025 11:16 AM
Below are my Week 17, 2025 positional ranks for PPR leagues.
Let’s get to it.
QB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Dak Prescott
|QB
|Cowboys
|Commanders
|10
|2
|Drake Maye
|QB
|Patriots
|Jets
|14
|3
|Jalen Hurts
|QB
|Eagles
|Bills
|9
|4
|Josh Allen
|QB
|Bills
|Eagles
|7
|5
|Joe Burrow
|QB
|Bengals
|Cardinals
|10
|6
|Brock Purdy
|QB
|49ers
|Bears
|14
|7
|Trevor Lawrence
|QB
|Jaguars
|Colts
|8
|8
|Matthew Stafford
|QB
|Rams
|Falcons
|8
|9
|Jacoby Brissett
|QB
|Cardinals
|Bengals
|8
|10
|Caleb Williams
|QB
|Bears
|49ers
|5
|11
|Marcus Mariota
|QB
|Commanders
|Cowboys
|12
|12
|Jared Goff
|QB
|Lions
|Vikings
|8
|13
|Bo Nix
|QB
|Broncos
|Chiefs
|12
|14
|Jaxson Dart
|QB
|Giants
|Raiders
|14
|15
|Tyler Shough
|QB
|Saints
|Titans
|11
|16
|Lamar Jackson
|QB
|Ravens
|Packers
|7
|17
|Jordan Love
|QB
|Packers
|Ravens
|5
|18
|Baker Mayfield
|QB
|Buccaneers
|Dolphins
|9
|19
|Justin Herbert
|QB
|Chargers
|Texans
|12
|20
|C.J. Stroud
|QB
|Texans
|Chargers
|6
|21
|Sam Darnold
|QB
|Seahawks
|Panthers
|8
|22
|Geno Smith
|QB
|Raiders
|Giants
|8
|23
|Kirk Cousins
|QB
|Falcons
|Rams
|5
|24
|Cam Ward
|QB
|Titans
|Saints
|10
|25
|Bryce Young
|QB
|Panthers
|Seahawks
|14
RB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Christian McCaffrey
|RB
|49ers
|Bears
|14
|2
|Bijan Robinson
|RB
|Falcons
|Rams
|5
|3
|De’Von Achane
|RB
|Dolphins
|Buccaneers
|12
|4
|Jahmyr Gibbs
|RB
|Lions
|Vikings
|8
|5
|Ashton Jeanty
|RB
|Raiders
|Giants
|8
|6
|James Cook
|RB
|Bills
|Eagles
|7
|7
|Saquon Barkley
|RB
|Eagles
|Bills
|9
|8
|Chase Brown
|RB
|Bengals
|Cardinals
|10
|9
|Jonathan Taylor
|RB
|Colts
|Jaguars
|11
|10
|Rhamondre Stevenson
|RB
|Patriots
|Jets
|14
|11
|Javonte Williams
|RB
|Cowboys
|Commanders
|10
|12
|Josh Jacobs
|RB
|Packers
|Ravens
|5
|13
|Travis Etienne
|RB
|Jaguars
|Colts
|8
|14
|Kyren Williams
|RB
|Rams
|Falcons
|8
|15
|Bucky Irving
|RB
|Buccaneers
|Dolphins
|9
|16
|Derrick Henry
|RB
|Ravens
|Packers
|7
|17
|Kenneth Gainwell
|RB
|Steelers
|Browns
|5
|18
|RJ Harvey
|RB
|Broncos
|Chiefs
|12
|19
|D’Andre Swift
|RB
|Bears
|49ers
|5
|20
|Jaylen Warren
|RB
|Steelers
|Browns
|5
|21
|Omarion Hampton
|RB
|Chargers
|Texans
|12
|22
|Tyrone Tracy
|RB
|Giants
|Raiders
|14
|23
|Breece Hall
|RB
|Jets
|Patriots
|9
|24
|Aaron Jones
|RB
