SuperMotocross Round 6, Seattle: Race Coverage, Live Updates
A shortened time for Lumen Field’s track build and persistent rain is going to make Round 6 of the SuperMotocross World Championship one of the trickiest races of the season.
Jorge Prado fastest in Q1 with an ‘okay lap’
Haiden Deegan fastest in 250’s first qualifier
RJ Hampshire out with a broken foot
Seattle Preview
Race Day Schedule
SEATTLE EVENT SCHEDULE (all times ET):
Here are the start times and schedule for Saturday’s Supercross race:
Qualification
12:30 p.m.: 250 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free)
12:47 p.m.: 250 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free)
1:04 p.m.: 250 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free)
1:21 p.m.: 450 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free)
1:38 p.m.: 450 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free)
1:55 p.m.: 450 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free)
2:55 2.m.: 250 Group C Qualifying 2
3:12 p.m.: 250 Group B Qualifying 2
3:29 p.m.: 250 Group A Qualifying 2
3:46 p.m.: 450 Group A Qualifying 2
4:03 p.m.: 450 Group B Qualifying 2
4:20 p.m.: 450 Group C Qualifying 2
Evening Program
6:30 p.m.: Opening Ceremonies
7:06 p.m.: 250 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:20 p.m.: 250 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:34 p.m.: 450 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:48 p.m.: 450 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
8:21 p.m.: 250 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)
8:33 p.m.: 450 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)
8:56 p.m.: 250 Main Event – 15 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders
9:29 p.m.: 450 Main Event – 20 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders