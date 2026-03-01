 Skip navigation
Raiders announce Klint Kubiak’s first coaching staff

  
Published March 1, 2026 06:43 PM

The Raiders announced Klint Kubiak’s first coaching staff. A quarterbacks coach is not listed, so it is unclear whether Las Vegas intends to hire one.

Kubiak, assistant head coach Mike McCoy and offensive coordinator Andrew Janocko all have served as a quarterbacks coach elsewhere.

The Raiders are expected to draft Indiana quarterback Fernando Mendoza with the No. 1 overall pick.

Passing game coordinator Nick Holz returns to the Raiders after serving as an assistant coach with the team from 2012-21.

Here is the Raiders’ coaching staff for 2026:

Leadership

Klint Kubiak: Head Coach

Mike McCoy: Assistant Head Coach

Matt Capurro: SVP – Coaching Operations

Rohit Mogalayapalli: Director of Special Projects and Game Management

Offense

Andrew Janocko: Offensive Coordinator

Zach Azzanni: Wide Receivers

Pete Collins: Offensive Quality Control

Rick Dennison: Offensive Line

Nick Holz: Offensive Pass Game Coordinator

Mario Jeberaeel: Offensive Run Game Coordinator

Conner McQueen: Offensive Quality Control

Luke Steckel: Tight Ends

Ben Wilkerson: Assistant Offensive Line

Omar Young: Running Backs

Tim Zetts: Offensive Assistant

Defense

Rob Leonard: Defensive Coordinator

Steve Ferentz: Defensive Assistant

Drew Gaither: Defensive Quality Control

Cody Grimm: Defensive Quality Control

Al Holcomb: Senior Defensive Assistant

Kenyon Jackson: Assistant Defensive Line

Ketner Kupp: Defensive Quality Control

Matt Robinson: Safeties

Travis Smith: Defensive Line

Ronnell Williams: Linebackers

Joe Woods: Pass Game Coordinator/Defensive Backs

Special Teams

Joe DeCamillis: Special Teams Coordinator

Marquice Williams: Senior Assistant – Special Teams

Tim McConnell: Assistant Special Teams