|Vikings
|Lions
|6
|25
|Kenneth Walker
|RB
|Seahawks
|Panthers
|8
|26
|Rico Dowdle
|RB
|Panthers
|Seahawks
|14
|27
|Michael Carter
|RB
|Cardinals
|Bengals
|8
|28
|Tony Pollard
|RB
|Titans
|Saints
|10
|29
|Woody Marks
|RB
|Texans
|Chargers
|6
|30
|Dylan Sampson
|RB
|Browns
|Steelers
|9
|31
|Chris Rodriguez
|RB
|Commanders
|Cowboys
|12
|32
|Blake Corum
|RB
|Rams
|Falcons
|8
|33
|Zach Charbonnet
|RB
|Seahawks
|Panthers
|8
|34
|Kyle Monangai
|RB
|Bears
|49ers
|5
|35
|Emanuel Wilson
|RB
|Packers
|Ravens
|5
|36
|David Montgomery
|RB
|Lions
|Vikings
|8
|37
|Tyjae Spears
|RB
|Titans
|Saints
|10
|38
|Audric Estime
|RB
|Saints
|Titans
|11
|39
|Isiah Pacheco
|RB
|Chiefs
|Broncos
|10
|40
|Chuba Hubbard
|RB
|Panthers
|Seahawks
|14
|41
|Devin Singletary
|RB
|Giants
|Raiders
|14
|42
|Samaje Perine
|RB
|Bengals
|Cardinals
|10
|43
|Emari Demercado
|RB
|Cardinals
|Bengals
|8
|44
|Jordan Mason
|RB
|Vikings
|Lions
|6
|45
|Tyler Allgeier
|RB
|Falcons
|Rams
|5
|46
|Isaiah Davis
|RB
|Jets
|Patriots
|9
|47
|Rachaad White
|RB
|Buccaneers
|Dolphins
|9
|48
|Kareem Hunt
|RB
|Chiefs
|Broncos
|10
|49
|Keaton Mitchell
|RB
|Ravens
|Packers
|7
|50
|Ty Johnson
|RB
|Bills
|Eagles
|7
WR Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Puka Nacua
|WR
|Rams
|Falcons
|8
|2
|Ja’Marr Chase
|WR
|Bengals
|Cardinals
|10
|3
|Jaxon Smith-Njigba
|WR
|Seahawks
|Panthers
|8
|4
|Amon-Ra St. Brown
|WR
|Lions
|Vikings
|8
|5
|CeeDee Lamb
|WR
|Cowboys
|Commanders
|10
|6
|Chris Olave
|WR
|Saints
|Titans
|11
|7
|George Pickens
|WR
|Cowboys
|Commanders
|10
|8
|A.J. Brown
|WR
|Eagles
|Bills
|9
|9
|Nico Collins
|WR
|Texans
|Chargers
|6
|10
|Drake London
|WR
|Falcons
|Rams
|5
|11
|Tee Higgins
|WR
|Bengals
|Cardinals
|10
|12
|Courtland Sutton
|WR
|Broncos
|Chiefs
|12
|13
|Zay Flowers
|WR
|Ravens
|Packers
|7
|14
|Jauan Jennings
|WR
|49ers
|Bears
|14
|15
|Mike Evans
|WR
|Buccaneers
|Dolphins
|9
|16
|Jameson Williams
|WR
|Lions
|Vikings
|8
|17
|Jakobi Meyers
|WR
|Jaguars
|Colts
|8
|18
|Michael Wilson
|WR
|Cardinals
|Bengals
|8
|19
|Terry McLaurin
|WR
|Commanders
|Cowboys
|12
|20
|Stefon Diggs
|WR
|Patriots
|Jets
|14
|21
|Jaylen Waddle
|WR
|Dolphins
|Buccaneers
|12
|22
|DeVonta Smith
|WR
|Eagles
|Bills
|9
|23
|Justin Jefferson
|WR
|Vikings
|Lions
|6
|24
|Marvin Harrison
|WR
|Cardinals
