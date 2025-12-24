Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 17 of 2025 season

Below are my Week 17, 2025 positional ranks for PPR leagues.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye 1 Dak Prescott QB Cowboys Commanders 10 2 Drake Maye QB Patriots Jets 14 3 Jalen Hurts QB Eagles Bills 9 4 Josh Allen QB Bills Eagles 7 5 Joe Burrow QB Bengals Cardinals 10 6 Brock Purdy QB 49ers Bears 14 7 Trevor Lawrence QB Jaguars Colts 8 8 Matthew Stafford QB Rams Falcons 8 9 Jacoby Brissett QB Cardinals Bengals 8 10 Caleb Williams QB Bears 49ers 5 11 Marcus Mariota QB Commanders Cowboys 12 12 Jared Goff QB Lions Vikings 8 13 Bo Nix QB Broncos Chiefs 12 14 Jaxson Dart QB Giants Raiders 14 15 Tyler Shough QB Saints Titans 11 16 Lamar Jackson QB Ravens Packers 7 17 Jordan Love QB Packers Ravens 5 18 Baker Mayfield QB Buccaneers Dolphins 9 19 Justin Herbert QB Chargers Texans 12 20 C.J. Stroud QB Texans Chargers 6 21 Sam Darnold QB Seahawks Panthers 8 22 Geno Smith QB Raiders Giants 8 23 Kirk Cousins QB Falcons Rams 5 24 Cam Ward QB Titans Saints 10 25 Bryce Young QB Panthers Seahawks 14

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye 1 Christian McCaffrey RB 49ers Bears 14 2 Bijan Robinson RB Falcons Rams 5 3 De’Von Achane RB Dolphins Buccaneers 12 4 Jahmyr Gibbs RB Lions Vikings 8 5 Ashton Jeanty RB Raiders Giants 8 6 James Cook RB Bills Eagles 7 7 Saquon Barkley RB Eagles Bills 9 8 Chase Brown RB Bengals Cardinals 10 9 Jonathan Taylor RB Colts Jaguars 11 10 Rhamondre Stevenson RB Patriots Jets 14 11 Javonte Williams RB Cowboys Commanders 10 12 Josh Jacobs RB Packers Ravens 5 13 Travis Etienne RB Jaguars Colts 8 14 Kyren Williams RB Rams Falcons 8 15 Bucky Irving RB Buccaneers Dolphins 9 16 Derrick Henry RB Ravens Packers 7 17 Kenneth Gainwell RB Steelers Browns 5 18 RJ Harvey RB Broncos Chiefs 12 19 D’Andre Swift RB Bears 49ers 5 20 Jaylen Warren RB Steelers Browns 5 21 Omarion Hampton RB Chargers Texans 12 22 Tyrone Tracy RB Giants Raiders 14 23 Breece Hall RB Jets Patriots 9 24 Aaron Jones RB Vikings Lions 6 25 Kenneth Walker RB Seahawks Panthers 8 26 Rico Dowdle RB Panthers Seahawks 14 27 Michael Carter RB Cardinals Bengals 8 28 Tony Pollard RB Titans Saints 10 29 Woody Marks RB Texans Chargers 6 30 Dylan Sampson RB Browns Steelers 9 31 Chris Rodriguez RB Commanders Cowboys 12 32 Blake Corum RB Rams Falcons 8 33 Zach Charbonnet RB Seahawks Panthers 8 34 Kyle Monangai RB Bears 49ers 5 35 Emanuel Wilson RB Packers Ravens 5 36 David Montgomery RB Lions Vikings 8 37 Tyjae Spears RB Titans Saints 10 38 Audric Estime RB Saints Titans 11 39 Isiah Pacheco RB Chiefs Broncos 10 40 Chuba Hubbard RB Panthers Seahawks 14 41 Devin Singletary RB Giants Raiders 14 42 Samaje Perine RB Bengals Cardinals 10 43 Emari Demercado RB Cardinals Bengals 8 44 Jordan Mason RB Vikings Lions 6 45 Tyler Allgeier RB Falcons Rams 5 46 Isaiah Davis RB Jets Patriots 9 47 Rachaad White RB Buccaneers Dolphins 9 48 Kareem Hunt RB Chiefs Broncos 10 49 Keaton Mitchell RB Ravens Packers 7 50 Ty Johnson RB Bills Eagles 7

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye 1 Puka Nacua WR Rams Falcons 8 2 Ja’Marr Chase WR Bengals Cardinals 10 3 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Panthers 8 4 Amon-Ra St. Brown WR Lions Vikings 8 5 CeeDee Lamb WR Cowboys Commanders 10 6 Chris Olave WR Saints Titans 11 7 George Pickens WR Cowboys Commanders 10 8 A.J. Brown WR Eagles Bills 9 9 Nico Collins WR Texans Chargers 6 10 Drake London WR Falcons Rams 5 11 Tee Higgins WR Bengals Cardinals 10 12 Courtland Sutton WR Broncos Chiefs 12 13 Zay Flowers WR Ravens Packers 7 14 Jauan Jennings WR 49ers Bears 14 15 Mike Evans WR Buccaneers Dolphins 9 16 Jameson Williams WR Lions Vikings 8 17 Jakobi Meyers WR Jaguars Colts 8 18 Michael Wilson WR Cardinals Bengals 8 19 Terry McLaurin WR Commanders Cowboys 12 20 Stefon Diggs WR Patriots Jets 14 21 Jaylen Waddle WR Dolphins Buccaneers 12 22 DeVonta Smith WR Eagles Bills 9 23 Justin Jefferson WR Vikings Lions 6 24 Marvin Harrison WR Cardinals Bengals 8 25 DJ Moore WR Bears 49ers 5 26 Tetairoa McMillan WR Panthers Seahawks 14 27 Wan’Dale Robinson WR Giants Raiders 14 28 Deebo Samuel WR Commanders Cowboys 12 29 Ladd McConkey WR Chargers Texans 12 30 Brian Thomas WR Jaguars Colts 8 31 Luther Burden WR Bears 49ers 5 32 Christian Watson WR Packers Ravens 5 33 Michael Pittman WR Colts Jaguars 11 34 Troy Franklin WR Broncos Chiefs 12 35 Tre Tucker WR Raiders Giants 8 36 Chris Godwin WR Buccaneers Dolphins 9 37 Mack Hollins WR Patriots Jets 14 38 Adonai Mitchell WR Jets Patriots 9 39 Parker Washington WR Jaguars Colts 8 40 Khalil Shakir WR Bills Eagles 7 41 Josh Downs WR Colts Jaguars 11 42 Romeo Doubs WR Packers Ravens 5 43 Alec Pierce WR Colts Jaguars 11 44 Jayden Reed WR Packers Ravens 5 45 Chimere Dike WR Titans Saints 10 46 Quentin Johnston WR Chargers Texans 12 47 Rashid Shaheed WR Seahawks Panthers 8 48 Jalen Coker WR Panthers Seahawks 14 49 Jordan Addison WR Vikings Lions 6 50 Darius Slayton WR Giants Raiders 14

TE Rankings