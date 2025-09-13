2025 World Track and Field Championships Results
Top eight results from the 2025 World Track and Field Championships in Tokyo from Sept. 12-21, airing live on NBC Sports and Peacock ...
Women’s 35km Race Walk
Gold: Maria Perez (ESP) -- 2:39:01
Silver: Antonella Palmisano (ITA) -- 2:42:24
Bronze: Paula Milena Torres (ECU) -- 2:42:44
4. Peng Li (CHN) -- 2:43:29
5. Katarzyna Zdzieblo (POL) -- 2:44:37
6. Raquel Gonzalez (ESP) -- 2:45:41
7. Cristina Montesinos (ESP) -- 2:46:44
8. Hanna Shevchuk (UKR) -- 2:49:44
Men’s 35km Race Walk
Gold: Evan Dunfee (CAN) -- 2:28:22
Silver: Caio Bonfim (BRA) -- 2:28:55
Bronze: Hayato Katsuki (JPN) -- 2:29:16
4. Zhou Yingcheng (CHN) -- 2:29:31
5. Aurelien Quinion (FRA) -- 2:30:24
6. Daniel Chamosa (ESP) -- 2:30:42
7. Dominik Cerny (SVK) -- 2:31:17
8. Riccardo Orsoni (ITA) -- 2:31:39