Jacob Kiplimo
Chicago Marathon: Jacob Kiplimo wins; Conner Mantz shatters American record
MLB: Playoffs-Seattle Mariners at Detroit Tigers
Mariners at Blue Jays - ALCS Game 1 prediction: Odds, expert picks, starting pitchers, trends, and stats
Baycurrent Classic Presented By LEXUS - Final Round
With a chance at 58, Matt McCarty settles for 60 in Japan after one wayward swing

2025 Chicago Marathon Results

  
Published October 12, 2025 11:03 AM

2025 Chicago Marathon top-10 results and notable finishers from men’s and women’s elite and wheelchair races. All times unofficial. Searchable results are here.

Men
1. Jacob Kiplimo (UGA) — 2:02:23
2. Amos Kipruto (KEN) -- 2:03:54
3. Alex Masai (KEN) -- 2:04:37
4. Conner Mantz (USA) -- 2:04:43
5. Mohamed Esa (ETH) -- 2:04:50
6. Seifu Tura (ETH) -- 2:05:17
7. Geoffrey Kamworor (KEN) -- 2:05:31
8. Philemon Kiplimo Kimaiyo (KEN) -- 2:06:14
9. Rory Linkletter (CAN) -- 2:06:49
10. Bashir Abdi (BEL) -- 2:07:08
14. Wesley Kiptoo (USA) -- 2:09:02
16. Galen Rupp (USA) -- 2:09:41
19. CJ Albertson (USA) -- 2:10:38
28. Matthew Centrowitz (USA) -- 2:22:40
DNF. John Korir (KEN)

Women
1. Hawi Feysa (ETH) -- 2:14:56
2. Megertu Alemu (ETH) -- 2:17:18
3. Magdalena Shauri (TAN) -- 2:18:03
4. Loice Chemnung (KEN) -- 2:18:23
5. Mary Ngugi-Cooper (KEN) -- 2:19:25
6. Natosha Rogers (USA) -- 2:23:28
7. Dakotha Popehn (USA) -- 2:24:21
8. Florencia Borelli (ARG) -- 2:24:23
9. Gabriella Rooker (USA) -- 2:26:32
10. Melody Julien (FRA) -- 2:27:09

Men’s Wheelchair
1. Marcel Hug (SUI) -- 1:23:20
2. David Weir (GBR) -- 1:27:26
3. Tomoki Suzuki (JPN) -- 1:27:29
4. Aaron Pike (USA) -- 1:29:07
5. Jetze Plat (NED) -- 1:29:10
6. Geert Schipper (NED) -- 1:29:18
6. Ryota Yoshida (JPN) -- 1:32:27
8. Evan Correll (USA) -- 1:35:21
9. Sho Watanabe (JPN) -- 1:35:21
10. Brian Siemann (USA) -- 1:35:23

Women’s Wheelchair
1. Susannah Scaroni (USA) -- 1:38:14
2. Manuela Schar (SUI) -- 1:39:03
3. Tatyana McFadden (USA) -- 1:39:04
4. Eden Rainbow-Cooper (GBR) -- 1:41:59
5. Jade Hill (GBR) -- 1:42:35
6. Catherine Debrunner (SUI) -- 1:45:41
7. Hoda Elshorbagy (EGY) -- 1:50:33
8. Vanessa de Souza (BRA) --1:54:02
9. Hannah Babalola (NGR) -- 2:08:26
10. Heather Sealover (USA) -- 2:09:09

