NCAA golf: Summer 2025 transfer tracker for Power-4 programs

With the transfer portal for NCAA men’s and women’s golf now closed, it’s time to track who’s going where.

Below are lists of players who are transferring to and from Power-4 programs, listed along with their final Scoreboard ranking from the 2024-25 season:

Men

PLAYER YEAR OLD TEAM NEW TEAM RANK Dane Huddleston Jr. Utah Valley Illinois 52 Carlos Astiazaran Jr. Pacific Vanderbilt 81 Evan Woosley-Reed Sr. Tennessee North Carolina State 142 Niall Shiels Donegan Jr. Northwestern North Carolina 167 Camden Smith Jr. Georgia Arkansas 189 Mason Snyder Jr. Loyola Marymount UNLV 190 Freddie Turnell Jr. Little Rock Illinois 199 Carson Kim Jr. Georgia Tech Pepperdine 205 Reed Lotter Sr. Auburn Tennessee 213 Niilo Maki-Petaja Jr. Louisiana Tech Arkansas 224 Kris Kuvaas Jr. Pepperdine Texas A&M 265 Oscar Holm-Bredkjaer Jr. San Francisco Clemson 294 Markus Varjun Sr. Middle Tennessee North Carolina State 324 Nicholas Prieto Jr. Arizona State Wake Forest 342 Brycen Jones Jr. Georgia Southern Alabama 380 Luke Powell Jr. UCLA Alabama 463 Alex Heard Jr. Connecticut Baylor 487 Johnnie Clark Soph. Oklahoma State New Mexico 548 Pearce Lewin Soph. Tennessee North Carolina State 618 Jackson McCommon Jr. Memphis Iowa State 640 Thad Whitfield Soph. Middle Tennessee Chattanooga 642 Kai Komulainen Soph. Tennessee USC 710 Pablo Garcia Terol Soph. Arkansas Loyola Marymount 783 Adam Pedersen Jr. North Carolina State Loyola Marymount 918 Jackson Hymer Soph. Baylor Sam Houston State 953 Marc Keller Soph. UCF UTEP 1,094 Abel Derksen Soph. Washington Louisiana Tech 1,207 Jack Whaley Jr. Dalton State (NAIA) Florida State 1 (NAIA) Parker Bunn Soph. Oklahoma State BYU NR Billy Abdow Soph. Georgia Chattanooga NR Hristo Yanakiev Soph. Kansas Eastern Kentucky NR Evan Vo Sr. Auburn Baylor NR Matthis Lefevre Sr. Arkansas Stetson NR Connor Cassano Soph. LSU Cincinnati NR Luke Coyle Jr. Alabama Kentucky NR Grant Gudgel Soph. Oklahoma State Iowa NR Oakley Gee Jr. Kentucky Lipscomb NR Jackson Rivera Sr. USC Colorado NR Felix Bouchard Soph. Kansas Pacific NR Henry Daly Sr. Virginia Rice NR Tanner Cadieux Soph. North Carolina State VCU NR Davis Gochenouer Soph. Ole Miss Cincinnati NR Will Baker Jr. Clemson Kansas NR

Women