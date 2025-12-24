 Skip navigation
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 17 of 2025 season

  
Published December 24, 2025 11:16 AM

Below are my Week 17, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Dak Prescott QB Cowboys Commanders 10
2 Drake Maye QB Patriots Jets 14
3 Jalen Hurts QB Eagles Bills 9
4 Josh Allen QB Bills Eagles 7
5 Joe Burrow QB Bengals Cardinals 10
6 Brock Purdy QB 49ers Bears 14
7 Trevor Lawrence QB Jaguars Colts 8
8 Matthew Stafford QB Rams Falcons 8
9 Jacoby Brissett QB Cardinals Bengals 8
10 Caleb Williams QB Bears 49ers 5
11 Marcus Mariota QB Commanders Cowboys 12
12 Jared Goff QB Lions Vikings 8
13 Bo Nix QB Broncos Chiefs 12
14 Jaxson Dart QB Giants Raiders 14
15 Tyler Shough QB Saints Titans 11
16 Lamar Jackson QB Ravens Packers 7
17 Jordan Love QB Packers Ravens 5
18 Baker Mayfield QB Buccaneers Dolphins 9
19 Justin Herbert QB Chargers Texans 12
20 C.J. Stroud QB Texans Chargers 6
21 Sam Darnold QB Seahawks Panthers 8
22 Geno Smith QB Raiders Giants 8
23 Kirk Cousins QB Falcons Rams 5
24 Cam Ward QB Titans Saints 10
25 Bryce Young QB Panthers Seahawks 14

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Christian McCaffrey RB 49ers Bears 14
2 Bijan Robinson RB Falcons Rams 5
3 De’Von Achane RB Dolphins Buccaneers 12
4 Jahmyr Gibbs RB Lions Vikings 8
5 Ashton Jeanty RB Raiders Giants 8
6 James Cook RB Bills Eagles 7
7 Saquon Barkley RB Eagles Bills 9
8 Chase Brown RB Bengals Cardinals 10
9 Jonathan Taylor RB Colts Jaguars 11
10 Rhamondre Stevenson RB Patriots Jets 14
11 Javonte Williams RB Cowboys Commanders 10
12 Josh Jacobs RB Packers Ravens 5
13 Travis Etienne RB Jaguars Colts 8
14 Kyren Williams RB Rams Falcons 8
15 Bucky Irving RB Buccaneers Dolphins 9
16 Derrick Henry RB Ravens Packers 7
17 Kenneth Gainwell RB Steelers Browns 5
18 RJ Harvey RB Broncos Chiefs 12
19 D’Andre Swift RB Bears 49ers 5
20 Jaylen Warren RB Steelers Browns 5
21 Omarion Hampton RB Chargers Texans 12
22 Tyrone Tracy RB Giants Raiders 14
23 Breece Hall RB Jets Patriots 9
24 Aaron Jones RB Vikings Lions 6
25 Kenneth Walker RB Seahawks Panthers 8
26 Rico Dowdle RB Panthers Seahawks 14
27 Michael Carter RB Cardinals Bengals 8
28 Tony Pollard RB Titans Saints 10
29 Woody Marks RB Texans Chargers 6
30 Dylan Sampson RB Browns Steelers 9
31 Chris Rodriguez RB Commanders Cowboys 12
32 Blake Corum RB Rams Falcons 8
33 Zach Charbonnet RB Seahawks Panthers 8
34 Kyle Monangai RB Bears 49ers 5
35 Emanuel Wilson RB Packers Ravens 5
36 David Montgomery RB Lions Vikings 8
37 Tyjae Spears RB Titans Saints 10
38 Audric Estime RB Saints Titans 11
39 Isiah Pacheco RB Chiefs Broncos 10
40 Chuba Hubbard RB Panthers Seahawks 14
41 Devin Singletary RB Giants Raiders 14
42 Samaje Perine RB Bengals Cardinals 10
43 Emari Demercado RB Cardinals Bengals 8
44 Jordan Mason RB Vikings Lions 6
45 Tyler Allgeier RB Falcons Rams 5
46 Isaiah Davis RB Jets Patriots 9
47 Rachaad White RB Buccaneers Dolphins 9
48 Kareem Hunt RB Chiefs Broncos 10
49 Keaton Mitchell RB Ravens Packers 7
50 Ty Johnson RB Bills Eagles 7

