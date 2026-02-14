 Skip navigation
SuperMotocross Round 6, Seattle: Race Coverage, Live Updates

  • By
  • Dan Beaver,
  • By
  • Dan Beaver
  
Published February 14, 2026 01:16 PM

A shortened time for Lumen Field’s track build and persistent rain is going to make Round 6 of the SuperMotocross World Championship one of the trickiest races of the season.

Bookmark this page for live updates from the track as your one-stop portal for all of the action.

Jorge Prado fastest in Q1 with an ‘okay lap’

Haiden Deegan fastest in 250’s first qualifier

RJ Hampshire out with a broken foot

Seattle Preview

2026_SX_R6_Seattle_Sector_Map_3D.jpg

Feld Entertainment

Feld Entertainment

Race Day Schedule

SEATTLE EVENT SCHEDULE (all times ET):

Here are the start times and schedule for Saturday’s Supercross race:

Qualification

12:30 p.m.: 250 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free)
12:47 p.m.: 250 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free)
1:04 p.m.: 250 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free)
1:21 p.m.: 450 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free)
1:38 p.m.: 450 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free)
1:55 p.m.: 450 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free)

2:55 2.m.: 250 Group C Qualifying 2
3:12 p.m.: 250 Group B Qualifying 2
3:29 p.m.: 250 Group A Qualifying 2
3:46 p.m.: 450 Group A Qualifying 2
4:03 p.m.: 450 Group B Qualifying 2
4:20 p.m.: 450 Group C Qualifying 2

Evening Program

6:30 p.m.: Opening Ceremonies

7:06 p.m.: 250 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:20 p.m.: 250 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:34 p.m.: 450 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:48 p.m.: 450 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)

8:21 p.m.: 250 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)
8:33 p.m.: 450 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)

8:56 p.m.: 250 Main Event – 15 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders
9:29 p.m.: 450 Main Event – 20 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders