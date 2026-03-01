Raiders announce Klint Kubiak’s first coaching staff
The Raiders announced Klint Kubiak’s first coaching staff. A quarterbacks coach is not listed, so it is unclear whether Las Vegas intends to hire one.
Kubiak, assistant head coach Mike McCoy and offensive coordinator Andrew Janocko all have served as a quarterbacks coach elsewhere.
The Raiders are expected to draft Indiana quarterback Fernando Mendoza with the No. 1 overall pick.
Passing game coordinator Nick Holz returns to the Raiders after serving as an assistant coach with the team from 2012-21.
Here is the Raiders’ coaching staff for 2026:
Leadership
Klint Kubiak: Head Coach
Mike McCoy: Assistant Head Coach
Matt Capurro: SVP – Coaching Operations
Rohit Mogalayapalli: Director of Special Projects and Game Management
Offense
Andrew Janocko: Offensive Coordinator
Zach Azzanni: Wide Receivers
Pete Collins: Offensive Quality Control
Rick Dennison: Offensive Line
Nick Holz: Offensive Pass Game Coordinator
Mario Jeberaeel: Offensive Run Game Coordinator
Conner McQueen: Offensive Quality Control
Luke Steckel: Tight Ends
Ben Wilkerson: Assistant Offensive Line
Omar Young: Running Backs
Tim Zetts: Offensive Assistant
Defense
Rob Leonard: Defensive Coordinator
Steve Ferentz: Defensive Assistant
Drew Gaither: Defensive Quality Control
Cody Grimm: Defensive Quality Control
Al Holcomb: Senior Defensive Assistant
Kenyon Jackson: Assistant Defensive Line
Ketner Kupp: Defensive Quality Control
Matt Robinson: Safeties
Travis Smith: Defensive Line
Ronnell Williams: Linebackers
Joe Woods: Pass Game Coordinator/Defensive Backs
Special Teams
Joe DeCamillis: Special Teams Coordinator
Marquice Williams: Senior Assistant – Special Teams
Tim McConnell: Assistant Special Teams