|Bengals
|8
|25
|DJ Moore
|WR
|Bears
|49ers
|5
|26
|Tetairoa McMillan
|WR
|Panthers
|Seahawks
|14
|27
|Wan’Dale Robinson
|WR
|Giants
|Raiders
|14
|28
|Deebo Samuel
|WR
|Commanders
|Cowboys
|12
|29
|Ladd McConkey
|WR
|Chargers
|Texans
|12
|30
|Brian Thomas
|WR
|Jaguars
|Colts
|8
|31
|Luther Burden
|WR
|Bears
|49ers
|5
|32
|Christian Watson
|WR
|Packers
|Ravens
|5
|33
|Michael Pittman
|WR
|Colts
|Jaguars
|11
|34
|Troy Franklin
|WR
|Broncos
|Chiefs
|12
|35
|Tre Tucker
|WR
|Raiders
|Giants
|8
|36
|Chris Godwin
|WR
|Buccaneers
|Dolphins
|9
|37
|Mack Hollins
|WR
|Patriots
|Jets
|14
|38
|Adonai Mitchell
|WR
|Jets
|Patriots
|9
|39
|Parker Washington
|WR
|Jaguars
|Colts
|8
|40
|Khalil Shakir
|WR
|Bills
|Eagles
|7
|41
|Josh Downs
|WR
|Colts
|Jaguars
|11
|42
|Romeo Doubs
|WR
|Packers
|Ravens
|5
|43
|Alec Pierce
|WR
|Colts
|Jaguars
|11
|44
|Jayden Reed
|WR
|Packers
|Ravens
|5
|45
|Chimere Dike
|WR
|Titans
|Saints
|10
|46
|Quentin Johnston
|WR
|Chargers
|Texans
|12
|47
|Rashid Shaheed
|WR
|Seahawks
|Panthers
|8
|48
|Jalen Coker
|WR
|Panthers
|Seahawks
|14
|49
|Jordan Addison
|WR
|Vikings
|Lions
|6
|50
|Darius Slayton
|WR
|Giants
|Raiders
|14
TE Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Trey McBride
|TE
|Cardinals
|Bengals
|8
|2
|George Kittle
|TE
|49ers
|Bears
|14
|3
|Brock Bowers
|TE
|Raiders
|Giants
|8
|4
|Kyle Pitts
|TE
|Falcons
|Rams
|5
|5
|Harold Fannin
|TE
|Browns
|Steelers
|9
|6
|Dallas Goedert
|TE
|Eagles
|Bills
|9
|7
|Hunter Henry
|TE
|Patriots
|Jets
|14
|8
|Tyler Warren
|TE
|Colts
|Jaguars
|11
|9
|Juwan Johnson
|TE
|Saints
|Titans
|11
|10
|Taysom Hill
|TE
|Saints
|Titans
|11
|11
|Dalton Schultz
|TE
|Texans
|Chargers
|6
|12
|Jake Ferguson
|TE
|Cowboys
|Commanders
|10
|13
|Colston Loveland
|TE
|Bears
|49ers
|5
|14
|Brenton Strange
|TE
|Jaguars
|Colts
|8
|15
|Travis Kelce
|TE
|Chiefs
|Broncos
|10
|16
|Darren Waller
|TE
|Dolphins
|Buccaneers
|12
|17
|AJ Barner
|TE
|Seahawks
|Panthers
|8
|18
|Colby Parkinson
|TE
|Rams
|Falcons
|8
|19
|Mark Andrews
|TE
|Ravens
|Packers
|7
|20
|Dalton Kincaid
|TE
|Bills
|Eagles
|7
|21
|Theo Johnson
|TE
|Giants
|Raiders
|14
|22
|Chig Okonkwo
|TE
|Titans
|Saints
|10
|23
|T.J. Hockenson
|TE
|Vikings
|Lions
|6
|24
|Oronde Gadsden
|TE
|Chargers
|Texans
|12
|25
|Mike Gesicki
|TE
|Bengals
|Cardinals
|10
