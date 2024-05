RBC Canadian Open tee times: When Rory McIlroy and field play

The RBC Canadian Open gets underway Thursday at Hamilton Golf & Country Club in Hamilton, Ontario.

Rory McIlroy, a two-time winner, including in 2019 at Hamilton, headlines the field. Here’s a look at tee times and groupings for the first two rounds (all times ET):

Round 1

TIME

TEE PLAYERS 6:45 AM

EDT 1 Matt NeSmith Ben Taylor Matti Schmid

6:45 AM

EDT 10 Beau Hossler Mark Hubbard Justin Suh

6:56 AM

EDT 1 Sean O’Hair Justin Lower Callum Tarren

6:56 AM

EDT 10 Michael Kim David Lipsky Dylan Wu

7:07 AM

EDT 1 Martin Trainer Ben Martin Alex Noren

7:07 AM

EDT 10 Troy Merritt Zac Blair Greyson Sigg

7:18 AM

EDT 1 Nico Echavarria J.J. Spaun Kevin Kisner

7:18 AM

EDT 10 Sam Burns Adam Svensson Gary Woodland

7:29 AM

EDT 1 Camilo Villegas Chez Reavie Matt Kuchar

7:29 AM

EDT 10 Tom Kim Daniel Berger Adam Scott

7:40 AM

EDT 1 Seamus Power K.H. Lee Keith Mitchell

7:40 AM

EDT 10 Rory McIlroy Taylor Pendrith Nick Taylor

7:51 AM

EDT 1 Stewart Cink Joel Dahmen Brandt Snedeker

7:51 AM

EDT 10 Mike Weir S.H. Kim Roger Sloan

8:02 AM

EDT 1 Jhonattan Vegas Kevin Yu Carl Yuan

8:02 AM

EDT 10 Maverick McNealy Robby Shelton Nicolai Højgaard

8:13 AM

EDT 1 Patton Kizzire Charley Hoffman Joseph Bramlett

8:13 AM

EDT 10 C.T. Pan Henrik Norlander Vince Whaley

8:24 AM

EDT 1 Joe Highsmith Patrick Fishburn Rico Hoey

8:24 AM

EDT 10 Mac Meissner Adrien Dumont de Chassart Tom Whitney

8:35 AM

EDT 1 Ryan Fox Kevin Dougherty Michael Blair

8:35 AM

EDT 10 Paul Barjon Ryan McCormick Ashton McCulloch

(a)

8:46 AM

EDT 1 Rafael Campos Pierceson Coody Jakob Chicoyne

(a)

8:46 AM

EDT 10 Thorbjørn Olesen Raul Pereda Jake Lane

8:57 AM

EDT 1 Wil Bateman Sam Choi Max Sear

8:57 AM

EDT 10 Stuart Macdonald Jared du Toit Marc-Olivier Plasse

12:00 PM

EDT 1 Ryan Palmer Eric Cole Aaron Rai

12:00 PM

EDT 10 Garrick Higgo Bud Cauley Davis Thompson

12:11 PM

EDT 1 Chesson Hadley Sam Stevens Scott Gutschewski

12:11 PM

EDT 10 Doug Ghim Hayden Buckley Tyson Alexander

12:22 PM

EDT 1 Adam Long Austin Cook Harry Hall

12:22 PM

EDT 10 Kevin Tway Kelly Kraft Andrew Novak

12:33 PM

EDT 1 Sahith Theegala Corey Conners Tommy Fleetwood

12:33 PM

EDT 10 Matt Wallace Chad Ramey Ryan Brehm

12:44 PM

EDT 1 Akshay Bhatia Erik van Rooyen Cameron Young

12:44 PM

EDT 10 Luke List Vincent Norrman Cameron Champ

12:55 PM

EDT 1 Shane Lowry Mackenzie Hughes Adam Hadwin

12:55 PM

EDT 10 Brice Garnett Nick Hardy Zach Johnson

1:06 PM

EDT 1 Nate Lashley David Hearn Carson Young

1:06 PM

EDT 10 Josh Teater Brandon Wu Ben Griffin

1:17 PM

EDT 1 Kevin Chappell Ryan Moore Aaron Baddeley

1:17 PM

EDT 10 Martin Laird Tyler Duncan Kevin Streelman

1:28 PM

EDT 1 Lanto Griffin Wesley Bryan Sam Ryder

1:28 PM

EDT 10 Jorge Campillo Hayden Springer Wilson Furr

1:39 PM

EDT 1 Ben Silverman Parker Coody Jacob Bridgeman

1:39 PM

EDT 10 Robert MacIntyre Max Greyserman Trace Crowe

1:50 PM

EDT 1 Ryo Hisatsune Erik Barnes Étienne Papineau

1:50 PM

EDT 10 Sami Valimaki David Skinns Justin Matthews

(a)

2:01 PM

EDT 1 Victor Perez Chandler Phillips Alistair Docherty

2:01 PM

EDT 10 Chan Kim Harrison Endycott Cam Kellett

2:12 PM

EDT 1 Richard Lee Aaron Cockerill Matthew Anderson

2:12 PM

EDT 10 Michael Gligic Kevin Stinson Myles Creighton



Round 2