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Puka Nacua WR Rams Falcons 8
2 Ja’Marr Chase WR Bengals Cardinals 10
3 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Panthers 8
4 Amon-Ra St. Brown WR Lions Vikings 8
5 CeeDee Lamb WR Cowboys Commanders 10
6 Chris Olave WR Saints Titans 11
7 George Pickens WR Cowboys Commanders 10
8 A.J. Brown WR Eagles Bills 9
9 Nico Collins WR Texans Chargers 6
10 Drake London WR Falcons Rams 5
11 Tee Higgins WR Bengals Cardinals 10
12 Courtland Sutton WR Broncos Chiefs 12
13 Zay Flowers WR Ravens Packers 7
14 Jauan Jennings WR 49ers Bears 14
15 Mike Evans WR Buccaneers Dolphins 9
16 Jameson Williams WR Lions Vikings 8
17 Jakobi Meyers WR Jaguars Colts 8
18 Michael Wilson WR Cardinals Bengals 8
19 Terry McLaurin WR Commanders Cowboys 12
20 Stefon Diggs WR Patriots Jets 14
21 Jaylen Waddle WR Dolphins Buccaneers 12
22 DeVonta Smith WR Eagles Bills 9
23 Justin Jefferson WR Vikings Lions 6
24 Marvin Harrison WR Cardinals Bengals 8
25 DJ Moore WR Bears 49ers 5
26 Tetairoa McMillan WR Panthers Seahawks 14
27 Wan’Dale Robinson WR Giants Raiders 14
28 Deebo Samuel WR Commanders Cowboys 12
29 Ladd McConkey WR Chargers Texans 12
30 Brian Thomas WR Jaguars Colts 8
31 Luther Burden WR Bears 49ers 5
32 Christian Watson WR Packers Ravens 5
33 Michael Pittman WR Colts Jaguars 11
34 Troy Franklin WR Broncos Chiefs 12
35 Tre Tucker WR Raiders Giants 8
36 Chris Godwin WR Buccaneers Dolphins 9
37 Mack Hollins WR Patriots Jets 14
38 Adonai Mitchell WR Jets Patriots 9
39 Parker Washington WR Jaguars Colts 8
40 Khalil Shakir WR Bills Eagles 7
41 Josh Downs WR Colts Jaguars 11
42 Romeo Doubs WR Packers Ravens 5
43 Alec Pierce WR Colts Jaguars 11
44 Jayden Reed WR Packers Ravens 5
45 Chimere Dike WR Titans Saints 10
46 Quentin Johnston WR Chargers Texans 12
47 Rashid Shaheed WR Seahawks Panthers 8
48 Jalen Coker WR Panthers Seahawks 14
49 Jordan Addison WR Vikings Lions 6
50 Darius Slayton WR Giants Raiders 14

TE Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Trey McBride TE Cardinals Bengals 8
2 George Kittle TE 49ers Bears 14
3 Brock Bowers TE Raiders Giants 8
4 Kyle Pitts TE Falcons Rams 5
5 Harold Fannin TE Browns Steelers 9
6 Dallas Goedert TE Eagles Bills 9
7 Hunter Henry TE Patriots Jets 14
8 Tyler Warren TE Colts Jaguars 11
9 Juwan Johnson TE Saints Titans 11
10 Taysom Hill TE Saints Titans 11
11 Dalton Schultz TE Texans Chargers 6
12 Jake Ferguson TE Cowboys Commanders 10
13 Colston Loveland TE Bears 49ers 5
14 Brenton Strange TE Jaguars Colts 8
15 Travis Kelce TE Chiefs Broncos 10
16 Darren Waller TE Dolphins Buccaneers 12
17 AJ Barner TE Seahawks Panthers 8
18 Colby Parkinson TE Rams Falcons 8
19 Mark Andrews TE Ravens Packers 7
20 Dalton Kincaid TE Bills Eagles 7
21 Theo Johnson TE Giants Raiders 14
22 Chig Okonkwo TE Titans Saints 10
23 T.J. Hockenson TE Vikings Lions 6
24 Oronde Gadsden TE Chargers Texans 12
25 Mike Gesicki TE Bengals Cardinals 10

