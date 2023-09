2023 World Gymnastics Championships Results

Qualifying results from the 2023 World Gymnastics Championships in Antwerp, Belgium, through four of six men’s subdivisions. Men’s qualifying finishes Sunday, after which women’s qualifying starts. Maximum two per nation to individual finals. ...

Men’s Team (partial results; top eight after Sunday make Tuesday’s final)

1. Japan -- 258.228

2. USA -- 254.528

3. Great Britain -- 254.193

4. Germany -- 248.862

5. China -- 248.163

6. Spain -- 247.795

7. Turkey -- 247.692

8. Netherlands -- 246.028

Notables yet to compete: Italy, France, South Korea

Men’s All-Around (partial results; top 24 after Sunday make Thursday’s final)

1. Kenta Chiba (JPN) -- 85.799

2̶. K̶a̶z̶u̶m̶a̶ K̶a̶y̶a̶ (̶J̶P̶N̶)̶ -̶-̶ 8̶5̶.5̶9̶8̶ (spot will be taken by Daiki Hashimoto)

2. Daiki Hashimoto (JPN) -- 85.432

3. Jake Jarman (GBR) -- 84.031

4. James Hall (GBR) -- 83.641

5. Fred Richard (USA) -- 83.566

6. Milad Karimi (KAZ) -- 83.232

7. Asher Hong (USA) -- 83.165

8. Artem Dolgopyat (ISR) -- 82.999

9. Adem Asil (TUR) -- 82.630

10. Lukas Dauser (GER) -- 82.364

11. Sun Wei (CHN) -- 82.098

12. Artur Davtyan (ARM) -- 82.032

13. Ilia Kovtun (UKR) -- 81.931

14. Casimir Schmidt (NED) -- 81.831

15. Ilia Liubimov (ISR) -- 81.398

16. Ahmet Onder (TUR) -- 81.164

17. Diogo Soares (BRA) -- 81.064

18. Nestor Abad (ESP) -- 80.899

Men’s Floor Exercise (partial results; top eight after Sunday make Saturday’s final)

1. Artem Dolgopyat (ISR) -- 15.1

2. Fred Richard (USA) -- 14.6

3. Carlos Yulo (PHI) -- 14.6

4. Kazuki Minami (JPN) -- 14.566

5. Daiki Hashimoto (JPN) -- 14.5

6. Milad Karimi (KAZ) -- 14.5

7. Harry Hepworth (GBR) -- 14.5

8. Rayderley Zapata (ESP) -- 14.466

Men’s Pommel Horse (partial results; top eight after Sunday make Saturday’s final)

1. Max Whitlock (GBR) -- 15.266

2. Khoi Young (USA) -- 15.066

3. Rhys McClenaghan (IRL) -- 14.933

4. Ahmad Abu Al-Soud (JOR) -- 14.9

5. Kenta Chiba (JPN) -- 14.7

6. Harutyun Medrinyan (ARM) -- 14.6

7. Nils Dunkel (GER) -- 14.6

8. Gagik Khachikyan (ARM) -- 14.6

Men’s Still Rings (partial results; top eight after Sunday make Saturday’s final)

1. Liu Yang (CHN) -- 15.2

2. Eleftherios Petrounias (GRE) -- 14.9

3. You Hao (CHN) — 14.8

4. Nikita Simonov (AZE) -- 14.6

5. Vinzenz Hoeck (AUT) -- 14.6

6. Artur Avetisyan (ARM) -- 14.433

6. Vahagn Davtyan (ARM) -- 14.433

8. Harry Hepworth (GBR) -- 14.366

Men’s Vault (partial results; top eight after Sunday make next Sunday’s final)

1. Artur Davtyan (ARM) -- 15.033

2. Igor Radivilov (UKR) -- 14.766

3. Nazar Chepurnyi (UKR) -- 14.733

4. Harry Hepworth (GBR) -- 14.716

5. Paul Juda (USA) -- 14.666

6. Khoi Young (USA) — 14.583

7. Jake Jarman (GBR) -- 14.466

8. Audrys Nin Reyes (DOM) -- 14.416

Men’s Parallel Bars (partial results; top eight after Sunday make next Sunday’s final)

1. Lukas Dauser (GER) -- 15.3

2. Ilia Kovtun (UKR) -- 15.233

3. Kaito Sugimoto (JPN) -- 15.166

4. Yul Moldauer (USA) -- 14.966

5. Shi Cong (CHN) -- 14.9

6. Asher Hong (USA) -- 14.833

7. Kazuma Kaya (JPN) -- 14.8

8. Oleg Verniaiev (UKR) -- 14.8